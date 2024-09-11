Главная » Новости

Apple прекратила продажу iPhone 13, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Apple объявила о прекращении производства и продаж некоторых старых моделей iPhone с выходом новых устройств.

С запуском линейки iPhone 16, в которую входят iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, компания больше не предлагает iPhone 13, а также модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max заменены на новые версии.

iPhone SE остается самой доступной моделью Apple, а iPhone 14 и iPhone 14 Plus теперь предлагаются со скидкой в 100 долларов, так как они занимают место iPhone 13. Такую же скидку получили и iPhone 15, а также iPhone 15 Plus.

Теперь доступные для покупки смартфоны, жизненный цикл которых продолжается, имеют следующие цены:

  • iPhone SE — 429 долларов;
  • iPhone 14 — 599 долларов;
  • iPhone 14 Plus — 699 долларов;
  • iPhone 15 — 699 долларов;
  • iPhone 15 Plus — 799 долларов;
  • iPhone 16 — 799 долларов;
  • iPhone 16 Plus — 899 долларов;
  • iPhone 16 Pro — 999 долларов;
  • iPhone 16 Pro Max — 1199 долларов.

 

Новые iPhone 16 оценили в России от 114 000 рублей

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.