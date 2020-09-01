Компания Apple заказала у поставщиков 75 млн iPhone с поддержкой 5G

Apple Inc. попросила поставщиков обеспечить не менее 75 миллионов iPhone 5G к концу этого года, что примерно соответствует прошлогоднему запуску. Это является знаком того, что спрос на самый важный продукт компании сохраняется в разгар глобальной пандемии и рецессии.

По словам людей, знакомых с ситуацией, технологический гигант из Купертино, ожидает, что поставки этих iPhone следующего поколения могут достичь 80 миллионов единиц в 2020 году. Apple планирует выпустить в октябре четыре новые модели со скоростями беспроводной связи пятого поколения, другим дизайном и более широким выбором размеров экрана.

Осенью в рамках комплексного обновления продукта Apple также готовит новый iPad Air с экраном, подобным iPad Pro, от края до края, две новые версии Apple Watch и свои первые наушники-вкладыши вне бренда Beats. В разработке также находится колонка меньшего размера для HomePod. Представитель Apple от комментариев отказалась.

Каждую осень Apple и ее производственные партнеры наращивают производство перед выпуском новых iPhone. Летом 2019 года поставщики готовились изготавливать комплектующие для 75 миллионов мобильных телефонов. Цель в 2018 году была аналогичной, поэтому цель в этом году — от 75 до 80 миллионов единиц — является оптимистичным признаком. Ключевой партнер по сборке iPhone, Hon Hai Precision Industry Co., также известная как Foxconn, за последний месяц разместила в WeChat несколько объявлений о найме сотрудников для своего основного кампуса iPhone в центральном китайском городе Чжэнчжоу.

Впервые четыре новых телефона будут разделены на две базовые и две высокопроизводительные модели, и все они будут оснащены OLED-дисплеями с улучшенными цветами и четкостью. Два обычных iPhone будут иметь новый размер 5,4 дюйма и вариант 6,1 дюйма, в то время как устройства Pro будут предлагать на выбор 6,1-дюймовый или увеличенный 6,7-дюймовый дисплей, который будет самым большим из всех, которые Apple когда-либо предлагала. iPhone.

Все новые смартфоны будут иметь обновленный дизайн с квадратными краями, как у iPad Pro, а в дорогих телефонах по-прежнему будут использоваться края из нержавеющей стали, а не алюминиевые в более дешевых вариантах. Компания также планирует использовать темно-синий цвет для моделей Pro, чтобы заменить зеленый цвет в линейке iPhone 11 Pro 2019 года.