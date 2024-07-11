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Первое умное кольцо Samsung Galaxy Ring не станет заменой смарт-часам

Автор На чтение 2 мин Просмотров 9 Опубликовано

Впервые Samsung Galaxy Ring было анонсировано в начале года, и только теперь компания раскрыла его характеристики.

Первое умное кольцо Samsung Galaxy Ring не станет заменой смарт-часам

Впрочем, инсайдеры ранее сообщили немало о новинке, и еще до анонса было понятно, что гаджет является помощником для тех, кто следит за своим здоровьем.

То есть первое умное кольцо Samsung Galaxy Ring не станет заменой полноценной заменой смарт-часам. Galaxy Ring предназначено в первую очередь для спорта и здоровья и является дополнением к умным часам, а не их полной заменой.

Кольцо помогает отслеживать различные показатели, такие как пульс, давление, температуру тела, менструации, уровень кислорода в крови и другие.

Первое умное кольцо Samsung Galaxy Ring не станет заменой смарт-часам

Особенно полезно Galaxy Ring в ночное время. Оно может мониторить качество сна и обнаруживать храп. Если кольцо обнаружит, что пользователь часто храпит, оно отправит уведомление на смартфон с рекомендацией обратиться к специалисту или изменить подушку.

Среди других функций кольца: определение уровня стресса, оценка качества дыхания и оценка качества питания. Galaxy Ring поддерживает сервис Samsung Food, который позволяет использовать кольцо в качестве личного диетолога.

Оно рекомендует, сколько еды можно употребить в течение дня и сколько воды нужно организму, учитывая данные активности, количество потраченных калорий и индекс массы тела.

Первое умное кольцо Samsung Galaxy Ring не станет заменой смарт-часам

Кольцо представлено в трех цветах: серебряном, черном и золотом. Его размеры варьируются от 15,7 до 22 по российским меркам и от 5 до 13 по американским.

Емкость аккумулятора зависит от размера и составляет от 14,5 до 21,5 мАч. Galaxy Ring может работать до 7 дней без подзарядки, и имеет водонепроницаемость до 10 АТМ. Для зарядки кольца используется специальная док-станция, которая входит в комплект.

Galaxy Ring подключается к смартфону по Bluetooth и синхронизируется с приложением Samsung Health, где отображаются данные о здоровье. Также поддерживается сервис Samsung Find, который позволяет пользователю отслеживать местоположение кольца на карте, если оно потеряно. Кольцо не издает звуков, но может мигать, привлекая внимание владельца.

Первое умное кольцо Samsung Galaxy Ring не станет заменой смарт-часам

Galaxy Ring можно использовать в паре с часами Galaxy Watch для более точных измерений. В настоящее время кольцо можно подключить только к смартфонам Samsung, но в будущем оно будет совместимо с любым устройством на базе Android.

Заказать умное кольцо можно по цене от 339 долларов.

 

 

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