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Китайская Huawei запатентовала складной телефон с тремя дисплеями

Автор На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

Huawei запатентовала смартфон с тремя экранами, однако пока нет точной информации о том, когда именно компания представит эту модель.

Китайская Huawei запатентовала складной телефон с тремя дисплеями

Патент предоставляет некоторые интересные детали о дизайне устройства, включая его форму «Z» в сложенном виде и два разных шарнира.

Один из наиболее полезных аспектов этого устройства заключается в том, что экран может быть складывающимся наружу, позволяя использовать третью часть экрана в сложенном состоянии.

Однако такие смартфоны пока не были представлены на рынке, и остается неизвестным, насколько практичным будет такой дизайн.

Слухи указывают на то, что трехстворчатые смартфоны могут появиться на рынке в 2024 году.

Китайская Huawei запатентовала складной телефон с тремя дисплеями

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