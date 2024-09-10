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Новые iPhone 16 оценили в России от 114 000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

В России уже доступны предзаказы на новые iPhone, Apple Watch и AirPods, несмотря на то что официальные поставки Apple в страну не осуществляются.

Новые iPhone 16 оценили в России от 114 000 рублей

Ритейлеры, такие как МТС и «Билайн», начали принимать заявки на новинки сразу после презентации.

Цены в МТС следующие:

  • iPhone 16 — от 114 990 рублей
  • iPhone 16 Plus — от 134 990 рублей
  • iPhone 16 Pro — от 154 990 рублей
  • iPhone 16 Pro Max — от 194 990 рублей
  • Apple Watch Series 10 — от 54 990 рублей
  • Apple Watch Ultra 2 — 109 990 рублей
  • AirPods 4 — от 19 990 рублей

В «Билайне» цены аналогичны, а в «М.Видео — Эльдорадо» они немного варьируются. Например, iPhone 16 можно заказать от 113 999 до 149 999 рублей, а AirPods 4 стоят от 19 999 до 24 999 рублей.

Сроки поставок пока не уточняются. Первые покупатели в США смогут получить свои устройства не раньше 20 сентября.

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