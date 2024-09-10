Apple анонсировала свои смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Apple представила новые модели смартфонов — iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Эти устройства имеют экраны с OLED-дисплеями, размеры которых остались прежними: 6,1 дюйма у iPhone 16 и 6,7 дюйма у iPhone 16 Plus.

Корпус выполнен из алюминия, что придает им современный вид. Однако самое заметное изменение произошло на тыльной стороне телефонов.

Теперь камеры расположены вертикально, в отличие от диагонального размещения в предыдущих моделях, таких как iPhone 15. Это новое расположение напоминает iPhone X, который был представлен в 2017 году.

В отличие от старой модели, где линзы скрывались под единым стеклом, в новых айфонах каждый объектив хорошо различим.

Это изменение связано с новой функцией — поддержкой пространственной видеозаписи. Теперь пользователи смогут снимать 3D-клипы, которые можно будет просматривать с помощью гарнитуры Vision Pro от Apple.

Кроме того, добавлена новая сенсорная кнопка для управления камерой, которая находится ниже кнопки блокировки. Камеры новых моделей оснащены 48-мегапиксельным основным сенсором, который поддерживает 2-кратный телеобъективный эффект.

Также присутствует 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик, позволяющий делать макроснимки. Кроме того, появилась возможность записывать пространственное видео, которое можно просматривать в 3D-формате с помощью гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro.

Как и предыдущие версии, новые айфоны оснащены динамическим вырезом-островом Dynamic Island. Эта функция упрощает взаимодействие с приложениями и может изменять свой размер, выводя на экран актуальную информацию. Кнопка действия, заменившая переключатель беззвучного режима, позволяет назначать различные функции, такие как открытие камеры или включение фонарика.

Apple также обновила цветовую палитру новых смартфонов и улучшила их технические характеристики. iPhone 16 и iPhone 16 Plus теперь работают на более быстром процессоре A18, который на 30% экономичнее своего предшественника A16 Bionic. Компания утверждает, что новый чип быстрее аналогов конкурентов и сопоставим по мощности с настольными ПК.

Новый процессор улучшит работу с функциями Apple Intelligence и другими возможностями iOS 18. Основные функции Apple Intelligence станут доступны в октябре, но пока только на английском языке; другие языки появятся в 2025 году.

Геймеры также могут порадоваться, так как новые айфоны поддерживают игры класса AAA, включая Resident Evil 7 Biohazard и Assassin’s Creed: Mirage. Ранее такие игры были доступны только на моделях «прошек». В дополнение, игра Honor of Kings: World также выйдет на iPhone 16.

Цены на iPhone 16 начинаются с 799 долларов, а на iPhone 16 Plus — с 899 долларов. В переводе по актуальному курсу это примерно 72 400 и 81 400 рублей соответственно.