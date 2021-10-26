Вот руководство по некоторым полезным советам и рекомендациям в проводнике Windows 11, которые вы должны знать. Проводник в Windows 11 был переработан, и в него добавлены некоторые новые функции. Он имеет новое контекстное меню, обновленную ленту и другие новые функции. Чтобы в полной мере использовать все его функции, вы можете ознакомиться с этими советами и приемами, которые мы упомянули в этом посте. Давайте проверим.

Как открыть параметры папки в Windows 11?

Чтобы открыть параметры проводника (ранее называвшиеся параметрами папки) в Windows 11, нажмите кнопку меню с тремя точками на главной ленте. Вы увидите Параметры; просто щелкните по нему, и откроется окно параметров проводника.

Лучшие советы и хитрости Windows 11 File Explorer

Вот несколько советов и приемов, которые помогут вам максимально эффективно использовать проводник Windows 11. Начните использовать Explorer как опытный пользователь!

Настройте целевую папку для проводника. Показать корзину на боковой панели. Настроить макет папки. Удалить историю последних файлов. Настроить эскиз папки. Показать панель предварительного просмотра. Делитесь файлами прямо из проводника. Массовое переименование файлов в проводнике. Добавить или удалить папки из быстрого доступа. Массовый поворот изображений из проводника. Создавайте новые файлы разных типов. Открывайте файлы с помощью подходящего приложения. Быстро редактируйте метаданные файлов в проводнике. Некоторые полезные сочетания клавиш / горячие клавиши для проводника.

1. Настройте целевую папку для проводника

Вы можете выбрать, что вы хотите открывать, когда запускаете Проводник, Этот компьютер или Быстрый доступ . По умолчанию панель быстрого доступа с выбранными папками отображается при открытии проводника. При желании вы можете изменить целевую папку на «Этот компьютер», если вам это больше нравится. Для этого вы можете выполнить следующие шаги:

Сначала откройте проводник, а затем щелкните пункт меню с тремя точками на ленте. Затем нажмите «Параметры», чтобы открыть диалоговое окно «Параметры папки». Теперь на вкладке «Общие» выберите « Открыть проводник на этом компьютере». Наконец, нажмите кнопку Применить> ОК , чтобы сохранить изменения.

Теперь, когда вы открываете проводник, отображается панель «Этот компьютер». Если вы решите изменить настройки позже, вы можете использовать те же шаги, что описаны выше.

2. Показать корзину на боковой панели

По умолчанию корзина скрыта в проводнике. Если вы хотите просмотреть папку корзины на боковой панели в проводнике, вы можете это сделать. Для этого просто щелкните правой кнопкой мыши в любом месте пустой боковой панели в проводнике. Вы получите несколько опций в контекстном меню, включая опцию Показать все папки . Просто нажмите на эту опцию, и вы увидите различные папки, включая корзину. Он также отображает панель управления, библиотеки и другие важные папки.

3. Настроить макет папки

Microsoft работала над изменением внешнего вида Windows 11. Проводник также был переработан, и вы можете увидеть значительные изменения в его внешнем виде по сравнению с Windows 10 и предыдущими сборками.

Вы можете настроить внешний вид файлов и папок по умолчанию, изменив их макет. Есть несколько вариантов просмотра для изменения макета папки в проводнике Windows 11. Вы можете изменить макет папки на плитки, список, значки, детали, содержимое и многое другое. Вы также можете включить параметр « Компактный вид», чтобы уменьшить расстояние между элементами. Кроме того, вы можете сортировать и группировать элементы по различным параметрам, таким как общий размер, файловая система, тип и т. Д.

4. Удалить историю последних файлов

По умолчанию в Fiel Explorer отображаются файлы, к которым недавно осуществлялся доступ. Если вы не хотите видеть недавно использованные элементы, вы можете удалить последние файлы из проводника. Для этого просто щелкните пункт меню с тремя точками на панели инструментов и выберите «Параметры». В окне «Параметры папки» снимите флажок «Показывать недавно использованные файлы в быстром доступе» в разделе «Конфиденциальность». Затем нажмите кнопку «Применить»> «ОК», чтобы применить изменения. Теперь вы не увидите недавно использованные файлы в проводнике.

5. Настроить эскиз папки

В проводнике Windows 11 по умолчанию установлены красивые значки / миниатюры папок. Однако вы можете изменить их на свои любимые значки и полностью настроить миниатюры для отдельных папок и файлов . Вот шаги, которые вы можете использовать для этого:

Щелкните правой кнопкой мыши папку, для которой вы хотите настроить миниатюру. Щелкните параметр «Свойства» и перейдите на вкладку « Настройка ». Теперь вы можете выбрать файл значка, который хотите отобразить на эскизе папки.

Он также предоставляет различные стандартные значки папок на выбор.

6. Показать панель предварительного просмотра

Панель предварительного просмотра — хорошая функция, когда вы хотите предварительно просмотреть файл перед открытием файла. Это позволяет вам проверять содержимое файла прямо из проводника. Чтобы включить предварительный просмотр файла, перейдите к параметру «Просмотр», а затем нажмите «Показать и включить панель предварительного просмотра». Теперь вы увидите специальную панель предварительного просмотра справа в проводнике.

Если вы передумали и хотите скрыть панель предварительного просмотра, перейдите в меню «Просмотр»> «Показать» и отключите панель предварительного просмотра.

7. Делитесь файлами прямо из проводника

Вы можете делиться своими файлами и папками прямо из проводника через установленные приложения Windows 11. Для этого вы можете выполнить следующие шаги:

Щелкните правой кнопкой мыши файл, которым хотите поделиться. В контекстном меню выберите опцию Поделиться (выделено на скриншоте выше). Теперь вы можете выбрать электронную почту или другое приложение Windows, чтобы поделиться файлом.

8. Массовое переименование файлов в проводнике

Если вы хотите переименовать сразу несколько файлов, вы можете сделать это прямо из проводника. Windows переименует выбранные файлы с именем, которое вы выберете, с суффиксом. Выберите несколько файлов, а затем нажмите кнопку «Переименовать». Затем укажите имя и нажмите Enter. Все файлы будут названы одинаковыми именами с суффиксом.

Если вы хотите переименовать файлы с другим именем, вы можете выбрать первый файл, нажать на опцию «Переименовать» и ввести имя файла. Затем нажмите кнопку TAB на клавиатуре, и следующий файл перейдет в режим переименования. Теперь вы можете ввести имя для второго файла, а затем нажать клавишу TAB и продолжить переименование следующего файла. Повторите процесс для всех файлов, и вы сможете переименовать несколько файлов за один раз.

9. Добавление или удаление папок из быстрого доступа

Вы также можете добавить свои любимые папки, которые вы часто посещаете, на панель быстрого доступа в проводнике. Это дает вам легкий доступ к важным папкам. Для этого вам просто нужно щелкнуть правой кнопкой мыши целевую папку, а затем в контекстном меню нажать опцию « Закрепить в быстром доступе» .

Аналогичным образом вы можете удалить папку из быстрого доступа, если хотите. Просто перейдите на панель быстрого доступа, щелкните папку правой кнопкой мыши и коснитесь опции «Открепить из быстрого доступа» .

10. Массовый поворот изображений из проводника

Хотите быстро повернуть несколько изображений прямо из проводника ? Вы тоже можете это сделать. Для этого вам нужно выбрать несколько файлов изображений и щелкнуть по ним правой кнопкой мыши. Затем в контекстном меню выберите параметр «Повернуть влево» или «Повернуть вправо» для массового поворота изображений.

11. Создавайте новые файлы разных типов

Вы также можете создавать новые файлы нескольких типов в проводнике. Проводник в новой Windows 11 теперь позволяет создавать новый файл из контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши. Вы можете создавать текст, растровое изображение, Microsoft Publisher, документ Microsoft Word, презентацию Microsoft PowerPoint и другие файлы в проводнике.

Вот шаги для создания нового файла:

Откройте проводник и перейдите в папку, в которой вы хотите создать новый файл. Щелкните правой кнопкой мыши пустое место и перейдите к параметру «Создать». Выберите файл, который хотите создать. Введите имя файла.

Читайте: 11 вещей, которые нужно сделать после установки Windows 11

12. Открывайте файлы с помощью подходящего приложения

Убедитесь, что вы открываете файлы с помощью правильного приложения. Чтобы открыть файл определенного типа с помощью определенного приложения, щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите пункт «Открыть с помощью > Выбрать другое приложение» . Теперь нажмите на приложение, с помощью которого вы хотите открыть файл, а затем установите флажок «Всегда использовать это приложение». Наконец, нажмите кнопку ОК. Теперь, когда вы открываете файл, он по умолчанию открывается в выбранном приложении.

13. Быстрое редактирование метаданных файла в проводнике

Вы также можете редактировать метаданные файлов прямо в проводнике. Для этого выберите файл и нажмите Shift + Alt + P, чтобы открыть панель сведений справа. Теперь выберите поле метаданных и введите его значение. Наконец, нажмите кнопку «Сохранить» , чтобы сохранить метаданные нового файла.

14. Некоторые полезные сочетания клавиш / горячие клавиши для проводника

Есть несколько сочетаний клавиш для выполнения определенного действия в проводнике. Вот некоторые из горячих клавиш, которые могут вам пригодиться:

Ctrl + N — открыть новое окно проводника.

Ctrl + W — закрыть текущее окно проводника.

Ctrl + Shift + N — создать новую папку.

Backspace — вернуться в предыдущую папку.

Ctrl + F — для выбора поля поиска.

Ctrl + L — для выбора адресной строки.

Вы можете ознакомиться с руководством, чтобы узнать о других сочетаниях клавиш Проводника.

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