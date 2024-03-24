Раскладной Vivo X Fold3 Pro с Snapdragon 8 Gen 3 представлен на фото в Сети

Vivo X Fold3 Pro — первый складной смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 3, который обещает стать самым легким и тонким представителем своего класса.

Устройство уже попало в руки блогеров и обозревателей, и в сети появились живые фотографии, демонстрирующие его уникальные особенности.

Одна из главных особенностей Vivo X Fold3 Pro — его масса и габариты. С весом всего 219 граммов, он сравним с iPhone 15 Pro Max, но при этом обладает гораздо более крупным 8-дюймовым экраном.

Толщина смартфона в разложенном состоянии составляет всего 4,65 мм, что делает его одним из самых тонких складных устройств на рынке.

Vivo X Fold3 Pro станет первым складным смартфоном, работающим на базе мощного процессора Snapdragon 8 Gen 3. Он также будет оснащен аккумулятором емкостью более 5000 мА·ч, обеспечивая длительное время работы без подзарядки.

Не менее важным компонентом будет камера устройства. Vivo X Fold3 Pro будет оснащен качественной камерой Zeiss с тремя модулями разрешением 50, 50 и 64 Мп. Основной модуль будет иметь 50-мегапиксельный сенсор OmniVision OV50H, а модуль с перископным объективом с 3-кратным оптическим зумом будет обладать 64-мегапиксельным сенсором.