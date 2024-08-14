Премьера Pixel 9: Pro-версия впервые получила варианты 6,3 и 6,8 дюйма

Компания Google провела мероприятие Made by Google 2024, на котором представила новые устройства.

В рамках мероприятия была представлена линейка Pixel 9, в которой представлены модели Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, причем для первой сделали сразу два варианта с разными диагоналями экранов. Также дебютировал и новый складной смартфон бренда.

Pixel 9 Pro имеет 6,3-дюймовый экран, а Pixel 9 Pro XL — 6,8-дюймовый. Оба используют панели Super Actua с яркими цветами и частотой обновления 120 Гц.

В верхней части экрана расположена 42-мегапиксельная фронтальная камера, а основная камера состоит из 50 Мп сенсора, дополненного 48 Мп сверхширокоугольным и 48 Мп телеобъективом.

Смартфоны могут снимать видео в 8K на скорости до 30 кадров в секунду и поддерживают функции, такие как Night Sight Video и Super Res Zoom.

В основе устройств — восьмиядерный процессор Google Tensor G4, который позволяет работать с ИИ-функциями без подключения к интернету, что повышает конфиденциальность. Оперативная память составляет 16 Гбайт, а встроенный накопитель может быть на 128 Гбайт, 256 Гбайт, 512 Гбайт или 1 Тбайт. Аккумуляторы имеют емкость 4700 мА·ч для Pro и 5060 мА·ч для XL, с быстрой зарядкой до 45 Вт.

Оба смартфона поддерживают новые ИИ-функции, включая улучшенный голосовой помощник и возможность редактирования изображений. На презентации много внимания уделили этому.

Так, например, функция Call Notes создает расшифровку последнего звонка, а Pixel Screenshot помогает находить нужные скриншоты.

Также доступна функция Satellite SOS для связи с экстренными службами в местах без сигнала. Новое приложение Pixel Weather предоставляет точные прогнозы погоды с помощью ИИ.

Несмотря на то, что устройства находятся на этапе тестирования Android 15, они будут поставляться с Android 14 и получат обновления в течение семи лет. Pixel 9 Pro стоит от $999, а Pixel 9 Pro XL — от $1099. Доступны цвета: обсидиан, фарфор, орех и розовый кварц.