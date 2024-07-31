Доступная альтернатива Galaxy Ring: представлено смарт-кольцо Rollme R3

Компания Rollme представила смарт-кольцо R3, которое становится более дешевым и функциональным аналогом популярных устройств, таких как Samsung Galaxy Ring.

Цена нового кольца составляет всего $90, что в три раза меньше, чем у Galaxy Ring ($400) и Oura Ring ($300).

Кольцо R3 доступно в размерах от 7 до 12 и предлагается в трех цветах: черном, серебристом и золотом. Корпус кольца изготовлен из титана, что делает его прочным, а внутренняя часть выполнена из гипоаллергенной эпоксидной смолы, что предотвращает раздражение кожи.

Устройство оснащено встроенной батареей на 17.5 мАч, которая обеспечивает до 10 дней работы. С помощью зарядного кейса общее время использования можно продлить до 60 дней.

Кольцо R3 имеет датчики для измерения сердечного ритма, которые используют инфракрасные, красные и зеленые светодиоды.

Это позволяет отслеживать частоту сердечных сокращений, вариабельность ритма и уровень кислорода в крови. Такие функции помогают следить за здоровьем и физической активностью, включая ходьбу, бег и велоспорт.

Еще одной интересной возможностью является управление жестами. Пользователи могут настроить двойной тап для выполнения различных действий, таких как воспроизведение или пауза аудио, съемка фото, запись видео или перелистывание страниц в электронной книге.