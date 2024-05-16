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Google запустила бета-версию Android 15 для смартфонов Oppo, OnePlus, Xiaomi и Vivo

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Корпорация Google выпустила вторую бета-версию операционной системы Android 15, которая стала доступна для пользователей смартфонов Pixel и некоторых других производителей, таких как Nothing, Oppo, OnePlus, Xiaomi и Vivo.

Новая версия операционной системы предлагает некоторые улучшения, которые повышают качество использования и производительность устройств.

Публичная версия Android 15 ожидается в будущем. Чтобы установить бета-версию Android 15 на свой смартфон, пользователи должны перейти на сайт Android, выбрать производителя своего устройства и следовать инструкциям, предоставленным производителем.

 

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