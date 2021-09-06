Apple Watch Series 7 будут доступны в ограниченном количестве

Ожидается, что в конце этого месяца вместе с iPhone 13 появятся Apple Watch Series 7. Хотя компания планирует представить носимые устройства с новым дизайном, с ними связаны определенные сложности. Ранее мы упоминали, что новый дизайн Apple Watch вызывает задержки в производстве. Это поставило вопрос о том, будут ли Apple Watch запускаться вместе с iPhone 13 или они появятся позже. Согласно новому отчету, Apple выпустит Apple Watch Series 7 вместе с серией iPhone 13, но они будут доступны в ограниченном количестве.

Apple Watch Series 7, как ожидается, появятся на мероприятии iPhone в сентябре, но будут доступны в ограниченном количестве

Марк Гурман из Bloomberg сообщает в информационном бюллетене Power On, что Apple Watch Series 7 будут выпущены на мероприятии iPhone 13, но будут доступны в ограниченном количестве. Гурман выделяет три возможных сценария: Apple откладывает объявление и решаются производственные проблемы, объявление Apple продвигается вперед, и продукт доступен в ограниченных количествах, или компания объявляет об устройстве, но делает его доступным позднее.

Гурман утверждает, что Apple Watch Series 7 будут анонсированы на сентябрьском мероприятии Apple, но это «смесь моделей, поставляемых с опозданием или небольшими партиями».

Но если вам не терпится купить новые часы, возможно, вам придется. Моя коллега Дебби Ву и я сообщили, что новый дисплей вызывает головные боли у производства. Когда это происходит с новым продуктом, обычно есть три результата: объявление откладывается до тех пор, пока проблемы не будут устранены, продукт запускается вовремя в небольших количествах или устройство вовремя объявлено, но поступит в продажу позже. Я полагаю, что мы увидим объявление во время обычного сентябрьского мероприятия вместе с iPhone, но будет несколько моделей, поставляемых с опозданием или небольшими партиями. Это должно быть знакомо тем, кто стал свидетелем запуска оригинальных Apple Watch в 2015 году.

Apple Watch Series 7 будет отличаться новым дизайном с плоскими краями и большим дисплеем. Он будет оснащен новыми функциями для здоровья, возможно, датчик артериального давления также станет частью этой смеси. Однако Гурман заявляет, что «нет никаких шансов», что в Apple Watch Series 7 будет датчик артериального давления. В дополнение к этому, все благодаря большему дисплею, Apple может добавить эксклюзивные циферблаты на Series 7.

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