В Android 15 позволят включить темную тему для всех приложений

Согласно информации, обнаруженной в коде бета-версии Android 15, новая операционная система позволит активировать темный режим во всех приложениях на смартфоне независимо от их официальной поддержки. В настоящее время не все приложения имеют темную тему, и эта функция в Android 15 будет исправлять эту проблему.

Новая настройка «Сделать все приложения темными» была обнаружена в настройках бета-версии Android 15. Она находится в разделе «Цвет и движение», где также можно отключить анимацию на устройстве.

Описание новой функции предупреждает, что система будет автоматически включать темный режим для всех приложений, даже если они сами по себе не поддерживают эту функцию.

Однако в некоторых приложениях цвета могут быть инвертированы. Это обновление позволит сделать темный режим более единообразным во всех приложениях на устройстве, независимо от решений разработчиков.

Настройка находится в стадии тестирования и может быть добавлена в бета-версию Android в следующем обновлении. Планируется, что новая версия операционной системы Android 15 будет выпущена во второй половине 2024 года, и пользователи смогут воспользоваться этой функцией после обновления своих устройств.