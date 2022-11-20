Оперативная память является одним из наиболее важных факторов, влияющих на скорость вашего компьютера. Когда вы заметите, что ваша система работает медленно, даже если вы используете хорошую систему и быстрый SSD-диск, вам, вероятно, следует проверить объем оперативной памяти в вашей системе.

Как узнать какая оперативная память стоит на компьютере Windows 10

Ваша система не может работать без оперативной памяти. Вам также нужна оперативная память (и много) для запуска программного обеспечения и программ поверх вашей ОС. Итак, как вы можете проверить его детали и получить подробную информацию на ПК с Windows 10?

С помощью команды WMIC

Используя командлета WMIC, вы можете получить некоторую информацию об оперативной памяти на вашем компьютере, такую ​​как ее объем, скорость, в каком банке она установлена ​​и т. д. Вот как это сделать:

Запустите командную строку с правами администратора. Откроется командная строка. Введите следующую команду и нажмите Enter:

wmic MEMORYCHIP get BankLabel, DeviceLocator, Capacity, Speed



Перед вами отобразятся три столбца. В столбце BankLabel указано, в каких слотах установлены микросхемы ОЗУ. В столбце Емкость указан размер каждого модуля в байтах. DeviceLocator — это еще один объект, который сообщает, в каких слотах установлены чипы RAM. Вы также можете получить дополнительную информацию с помощью командлета WMIC, например его MemoryType и TypeDetail. Для этого введите следующую команду:

wmic MEMORYCHIP get BankLabel, DeviceLocator, MemoryType, TypeDetail, Capacity, Speed

Чтобы получить полную информацию о модулях памяти, выполните следующую команду:

wmic memorychip list full

Эта команда может не дать вам удобный список деталей, но она даст вам полную информацию об оборудовании.

С помощью команды SystemInfo

Вот еще один способ найти информацию об оперативной памяти для вашей системы с помощью команды SystemInfo. Этот метод также предоставляет информацию, аналогичную командлету WMIC.

Чтобы узнать общую физическую память вашей системы, введите следующую команду. Эта команда легко отображает общий объем памяти в вашей системе.

systeminfo | findstr /C:"Total Physical Memory"

Если вы хотите получить информацию о доступной памяти вашей системы, выполните следующую команду и немедленно получите результаты:

systeminfo |find "Available Physical Memory"



С помощью PowerShell

Если вы хотите получить полную информацию об оперативной памяти, вы можете использовать следующую команду PowerShell:

Get-WmiObject Win32_PhysicalMemory | Format-List *

Эта команда даст вам массу информации о вашей памяти, как показано на изображении ниже.

С помощью диспетчера задач

Вы можете легко проверить информацию об оперативной памяти в Windows 10 с помощью диспетчера задач. На вкладке производительности диспетчера задач отображается большинство сведений о памяти, включая общий объем ОЗУ, сколько используется, выделенный/кэшированный и выгружаемый/невыгружаемый объем ОЗУ, скорость и частота ОЗУ, форм-фактор, зарезервированное оборудование и даже сколько слотов используется в системе.

Чтобы проверить, сколько оперативной памяти у вас на компьютере, откройте Диспетчер задач, нажав клавиши Ctrl + Shift + Esc, и перейдите на вкладку «Производительность». Выберите Память на левой панели. На правой панели откроются сведения об оперативной памяти.

Если использование ОЗУ превышает 90 %, вам следует подумать об увеличении объема ОЗУ в вашей системе, уменьшении нагрузки на память и ее снижении до уровня ниже 80 % для оптимальной производительности.

Чтобы проверить, сколько у вас оперативной памяти с помощью командной строки, откройте командную строку и выполните следующую команду:

wmic MEMORYCHIP get BankLabel, Capacity

Это покажет объем ОЗУ всех модулей ОЗУ отдельно и в байтах.

Чтобы проверить общий объем оперативной памяти в вашей системе, выполните следующую команду в командной строке:

systeminfo | find "Total Physical Memory"

Это покажет вам общую физическую память, установленную в мегабайтах.

Если вы используете PowerShell, вы можете запустить следующую команду, чтобы получить размер оперативной памяти:

Get-WmiObject Win32_PhysicalMemory | Select-Object Capacity

Из информации о системе

Системная информация — это крошечный апплет в операционной системе Windows, который отображает различную информацию о компьютере в целом. Он предоставляет информацию как об аппаратном, так и о программном обеспечении. Его можно использовать, чтобы узнать, какой объем оперативной памяти находится на вашем компьютере и сколько из нее доступно для использования.

Введите msinfo32 в поле «Выполнить команду», чтобы открыть сведения о системе. Теперь вы найдете следующую информацию на стартовой странице в категории «Сводка системы»: Установленная физическая память Общая физическая память Доступная физическая память



С помощью средства диагностики DirectX

Средство диагностики DirectX — это встроенный в операционную систему Windows инструмент, используемый для проверки и устранения неполадок оборудования, связанных с видео или звуком. При этом он также отображает другую информацию об оборудовании, например, объем оперативной памяти, установленной на вашем ПК. Вот как проверить информацию об оперативной памяти с помощью диагностического инструмента DirectX:

Откройте инструмент, введя dxdiag в поле «Выполнить команду». На вкладке «Система» вы должны увидеть «Память».



Как проверить скорость оперативной памяти?

Диспетчер задач Windows 10 дает возможность легко проверить скорость оперативной памяти.

Чтобы проверить скорость оперативной памяти, откройте диспетчер задач, нажав клавиши Ctrl + Shift + Esc, и перейдите на вкладку «Производительность». Выберите Память на левой панели. На правой странице вы должны увидеть скорость оперативной памяти в МГц.

Обратите внимание, что если у вас несколько модулей оперативной памяти, Windows 10 сообщит о скорости работы оперативной памяти, которая является самой низкой из всех установленных модулей. Если вы хотите проверить скорость каждого отдельного модуля, просто наведите курсор мыши на используемые слоты. Это покажет всплывающее окно со скоростью каждого модуля.

Чтобы проверить скорость оперативной памяти с помощью командной строки, откройте командную строку и выполните следующую команду:

wmic MEMORYCHIP get BankLabel, Speed

Это покажет скорость всех установленных модулей оперативной памяти.

Если вы используете PowerShell, вы можете запустить следующую команду, чтобы проверить скорость модулей оперативной памяти:

Get-WmiObject Win32_PhysicalMemory | Select-Object Speed

Как проверить, какой у вас тип оперативной памяти — DDR3 или DDR4?

К сожалению, диспетчер задач не дает очень полезной информации о типе оперативной памяти. Мы можем использовать команды PowerShell для точного определения типа оперативной памяти.

Чтобы проверить тип оперативной памяти из командной строки, откройте PowerShell и выполните следующую команду:

Get-WmiObject Win32_PhysicalMemory | Select-Object SMBIOSMemoryType Эта команда даст вам число. Это число соответствует соответствующему типу ОЗУ. Вот коды и соответствующие им типы ОЗУ:

26 — DDR4

25 — DDR3

24 — DDR2-FB DIMM

22 — DDR2

Вы также можете использовать команду WMIC MEMORYCHIP в командной строке, чтобы проверить тип памяти:

wmic memorychip get memorytype

Обратите внимание, что wmic MEMORYCHIP — это старая команда, которая не всегда определяет правильный тип ОЗУ. Если вы видите 0 в качестве кода типа памяти, это означает, что команда MEMORYCHIP не смогла определить тип RAM.

Использование команд — очень удобный и экономящий время способ решения любой задачи. Это так же просто, как ввести команду и выполнить задачу. Используйте команды, которые я описал выше, чтобы получить подробную информацию о вашей оперативной памяти. Обновите оперативную память, если ваша система работает медленно или у нее недостаточно оперативной памяти, чтобы все операции выполнялись плавно и быстро.

Использование сторонних приложений

Если вы хотите получить более подробную информацию о скорости вашей оперативной памяти, вы можете использовать сторонний инструмент, такой как CPU-Z. CPU-Z — бесплатная программа, предоставляющая подробную информацию об оборудовании и операционной системе вашего компьютера.

Чтобы использовать CPU-Z, просто скачайте и установите программу, а затем запустите ее. CPU-Z автоматически обнаружит оперативную память вашего компьютера и предоставит информацию о ее размере, типе, скорости и таймингах.