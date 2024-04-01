Китайская Huawei запатентовала складной телефон с тремя дисплеями

Huawei запатентовала смартфон с тремя экранами, однако пока нет точной информации о том, когда именно компания представит эту модель.

Патент предоставляет некоторые интересные детали о дизайне устройства, включая его форму «Z» в сложенном виде и два разных шарнира.

Один из наиболее полезных аспектов этого устройства заключается в том, что экран может быть складывающимся наружу, позволяя использовать третью часть экрана в сложенном состоянии.

Однако такие смартфоны пока не были представлены на рынке, и остается неизвестным, насколько практичным будет такой дизайн.

Слухи указывают на то, что трехстворчатые смартфоны могут появиться на рынке в 2024 году.