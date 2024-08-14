Базовый Google Pixel 9: обновленный дизайн и ИИ-функции

На ежегодном мероприятии Made by Google была представлена новая модель смартфона — Pixel 9.

Базовая версия, как и другие модели, получила обновлённый дизайн блока камеры и плоские грани корпуса, напоминающие iPhone 15. Телевик по-прежнему отсутствует, так как его устанавливают только в Pro-версии.

Дизайн и дисплей

Вместо округлых граней теперь плоские, а дисплей и модуль камеры остались прежними. В Pixel 9 установлен 6,3-дюймовый OLED Actua-дисплей с максимальной яркостью 2700 нит, разрешением 1080×2424 пикселей и частотой обновления 60–120 Гц.

Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 гарантирует надёжность. Фронтальная камера на 10,5 Мп (Samsung 3J1, f/2.2, 95°) с автофокусом врезана в экран, а под ним размещен новый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев 3D Sonic Gen 2 от Qualcomm.

Камеры

Толстый блок камер также сразу бросается в глаза. С модели Pixel 5 Google отказался от телевика в базовой версии, поэтому Pixel 9 оснащён основной камерой на 50 Мп (Octa PD wide camera, Samsung GNK, 1/1,31″, f/1.68, 82°) и новой сверхширокоугольной на 48 Мп (Quad PD ultrawide, Sony IMX 858, f/1.7, 1/2,55″) с углом обзора 123°. Смартфон поддерживает 8-кратный Super Res Zoom, а также лазерный автофокус (LDAF), OIS и EIS.

Процессор и производительность

Внутри устройства установлен новый процессор — Google Tensor G4 (ARMv9.2). В тестах новый чип оказался всего на 11% быстрее в однопоточных задачах и на 3% в многопоточных.

Видеоядро (Mali-G715) осталось прежним, но тактовая частота увеличилась с 890 до 940 МГц. Новинка также включает модем Exynos 5400, который более энергоэффективен и поддерживает спутниковую связь для отправки SOS-сигналов. Объём оперативной памяти увеличен до 12 ГБ, что позволит использовать новые функции ИИ.

Новые функции и ИИ

На презентации также были продемонстрированы новые функции ИИ, доступные в базовой версии. Пользователи Pixel 9 смогут воспользоваться бесплатной годовой подпиской на голосового помощника Gemini Advanced, который поддерживает анализ файлов с внушительным размером контекста (1 миллион токенов).

Функция Pixel Screenshots, аналогичная Recall в Windows 11, позволит просматривать сохранённые скриншоты и отвечать на вопросы о них. Смартфон поддерживает как старые, так и новые алгоритмы:

Add Me — добавляет недостающих людей в кадр, используя два снимка.

— добавляет недостающих людей в кадр, используя два снимка. Magic Editor — позволяет описать изменения для фото, например, изменить погоду.

— позволяет описать изменения для фото, например, изменить погоду. Magic Eraser — удаляет ненужные объекты.

— удаляет ненужные объекты. Best Take — объединяет несколько фотографий для создания идеального кадра.

— объединяет несколько фотографий для создания идеального кадра. Photo Unblur — улучшает резкость изображений.

Программное обеспечение и зарядка

Pixel 9 будет работать на Android 14 с возможностью обновления до версии 15. Устройство получит обновления ОС и безопасности на протяжении 7 лет.

В комплекте поставляется лишь зарядный кабель USB Type-C, но есть приятный бонус — аккумулятор на 4700 мАч поддерживает быструю проводную зарядку на 45 Вт и беспроводную на 15 Вт. Размеры смартфона составляют 72 x 152,8 x 8,5 мм, а вес — 198 граммов. Корпус защищён по стандарту IP68.

Цены

Стоимость базовой версии составляет $799 за модель на 128 ГБ и $899 за 256 ГБ.