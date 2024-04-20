В новую Android 15 добавят карантин приложений для усиления защиты от вирусов

В Android 15 или в расширенных версиях встроенных систем может появиться функция карантина приложений для усиления защиты от вирусов.

В настоящее время функция Quarantined Apps находится на стадии бета-тестирования в тестовой сборке Android 14 QPR2 Beta 1.

Предполагается, что Карантинные приложения будут работать с помощью инструмента Google Digital Wellbeing, который замораживает приложения для предотвращения несовместимости и ошибок.

Замороженные приложения будут находиться на домашнем экране, в лончере и будут управляться, но их окна будут скрыты, уведомления о блокировках, активность и процессы будут активны.

Точная дата выпуска этой функции в Android 15 или других последующих версиях системы включения пока неизвестна. Однако внедрение карантинных приложений может значительно усилить защиту ОС Android от лицензионных приложений и повысить безопасность пользователей.