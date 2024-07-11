Первое умное кольцо Samsung Galaxy Ring не станет заменой смарт-часам

Впервые Samsung Galaxy Ring было анонсировано в начале года, и только теперь компания раскрыла его характеристики.

Впрочем, инсайдеры ранее сообщили немало о новинке, и еще до анонса было понятно, что гаджет является помощником для тех, кто следит за своим здоровьем.

То есть первое умное кольцо Samsung Galaxy Ring не станет заменой полноценной заменой смарт-часам. Galaxy Ring предназначено в первую очередь для спорта и здоровья и является дополнением к умным часам, а не их полной заменой.

Кольцо помогает отслеживать различные показатели, такие как пульс, давление, температуру тела, менструации, уровень кислорода в крови и другие.

Особенно полезно Galaxy Ring в ночное время. Оно может мониторить качество сна и обнаруживать храп. Если кольцо обнаружит, что пользователь часто храпит, оно отправит уведомление на смартфон с рекомендацией обратиться к специалисту или изменить подушку.

Среди других функций кольца: определение уровня стресса, оценка качества дыхания и оценка качества питания. Galaxy Ring поддерживает сервис Samsung Food, который позволяет использовать кольцо в качестве личного диетолога.

Оно рекомендует, сколько еды можно употребить в течение дня и сколько воды нужно организму, учитывая данные активности, количество потраченных калорий и индекс массы тела.

Кольцо представлено в трех цветах: серебряном, черном и золотом. Его размеры варьируются от 15,7 до 22 по российским меркам и от 5 до 13 по американским.

Емкость аккумулятора зависит от размера и составляет от 14,5 до 21,5 мАч. Galaxy Ring может работать до 7 дней без подзарядки, и имеет водонепроницаемость до 10 АТМ. Для зарядки кольца используется специальная док-станция, которая входит в комплект.

Galaxy Ring подключается к смартфону по Bluetooth и синхронизируется с приложением Samsung Health, где отображаются данные о здоровье. Также поддерживается сервис Samsung Find, который позволяет пользователю отслеживать местоположение кольца на карте, если оно потеряно. Кольцо не издает звуков, но может мигать, привлекая внимание владельца.

Galaxy Ring можно использовать в паре с часами Galaxy Watch для более точных измерений. В настоящее время кольцо можно подключить только к смартфонам Samsung, но в будущем оно будет совместимо с любым устройством на базе Android.

Заказать умное кольцо можно по цене от 339 долларов.