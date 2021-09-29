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iPhone 13 Pro Max может заряжаться быстрее и до 27 Вт

Полный обзор iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max
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Согласно результатам тестирования, проведенного ChargerLAB, несмотря на то, что Apple не рекламирует его, iPhone 13 Pro Max способен заряжаться быстрее со скоростью до 27 Вт при подключении к адаптеру питания USB-C мощностью 30 Вт или выше . Для сравнения, iPhone 12 Pro Max способен заряжаться со скоростью от 21 Вт до 22 Вт с эквивалентным адаптером питания.

Стоит отметить, что iPhone 13 Pro Max не поддерживает пиковую мощность 27 Вт в течение всего цикла зарядки из-за соображений нагрева, но устройство все равно должно заряжаться немного быстрее, чем iPhone 12 Pro Max в целом.

Неясно, способен ли меньший iPhone 13 Pro заряжаться со скоростью до 27 Вт — мы спросили ChargerLAB, и мы обновим эту историю, если получим ответ. Стандартные iPhone 13 и iPhone 13 mini имеют примерно такую ​​же скорость зарядки, что и эквивалентные модели iPhone 12, по словам пользователя китайской социальной сети Weibo .
Apple больше не включает зарядное устройство в комплект новых iPhone, но продает адаптер питания USB-C мощностью 30 Вт за 49 долларов для пользователей, которые хотят зарядить свой iPhone 13 Pro Max как можно быстрее в свете этого открытия.

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