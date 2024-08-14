Google Pixel 9 Pro XL успешно прошел тесты на прочность

Известный техноблогер Зак Нельсон провел тестирование флагмана — Pixel 9 Pro XL. Результаты показали, что смартфон обладает высокой прочностью, а его сканер отпечатков пальцев удивил своей точностью.

В ходе теста на прочность защитное стекло дисплея показало первые повреждения только на шестом уровне по шкале Мооса, что соответствует стандартным показателям для большинства смартфонов.

Боковые грани устройства оказались анодированными, а не окрашенными, что подтвердил тест с канцелярским ножом — он оставлял глубокие царапины, но краска не отслаивалась. Дисплей, стекло камеры и задняя панель остались неповрежденными.

Кроме того, матрица смартфона выдержала 30 секунд под открытым пламенем зажигалки, не показав никаких видимых повреждений.

Сканер отпечатков пальцев продолжал корректно работать даже после появления глубоких царапин на стекле. При тесте на излом смартфон также показал отличные результаты: экран и задняя крышка остались целыми, а рамка не погнулась.

Эти тесты подчеркивают надежность Pixel 9 Pro XL, что делает его привлекательным выбором для пользователей, ценящих долговечность и качество.