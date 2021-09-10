Apple Watch Series 7: слухи, особенности, возможная дата выпуска и многое другое

Ожидается, что Apple представит Apple Watch Series 7 на мероприятии в сентябре, а Series 7 — захватывающее обновление, потому что это первый значительный редизайн Apple Watch, который мы видели за многие годы.

Это руководство охватывает все, что мы знаем об Apple Watch Series 7, от изменений дизайна до даты выпуска и проблем с производством.

Дизайн и дисплей

Apple Watch выглядели в основном так же с момента их выпуска в 2015 году, хотя дисплей подвергся капитальному ремонту с запуском Apple Watch Series 4. Apple Watch Series 7 будет отличаться гораздо более радикальным изменением дизайна , которое сделает его более понятным. отличить от предыдущих моделей Apple Watch.

Прежде всего, они будут представлен в новых вариантах размера 41 мм и 45 мм вместо 40 и 44 мм. Дисплей большего размера будет иметь более тонкие лицевые панели и новую технику ламинирования, которая приближает дисплей к передней крышке, с обновленной технологией экрана.

45-миллиметровая модель Apple Watch Series 7, которая будет самой большой на сегодняшний день, будет иметь размер корпуса 1,9 дюйма по диагонали, по сравнению с 1,78 дюйма, и разрешение 396 x 484, по сравнению с 368 x 448, что соответствует увеличению количества пикселей на 16 процентов. Мы не знаем точных размеров 41-миллиметровой модели, но она также увидит сравнимое увеличение размера корпуса.

Корпус будет иметь дизайн с плоскими краями, похожий на iPhone 12 или iPad Pro, что отличается от изогнутых краев текущих моделей Apple Watch. По слухам, Apple также рассматривает новые варианты цвета, в том числе зеленый цвет, который присоединится к синему оттенку, представленному в 2019 году.

Из-за этого нового дизайна Apple Watch могут быть немного толще, но Bloomberg заявляет, что увеличение толщины не будет заметно для пользователей. Другие слухи предполагают, что Apple Watch Series 7 будет тоньше, чем предыдущие модели, поэтому нам нужно подождать, чтобы увидеть, какой вариант правильный.

Рендеры

В этом году мы не видели утечек компонентов Apple Watch Series 7, но несколько сайтов создали рендеры, основанные на информации, предположительно полученной из азиатской цепочки поставок Apple.

Эти рендеры от 91mobiles включают Apple Watch с плоским дизайном, более плоскую цифровую корону и два более длинных динамика на левой стороне устройства.

Согласно информации, на которой основаны рендеры, 44-миллиметровые Apple Watch Series 7 будут иметь 1,8-дюймовый дисплей, по сравнению с 1,73-дюймовым дисплеем в Series 6. Он также может быть на 1,7 мм тоньше, чем текущая версия.

Процессор и возможности подключения

Apple обновляет процессор в Apple Watch каждый год, и Series 7 не станет исключением. Ходят слухи, что Apple Watch Series 7 будет включать в себя меньший по размеру чип S7, который использует двустороннюю технологию для миниатюризации модуля.

Чип S7 меньшего размера даст больше места для других компонентов, и один источник предполагает, что Apple будет использовать это дополнительное пространство для большей батареи или новых датчиков состояния. Ожидается, что Apple также представит улучшенную беспроводную связь и улучшенный сверхширокополосный чип U1.

По словам лидера Макса Вайнбаха, Apple Watch Series 7 принесут самое большое улучшение времени автономной работы Apple Watch.

Особенности здоровья

Не было слухов о новых датчиках здоровья, которые появятся в Apple Watch Series 7, но Nikkei недавно заявил, что устройство будет иметь возможность измерения артериального давления.

Марк Гурман из Bloomberg быстро опроверг это утверждение и заявил, что «нет никаких шансов», что мониторинг артериального давления будет включен в Apple Watch 2021 года.

Мониторинг артериального давления обсуждался из-за партнерства Apple с Rockley Photonics , компанией, которая производит передовые цифровые датчики здоровья, но эта технология еще не готова к использованию.

Новые циферблаты и программное обеспечение

Apple Watch Series 7 будет иметь серию эксклюзивных циферблатов, которые созданы с учетом преимуществ больших дисплеев. Bloomberg обозначил, чего ожидать:

Циферблат Modular Max будет предлагать цифровое время вместе с небольшими сложностями, такими как температура, в то время как дополнительные более крупные сложности будут наложены друг на друга ниже. Он аналогичен модульному инфографу, но может отображать несколько крупных осложнений.

Лицо Continuum будет сдвигаться в зависимости от «течения времени и текущего часа».

Новый циферблат мирового времени позволит пользователям видеть все 24 часовых пояса одновременно. Внешний циферблат будет отображать часовые пояса, а внутренний циферблат будет отображать время в каждом месте. Bloomberg говорит, что это похоже на циферблаты, популяризированные производителями роскошных часов Patek Philippe, Breitling и другими.

Есть новый циферблат Hermes с цифрами, которые меняются час за часом, и новый циферблат Nike с цифрами, которые меняются в зависимости от движения человека.

С запуском Apple Watch Series 7 Apple также планирует представить новые функции «Время бегать» и «Аудио-медитации», которые будут сопровождать опцию «Пора идти пешком», которая была представлена ​​ранее в этом году.

Дата выхода Apple Watch Series 7

Мы ожидаем, что Apple представит Apple Watch Series 7 в сентябре вместе с новыми моделями iPhone 13. Судя по датам прошедших мероприятий, наиболее вероятной датой проведения Apple Watch Series 7 является вторник, 14 сентября.

Обычно новые модели Apple, часы выходят вскоре после того, как компания Apple проводит мероприятие запуска, но, к сожалению, поздно отчеты августа от Nikkei и Bloomberg уже указал на производственные вопросы.

Apple столкнулась с проблемами из-за сложности дизайна Series 7, поэтому его выпуск может быть отложен или он может быть доступен в ограниченных количествах при запуске. Apple, как сообщается, остановила производство, но нам нужно подождать до сентябрьского дебюта, чтобы узнать, отложен ли запуск или ограничены ли поставки. DigiTimes предполагает, что производство будет увеличено в конце сентября.

Слухи о будущем Apple Watch

Согласно The Wall Street Journal и другим источникам, Apple разрабатывает несколько новых функций здоровья для будущих моделей Apple Watch. К ним относятся мониторинг артериального давления, термометр для отслеживания фертильности и сна, обнаружение апноэ во сне и обнаружение диабета.

Ожидается, что ни одна из этих функций не появится в моделях Apple Watch до 2022 года.

Мониторинг уровня глюкозы в крови

Ходят слухи, что у Apple есть команда биомедицинских инженеров, работающих над методом неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови с помощью оптических датчиков, технологии, которая потенциально может появиться в Apple Watch в какой-то момент в будущем. Такая функция значительно упростит лечение диабета, поскольку не потребует прокалывания кожи.

Ходили слухи, что Apple добавит возможности мониторинга глюкозы в крови к Apple Watch Series 7 с помощью неинвазивного оптического датчика, но Bloomberg сообщает, что датчик уровня сахара в крови не будет готов к коммерческому запуску еще несколько лет.

Мониторинг уровня глюкозы в крови был функцией, над которой Apple работала в течение многих лет, основываясь на слухах, но это серьезная функция для здоровья, которая, вероятно, потребует регулирования.

Измерения артериального давления

Поставщик Apple Rockley Photonics работает над усовершенствованной цифровой сенсорной системой, которая позволяет носимым устройствам с помощью оптических сенсоров отслеживать биомаркеры, такие как внутренняя температура тела, артериальное давление, гидратация тела, алкоголь, лактат, уровень глюкозы и т. д.

Эта технология может в конечном итоге перейти на Apple Watch с учетом партнерства между Apple и Rockley, и, по слухам, в какой-то момент мы увидим возможность мониторинга артериального давления.

Монитор артериального давления, который можно носить на запястье, можно использовать для определения повышения артериального давления, и эта функция сможет определять гипертензию. Apple планировала выпустить эту функцию в 2022 году, но ее можно было продвигать, поскольку технология все еще нуждается в совершенствовании.

Мониторинг артериального давления будет работать, измеряя скорость волны сердцебиения через артерии пользователя с помощью датчиков. Он сообщит пользователю, как меняется его артериальное давление, но не сможет обеспечить базовые измерения систолического и диастолического артериального давления.

Датчик температуры

Apple рассматривала возможность добавления датчика температуры тела в Apple Watch 2021 года, но Bloomberg говорит, что он, скорее всего, будет представлен в обновлении 2022 года.

Функция измерения температуры будет полезна для отслеживания фертильности и отслеживания сна, а в будущем она также сможет определять, когда у пользователя повышена температура.

Обнаружение апноэ во сне

Apple стремится использовать существующий датчик кислорода в крови для обнаружения апноэ во сне, но есть проблемы с частым снятием показаний без значительного снижения срока службы батареи.

Прочные Apple Watch

По данным Bloomberg , Apple работает над версией Apple Watch «с прочным корпусом», предназначенной для спортсменов, путешественников и других людей, которые используют часы в более экстремальных условиях, чем повседневная одежда. Он будет обладать той же функциональностью, что и стандартные Apple Watch, но с улучшенной ударопрочностью и защитой. Ожидается, что Apple выпустит защищенные часы Apple Watch в 2022 году.

Тактильные кнопки

Слухи указывают на то, что в будущей версии Apple Watch будут использоваться твердотельные кнопки, которые не щелкают физически, а вместо этого обеспечивают тактильную обратную связь для пользователей при нажатии на кнопки, но неясно, когда это произойдет. Apple представила тактильную обратную связь для Digital Crown в Series 4, а тактильная обратная связь потенциально может распространяться на боковую кнопку в более поздней модели Apple Watch.

В будущем Apple Watch могут полностью отказаться от кнопок, а боковые стороны устройства будут поддерживать сенсорные жесты и жесты смахивания.

Дисплеи MicroLED

Сообщается, что у Apple есть секретное производственное предприятие в Санта-Кларе, Калифорния, где она разрабатывает и производит тестовые образцы дисплеев, использующих microLED, технологию, которая будет следовать за OLED. Благодаря экранам microLED устройства становятся тоньше, ярче и потребляют меньше энергии. По слухам, Apple Watch с дисплеем microLED могут быть выпущены через три или четыре года .

Патенты на Apple Watch

Apple запатентовала несколько интересных технологий, которые потенциально могут быть использованы в будущих устройствах Apple Watch, например, функцию биометрической аутентификации, которая удостоверяет личность на основе рисунка кожи владельца. Такая функция избавит от необходимости вводить пароль при ношении Apple Watch.

В другом патенте описывается самозатягивающийся ремешок Apple Watch, который регулируется во время интенсивных занятий, таких как бег или тренировки, для точного измерения пульса, а затем ослабляется. Затягивание также можно использовать для указаний, повторений на тренировках и т. д.

В третьем патенте описан ремешок Apple Watch со светодиодным индикатором, который будет отображать прогресс действия или задачи, например, визуальный индикатор при завершении тренировки или кольцо активности.

В декабре 2019 года Apple опубликовала патент, в котором описывается, как Apple Watch могут помочь врачам отслеживать симптомы болезни Паркинсона, используя датчики для отслеживания тремора. Apple считает, что этот метод отслеживания данных позволит пользователям лучше отслеживать свои симптомы, чтобы они могли планировать действия в соответствии с шаблонами симптомов.

Пара патентов 2020 года предполагает, что Apple исследует Touch ID и камеру под дисплеем для Apple Watch. Apple описывает боковую кнопку со встроенным датчиком отпечатков пальцев Touch ID, который можно использовать для идентификации пользователя и разблокировки устройства. В настоящее время Apple Watch разблокируются с помощью пароля, а также при разблокировке сопряженного iPhone .

Что касается камеры под дисплеем, в патенте описывается двухступенчатая технология отображения, которая включает в себя камеру, которая видна снаружи только при включении.

В 2021 году Apple описала радикальный редизайн Apple Watch в патентной заявке, показывая округлый циферблат, гибкий дисплей и ремешки с цифровой настройкой.

Apple подала несколько других патентов, касающихся возможности переноса оборудования в ремешок Apple Watch, включая батареи, динамики, кинетические генераторы энергии, устройства тактильной обратной связи и даже камеры .

Нет ни слова о том, превратятся ли эти запатентованные функции в настоящие Apple Watch в будущем, но интересно посмотреть, над чем Apple работает и рассматривает за кулисами.

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