Apple прекратила продажу iPhone 13, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Apple объявила о прекращении производства и продаж некоторых старых моделей iPhone с выходом новых устройств.

С запуском линейки iPhone 16, в которую входят iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, компания больше не предлагает iPhone 13, а также модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max заменены на новые версии.

iPhone SE остается самой доступной моделью Apple, а iPhone 14 и iPhone 14 Plus теперь предлагаются со скидкой в 100 долларов, так как они занимают место iPhone 13. Такую же скидку получили и iPhone 15, а также iPhone 15 Plus.

Теперь доступные для покупки смартфоны, жизненный цикл которых продолжается, имеют следующие цены: