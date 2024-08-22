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iFixit: смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring — одноразовый аксессуар

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Недавно Samsung представила Galaxy Ring, свой первый продукт в категории смарт-колец. Однако, как показало недавнее тестирование от iFixit, устройство оказалось не подлежащим ремонту, что вызывает серьезные вопросы о его долговечности.

iFixit: смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring - одноразовый аксессуар

После разборки Galaxy Ring эксперты iFixit отметили, что доступ к аккумулятору невозможен без повреждения устройства. Это ставит под сомнение возможность его восстановления в случае неисправности или разрядки батареи.

Как и в случае с Oura Ring, дизайн Galaxy Ring делает его одноразовым аксессуаром, который, по мнению специалистов, не рассчитан на срок службы более двух лет.

На сайте iFixit говорится: «Хотя это устройство довольно простое, его невозможно отремонтировать. Как и Galaxy Buds 3, Galaxy Ring фактически является одноразовым продуктом.»

Не только Samsung сталкивается с критикой за отсутствие возможности ремонта. На этой неделе Google также подтвердила, что Pixel Watch 3 не подлежит ремонту, предлагая вместо этого замену устройства при возникновении проблем.

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