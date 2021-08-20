Как установить Windows 10 с нуля?

В этой статье будет рассмотрено, как пользователи могут выполнить чистую установку Windows 10 на свои ПК после обновления или с помощью меню перезагрузки.

Вам нужно выполнить несколько простых задач, прежде чем вы начнете установку Windows 10. Это довольно стандартно, если вам приходилось идти по этому пути раньше: вам нужно сделать резервную копию всех ваших данных. По крайней мере, все данные, которые вы хотите получить, поскольку чистая установка сотрет все, что есть на вашем жестком диске. Пожалуйста, не начинайте чистую установку до резервного копирования всего.

Установить Windows 10 можно двумя способами:

Если вы приобрели подлинную копию компакт-диска Windows 10 или на вашем компьютере уже установлена ​​предыдущая версия Windows с диском обновления Windows 10.

В любом случае, когда вы вводите в свое программное обеспечение ключ для активации Windows 10 при установке (он может быть в комплекте с самим компакт-диском или вы получите его по почте, которую использовали для регистрации), посетите официальную страницу обновления Microsoft для загрузки. Средство создания мультимедиа от Microsoft и запустите его после завершения загрузки.

Выберите вариант «Создать установочный носитель для другого ПК», даже если вы используете тот же компьютер, на котором выполняете загрузку, и нажмите «Далее».

Выберите выпуск и язык Windows; для тех, кто купил Windows 10, версия будет упомянута либо на коробке, либо по электронной почте. Те, кто обновил Windows 7 или 8.1, должны будут проверить это, посетив Панель управления → Система и безопасность → Система.

Далее вам будет предложено выбрать носитель, который вы хотите создать. Обычно рекомендуется использовать USB-накопитель.

Программа Media Creation Tool, которая была загружена и установлена ​​ранее, загрузит и запишет установочные файлы. Когда он будет завершен, вам нужно будет перезагрузить компьютер, не отключая флешку.

Далее загружаемся с флешки. Обычно это делается с помощью F12 или других аналогичных клавиш (в зависимости от производителя ПК) во время запуска. Выберите вариант флешки из списка загрузочных устройств. Если вы не можете найти вариант с флэш-накопителем, вам необходимо заменить 1-й загрузочный диск на флэш-накопитель, прежде чем продолжить.

После этого шага установщик Windows 10 приветствует вас на экране. Следуйте всем начальным запросам и выберите «Выборочная: только для установки Windows», если она предоставляется вместе с опцией.

Затем выберите жесткий диск, на который вы хотите установить Windows 10. Всегда отдавайте предпочтение самому большому диску с точки зрения объема раздела для установки ОС. Если вы не можете понять это, найдите диск с именем «Основной».

Затем перейдите к кнопке «Форматировать» (вы также можете нажать «Удалить», а затем «Создать», если кнопка «Форматировать» неактивна).

Теперь позвольте мастеру установки провести остальную часть процесса и взять ваши приложения из магазина.

Могут быть пользователи, которые уже выполнили обновление до Windows 10, но им все еще нужна новая установка. Существует гораздо более простой процесс, чем упомянутый выше: используйте функцию сброса для сброса Windows 10 до твердого состояния. Однако этот метод подходит не всем, поскольку пользователи, установившие на свои ПК Windows 10 от производителей, также будут иметь вредоносное ПО. Более удобным способом будет открыть Настройки → Обновление и безопасность → Восстановление → Сбросить этот компьютер → Начать.