Apple прекратила продажу iPhone 13, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Apple объявила о прекращении производства и продаж некоторых старых моделей iPhone с выходом новых устройств.
С запуском линейки iPhone 16, в которую входят iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, компания больше не предлагает iPhone 13, а также модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max заменены на новые версии.
iPhone SE остается самой доступной моделью Apple, а iPhone 14 и iPhone 14 Plus теперь предлагаются со скидкой в 100 долларов, так как они занимают место iPhone 13. Такую же скидку получили и iPhone 15, а также iPhone 15 Plus.
Теперь доступные для покупки смартфоны, жизненный цикл которых продолжается, имеют следующие цены:
- iPhone SE — 429 долларов;
- iPhone 14 — 599 долларов;
- iPhone 14 Plus — 699 долларов;
- iPhone 15 — 699 долларов;
- iPhone 15 Plus — 799 долларов;
- iPhone 16 — 799 долларов;
- iPhone 16 Plus — 899 долларов;
- iPhone 16 Pro — 999 долларов;
- iPhone 16 Pro Max — 1199 долларов.