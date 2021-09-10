Apple преодолевает производственные проблемы Watch Series 7

Массовое производство начнется в этом месяце.

Согласно отчету аналитика Минг-Чи Куо, опубликованному MacRumors, Apple, как сообщается, преодолела производственные проблемы, с которыми она столкнулась с невыпущенными умными часами Apple Watch Series 7, и теперь начнет массовое производство устройства в середине сентября . Эта новость появилась, когда Apple готовится к крупному запуску 14 сентября. Предположительно, осеннее мероприятие будет сосредоточено на последних моделях iPhone, ожидается появление новых Apple Watch.

В конце прошлого месяца Nikkei и Bloomberg сообщили, что Apple временно приостановила производство своих последних умных часов, пока устраняет проблемы. Считалось, что проблемы связаны с обновленным дизайном Series 7, который, как говорят, состоит из « более плоского дисплея и краев », чем это было в предыдущих моделях. Сообщается, что новый дизайн вынудил Apple использовать новые производственные процессы, которые создавали «проблемы с надежностью» на ранних этапах тестирования.

Однако теперь считается, что эти проблемы решены, и поставки должны начаться в конце сентября. Однако, по словам Марка Гурмана из Bloomberg , хотя Apple объявит о выпуске новых часов на следующей неделе, некоторые модели могут быть отправлены «поздно или небольшими партиями».

Ожидается, что помимо более плоского дисплея, новые умные часы будут поставляться с немного более крупными корпусами 41 мм и 45 мм (по сравнению с 40 мм и 44 мм в настоящее время), увеличивая размер самого большого дисплея с 1,78 дюйма до 1,9 дюйма по диагонали. Ходят слухи, что часы имеют более быстрый процессор и обновленную беспроводную технологию.

Читайте также: