В бета-версии Android 15 нашли функцию для скрытия конфиденциальных данных

В новом поколении операционной системы Android будет добавлена функция Private Space, которая предоставит возможность хранить конфиденциальные данные на смартфоне.

Эту информацию обнаружил специалист Мишаал Рахман в бета-версии Android 15. По описанию функции, пользователи смогут создать защищенное виртуальное пространство для хранения конфиденциальной информации.

Пользователям будет требоваться создать дополнительный профиль на устройстве, чтобы получить доступ к Private Space. Для входа в него владелец смартфона должен будет ввести пин-код.

В новом режиме будут появляться скрытые уведомления, которые будут отображаться на экране устройства, но для их просмотра потребуется ввести код разблокировки.

Мишаал Рахман объяснил, что создание отдельного Google-аккаунта в Android 15 позволит пользователям быть уверенными в том, что их личные данные и настройки не будут попадать в общедоступные сети или облачное хранилище.

Источник: Android Authority.