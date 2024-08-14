Складной Google Pixel 9 Pro Fold получил увеличенный экран и цену от $1799

В рамках ежегодного мероприятия Made by Google компания представила новые устройства, включая смартфоны Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, а также смарт-часы Pixel Watch 3.

Особое внимание привлек новый складной смартфон Pixel 9 Pro Fold, который стал больше и лучше по сравнению с предыдущей моделью.

Основное изменение — увеличенный экран: теперь он составляет 8 дюймов, в то время как у прошлогоднего Pixel Fold был 7,6-дюймовый дисплей. Это делает новый Pixel одним из самых больших среди складных смартфонов.

Экран Pixel 9 Pro Fold имеет разрешение 2152 × 2076 пикселей и яркость до 2700 кд/м². Внешний дисплей также увеличился с 5,8 до 6,3 дюйма и защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Камера включает 48-мегапиксельный широкоугольный сенсор, 10,5-мегапиксельный сверхширокоугольный и 10,8-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным зумом. Смартфон поддерживает 4K-видео и имеет две фронтальные камеры по 10 Мп.

За производительность отвечает новый процессор Google Tensor G4 с 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 Гбайт. Аккумулятор — на 4650 мА·ч.

Pixel 9 Pro Fold поддерживает ИИ-функции Google, включая обновленный голосовой помощник. В комплект входит годовая подписка Google One AI Premium, которая предоставляет доступ к облачному хранилищу на 2 Тбайт и ИИ-возможностям.

Смартфон работает на Android 14 и будет стоить $1799 (167 тыс. руб.) за версию с 256 Гбайт и $1919 (178 тыс. руб.) за 512 Гбайт.