Apple iPhone 13 Pro Max стал лидером дисплеев на DxOMark

Apple iPhone 13 Pro Max только что стал лидером дисплеев в рейтинге DxOMark. Флагман высшего класса компании превзошел предыдущего лидера, Huawei P50 Pro , с результатом 99 баллов.

Согласно тесту DxOMark , общая оценка в 99 баллов является самой высокой, когда-либо полученной смартфоном, что делает его лидером рейтинга дисплеев. Фирма похвалила смартфон за его плавность и точность при просмотре, отличную цветопередачу и «выдающийся» рендеринг HDR10, что добавляет к очень «приятным мультимедийным впечатлениям в любых условиях». Для тех, кто не знает, топовая модель оснащена 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 19,5: 9.

DxOMark назвал дисплей устройства «Просто потрясающим» и добавил, что он обеспечивает отличную читаемость практически во всех условиях. Это также отражается на точности цветопередачи и углах обзора. Смартфон работает быстро и плавно при просмотре страниц, а также предлагает отличный контроль артефактов. Однако DxOMark заметил, что дисплей не был достаточно ярким при настройках по умолчанию для комфортного ночного чтения. Кроме того, при включении синего светофильтра у него был сильный оранжевый оттенок.

Еще одним небольшим разочарованием стал игровой процесс, который, по их мнению, можно было сделать еще более плавным. Тем не менее, iPhone 13 Pro Max от гиганта из Купертино превзошел Huawei P50 Pro и Samsung Galaxy S21 Ultra и стал новым лидером. DxOMark также отметил, что Apple продемонстрировала значительные улучшения по сравнению со своим предшественником.

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