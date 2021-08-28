Как разделить диск С на два диска на Windows 10: инструкция

Из этого руководства вы узнаете, как разбить новый SSD на разделы и как создать новый раздел на существующем или внешнем SSD в Windows 10 без форматирования или потери данных. Поскольку все это можно сделать с помощью управления дисками — встроенного диспетчера дисков Windows 10, вам не нужно платить или устанавливать какое-либо стороннее программное обеспечение только для форматирования или разделения вашего SSD.

Разделите новый SSD в Windows 10 с помощью управления дисками

Когда вы подключаете новый твердотельный накопитель, который вы недавно купили, он не сразу отображается в этом компьютере или проводнике. В общем, есть 3 состояния, в которых может находиться SSD или HDD.

Не инициализирован — сначала необходимо инициализировать SSD, чтобы его можно было обнаружить и использовать в Windows. Обычно это бывает с совершенно новым SSD.

— сначала необходимо инициализировать SSD, чтобы его можно было обнаружить и использовать в Windows. Обычно это бывает с совершенно новым SSD. Нераспределен — SSD инициализирован, но дисковое пространство еще не выделено. Это состояние, при котором вы можете создать новый том / раздел на SSD из нераспределенного пространства.

— SSD инициализирован, но дисковое пространство еще не выделено. Это состояние, при котором вы можете создать новый том / раздел на SSD из нераспределенного пространства. Уже разбит на разделы — если SSD уже разбит на разделы, разделенные тома будут отображаться в «Этот компьютер». Это означает, что SSD можно использовать сразу (или что SSD уже используется). Вы по-прежнему можете создать новый раздел из доступного пустого дискового пространства на SSD без форматирования (следуйте второй части этого руководства о том, как «разбить существующий SSD без форматирования» ниже).

Чтобы проверить, в каком состоянии сейчас находится ваш SSD, в строке поиска Windows 10 найдите открытое «Управление дисками». Оттуда вы можете увидеть, отображается ли SSD «не инициализирован», «не выделен» или на нем уже есть разделы.

Все диски, независимо от того, являются ли они жесткими дисками или твердотельными накопителями, будут отображаться как Disk # в управлении дисками. Вы можете идентифицировать их, щелкнув их правой кнопкой мыши и выбрав «Свойства». Имя диска будет показано в окне свойств.

Инициализировать SSD

Чтобы инициализировать новый твердотельный накопитель, щелкните правой кнопкой мыши на твердотельном накопителе с надписью «Не инициализирован» и выберите «Инициализировать диск».

Затем вам будет предложено два варианта стилей разделов, которые будут использоваться на SSD — MBR или GPT (вы можете изучить это, прежде чем сделать свой выбор). Выберите предпочтительный стиль раздела и приступайте к инициализации диска.

Создать раздел на нераспределенном пространстве

После инициализации SSD диск должен отображаться как «Online» с нераспределенным пространством в управлении дисками. Чтобы создать раздел на нераспределенном пространстве, щелкните правой кнопкой мыши твердотельный накопитель и выберите «Новый простой том».

Когда вам будет предложено указать размер тома, введите размер тома для нового раздела.

Например, если вы хотите создать только один раздел, который полностью использует все нераспределенное пространство, просто введите «максимальное» дисковое пространство в качестве размера тома.

Если вы хотите разделить дисковое пространство, чтобы вместо этого вы могли создать на нем несколько разделов, введите размер тома по вашему выбору (между минимальным и максимальным дисковым пространством). Вы можете повторить процесс «Новый простой том» позже, чтобы создать другой новый раздел, используя оставшееся дисковое пространство.

На следующем экране назначьте букву диска для нового раздела. Щелкните Далее, чтобы продолжить.

Затем выберите «отформатировать этот том со следующими настройками» и введите метку тома (имя раздела, которое будет отображаться в таких местах, как «Этот компьютер»). Щелкните Далее, чтобы начать форматирование нового тома.

После завершения процесса форматирования будет создан новый раздел. Теперь вы можете начать использовать новый раздел / том.

Как разделить существующий SSD в Windows 10 без форматирования или потери данных

Если у вас есть существующий или уже используемый SSD (даже после установки на нем Windows 10), вы все равно можете создать новый раздел из доступного пустого дискового пространства на SSD без форматирования или потери данных. Это стало возможным благодаря функции «Сжать том» в «Управлении дисками».

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