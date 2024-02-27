Представлен новый раскладной смартфон Nubia Flip 5G всего за 599 долларов

На MWC 2024 компания ZTE Nubia представила свой первый складной телефон — Nubia Flip 5G. Этот смартфон имеет 6,9-дюймовый складной дисплей FHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

В сложенном состоянии он имеет внешний 1,43-дюймовый AMOLED-экран, который предоставляет доступ к уведомлениям и основным функциям.

Nubia Flip 5G оснащен двухрельсовым подвесным шарниром, который, по словам компании, выдерживает более 200 000 раскладываний.

Он работает на SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с графическим процессором Adreno 644. Телефон имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища UFS 3.1. Он работает на Android 13.

Устройство оснащено 50-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины, а также 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Оно поддерживает различные возможности подключения, включая 5G, двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB Type-C и NFC. Аккумулятор емкостью 4310 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Nubia Flip 5G доступен в черном и золотом цветах по стартовой цене 599 долларов. Это делает его одним из самых доступных раскладных телефонов на рынке. Дата запуска и доступность продукта на рынке пока не объявлены, но предполагается, что эти детали будут раскрыты в будущем.