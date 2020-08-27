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В Сети появились изображения iPad Air 4 с необычным Touch ID

27.08.2020 20:56

Сегодня утром в социальных сетях появились фотографии предполагаемого руководства по невыпущенному iPad Air, из чего следует, что следующий вариант iPad среднего уровня от Apple может включать полноэкранный дисплей вместо кнопки «Домой» с Touch ID, интегрированным в кнопку питания.

В Сети появились изображения iPad Air 4 с необычным Touch ID

Фотографии взяты с китайской платформы социальных сетей Xiaohongshu и опубликованы в Твиттере пользователем DuanRui. На этих фотографиях изображено руководство на испанском языке для iPad Air с экраном от края до края, аналогичным iPad Pro. Однако в руководстве не упоминается Face ID, а вместо этого пользователям предлагается активировать «Touch ID верхней кнопкой для разблокировки iPad Air» над изображением iPad с заметно более длинной кнопкой питания.

На других страницах в руководстве упоминается возможность подключения USB-C, а не Lightning, и показан разъем Smart Connector на задней панели устройства для подключения клавиатуры Magic Keyboard и других совместимых аксессуаров.

В Сети появились изображения iPad Air 4 с необычным Touch ID

Многочисленные слухи предполагают, что Apple выпустит новый iPad в ближайшем будущем, но была некоторая путаница в модели устройства, а также в размере его дисплея.

Пользователь Twitter L0vetodream заявил, что Apple работает над 11-дюймовым iPad Air с полноэкранным дисплеем, в котором используется версия Touch ID с недостаточным отображением, а не Face ID, как в iPad Pro. Между тем, DigiTimes предположил, что 10,8-дюймовый iPad Air появится во второй половине 2020 года, в то время как аналитик Apple Минг-Чи Куо также ожидает, что Apple выпустит 10,8-дюймовый iPad во второй половине 2020 года. Однако Куо не уточнил. если 10,8-дюймовый iPad — это Air или недорогой стандартный iPad.

Не исключено, что эти слухи относятся к тому же устройству, показанному здесь, и что путаница в деталях связана с новой реализацией Apple Touch ID, которая позволяет ей предлагать полноэкранное устройство среднего уровня без непомерно высоких затрат TrueDepth. система камеры, необходимая для Face ID.

Стоит отметить, что единственное предыдущее упоминание Touch ID, интегрированного в кнопку питания, было в исследовательской заметке Куо за январь 2020 года, в которой говорилось, что Apple планирует выпустить iPhone с ЖК-дисплеем с кнопкой питания Touch ID на боковой стороне устройства в первой половине 2021 года.

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