Главная » Новости

В новую Android 15 добавят карантин приложений для усиления защиты от вирусов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В Android 15 или в расширенных версиях встроенных систем может появиться функция карантина приложений для усиления защиты от вирусов.

В настоящее время функция Quarantined Apps находится на стадии бета-тестирования в тестовой сборке Android 14 QPR2 Beta 1.

Предполагается, что Карантинные приложения будут работать с помощью инструмента Google Digital Wellbeing, который замораживает приложения для предотвращения несовместимости и ошибок.

Замороженные приложения будут находиться на домашнем экране, в лончере и будут управляться, но их окна будут скрыты, уведомления о блокировках, активность и процессы будут активны.

Точная дата выпуска этой функции в Android 15 или других последующих версиях системы включения пока неизвестна. Однако внедрение карантинных приложений может значительно усилить защиту ОС Android от лицензионных приложений и повысить безопасность пользователей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.