Базовый Google Pixel 9: обновленный дизайн и ИИ-функции

На ежегодном мероприятии Made by Google была представлена новая модель смартфона — Pixel 9.
Базовая версия, как и другие модели, получила обновлённый дизайн блока камеры и плоские грани корпуса, напоминающие iPhone 15. Телевик по-прежнему отсутствует, так как его устанавливают только в Pro-версии.
Дизайн и дисплей
Вместо округлых граней теперь плоские, а дисплей и модуль камеры остались прежними. В Pixel 9 установлен 6,3-дюймовый OLED Actua-дисплей с максимальной яркостью 2700 нит, разрешением 1080×2424 пикселей и частотой обновления 60–120 Гц.
Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 гарантирует надёжность. Фронтальная камера на 10,5 Мп (Samsung 3J1, f/2.2, 95°) с автофокусом врезана в экран, а под ним размещен новый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев 3D Sonic Gen 2 от Qualcomm.
Камеры
Толстый блок камер также сразу бросается в глаза. С модели Pixel 5 Google отказался от телевика в базовой версии, поэтому Pixel 9 оснащён основной камерой на 50 Мп (Octa PD wide camera, Samsung GNK, 1/1,31″, f/1.68, 82°) и новой сверхширокоугольной на 48 Мп (Quad PD ultrawide, Sony IMX 858, f/1.7, 1/2,55″) с углом обзора 123°. Смартфон поддерживает 8-кратный Super Res Zoom, а также лазерный автофокус (LDAF), OIS и EIS.
Процессор и производительность
Внутри устройства установлен новый процессор — Google Tensor G4 (ARMv9.2). В тестах новый чип оказался всего на 11% быстрее в однопоточных задачах и на 3% в многопоточных.
Видеоядро (Mali-G715) осталось прежним, но тактовая частота увеличилась с 890 до 940 МГц. Новинка также включает модем Exynos 5400, который более энергоэффективен и поддерживает спутниковую связь для отправки SOS-сигналов. Объём оперативной памяти увеличен до 12 ГБ, что позволит использовать новые функции ИИ.
Новые функции и ИИ
На презентации также были продемонстрированы новые функции ИИ, доступные в базовой версии. Пользователи Pixel 9 смогут воспользоваться бесплатной годовой подпиской на голосового помощника Gemini Advanced, который поддерживает анализ файлов с внушительным размером контекста (1 миллион токенов).
Функция Pixel Screenshots, аналогичная Recall в Windows 11, позволит просматривать сохранённые скриншоты и отвечать на вопросы о них. Смартфон поддерживает как старые, так и новые алгоритмы:
- Add Me — добавляет недостающих людей в кадр, используя два снимка.
- Magic Editor — позволяет описать изменения для фото, например, изменить погоду.
- Magic Eraser — удаляет ненужные объекты.
- Best Take — объединяет несколько фотографий для создания идеального кадра.
- Photo Unblur — улучшает резкость изображений.
Программное обеспечение и зарядка
Pixel 9 будет работать на Android 14 с возможностью обновления до версии 15. Устройство получит обновления ОС и безопасности на протяжении 7 лет.
В комплекте поставляется лишь зарядный кабель USB Type-C, но есть приятный бонус — аккумулятор на 4700 мАч поддерживает быструю проводную зарядку на 45 Вт и беспроводную на 15 Вт. Размеры смартфона составляют 72 x 152,8 x 8,5 мм, а вес — 198 граммов. Корпус защищён по стандарту IP68.
Цены
Стоимость базовой версии составляет $799 за модель на 128 ГБ и $899 за 256 ГБ.
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