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В Google подтвердили низкую ремонтопригодность смарт-часов Pixel Watch 3

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После анонса смарт-часов Pixel Watch 3 журналисты спросили у Google о возможности ремонта и гарантии.

В Google подтвердили низкую ремонтопригодность смарт-часов Pixel Watch 3

Компания подтвердила, что, как и в предыдущей модели, часы почти невозможно отремонтировать. Если что-то сломается, например, «заводная головка», пользователю предложат заменить всё устройство на новое.

Кроме того, Google рекомендует подписаться на услугу Preferred Care — страховку, которая покрывает ущерб, даже если он произошёл не по гарантии. Стоимость услуги составляет $89 за два года или $4 в месяц, и она включает до двух ремонтов в год.

Интересно, что на сайте Google отдельно рассматриваются ремонты экрана и другие поломки, хотя в итоге пользователи всё равно получают новые часы. Ранее первые Pixel Watch также были трудны в ремонте, и специалисты iFixit не смогли полностью разобрать устройство.

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