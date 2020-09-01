Компания Apple заказала у поставщиков 75 млн iPhone с поддержкой 5G

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.8 EUR/RUB: 87.83 BTC/USD: 8756.9

1 октября : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Компания Apple заказала у поставщиков 75 млн iPhone с поддержкой 5G

01.09.2020 10:52

Apple Inc. попросила поставщиков обеспечить не менее 75 миллионов iPhone 5G к концу этого года, что примерно соответствует прошлогоднему запуску. Это является знаком того, что спрос на самый важный продукт компании сохраняется в разгар глобальной пандемии и рецессии.

По словам людей, знакомых с ситуацией, технологический гигант из Купертино, ожидает, что поставки этих iPhone следующего поколения могут достичь 80 миллионов единиц в 2020 году. Apple планирует выпустить в октябре четыре новые модели со скоростями беспроводной связи пятого поколения, другим дизайном и более широким выбором размеров экрана.

iPhone 12 появится в новом радикально малом форм-факторе

Осенью в рамках комплексного обновления продукта Apple также готовит новый iPad Air с экраном, подобным iPad Pro, от края до края, две новые версии Apple Watch и свои первые наушники-вкладыши вне бренда Beats. В разработке также находится колонка меньшего размера для HomePod. Представитель Apple от комментариев отказалась.

В Сети появились изображения iPad Air 4 с необычным Touch ID

Каждую осень Apple и ее производственные партнеры наращивают производство перед выпуском новых iPhone. Летом 2019 года поставщики готовились изготавливать комплектующие для 75 миллионов мобильных телефонов. Цель в 2018 году была аналогичной, поэтому цель в этом году — от 75 до 80 миллионов единиц — является оптимистичным признаком. Ключевой партнер по сборке iPhone, Hon Hai Precision Industry Co., также известная как Foxconn, за последний месяц разместила в WeChat несколько объявлений о найме сотрудников для своего основного кампуса iPhone в центральном китайском городе Чжэнчжоу.

Впервые четыре новых телефона будут разделены на две базовые и две высокопроизводительные модели, и все они будут оснащены OLED-дисплеями с улучшенными цветами и четкостью. Два обычных iPhone будут иметь новый размер 5,4 дюйма и вариант 6,1 дюйма, в то время как устройства Pro будут предлагать на выбор 6,1-дюймовый или увеличенный 6,7-дюймовый дисплей, который будет самым большим из всех, которые Apple когда-либо предлагала. iPhone.

Все новые смартфоны будут иметь обновленный дизайн с квадратными краями, как у iPad Pro, а в дорогих телефонах по-прежнему будут использоваться края из нержавеющей стали, а не алюминиевые в более дешевых вариантах. Компания также планирует использовать темно-синий цвет для моделей Pro, чтобы заменить зеленый цвет в линейке iPhone 11 Pro 2019 года.

Новый iPhone 12 появится в темно-синем цвете

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги