iPhone 13 Pro Max получил награду DisplayMate за лучший дисплей для смартфонов

Сегодня компания DisplayMate присудила iPhone 13 Pro Max награду «Лучший дисплей для смартфонов». Устройство получило наивысшую оценку производительности дисплея A + и установило или побило 12 рекордов производительности дисплея смартфона.

Модели iPhone 13 Pro оснащены новым дисплеем Super Retina XDR с технологией ProMotion, которая является брендом Apple и обеспечивает переменную частоту обновления от 10 Гц до 120 Гц. Эта технология позволяет дисплею обновляться от энергосберегающего 10 раз в секунду до сверхплавного 120 раз в секунду в зависимости от типа контента, отображаемого на экране.

Согласно подробному анализу DisplayMate, одним из рекордов, установленных iPhone 13 Pro Max, была самая высокая полноэкранная яркость для смартфонов с OLED-дисплеями. Apple заявляет, что максимальная яркость iPhone 13 Pro Max составляет 1000 нит для типичного контента и 1200 нит для HDR-контента. Для сравнения, iPhone 12 Pro Max имеет максимальную яркость 800 нит для типичного контента и 1200 нит для HDR-контента.

Другие рекорды, установленные или сопоставленные с iPhone 13 Pro Max, включают высочайшую абсолютную точность цветопередачи, самый высокий коэффициент контрастности, самую низкую отражательную способность экрана и многое другое.

По словам консультантов по цепочке поставок дисплеев, Samsung является эксклюзивным поставщиком OLED-панелей LTPO, используемых для iPhone 13 Pro Max, но LG, как сообщается, планирует начать поставки Apple OLED-панелей LTPO уже в следующем году.

DisplayMate тщательно протестировал дисплей iPhone 13 Pro Max, поэтому не забудьте прочитать полный анализ, чтобы получить более подробную информацию.

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