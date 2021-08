По большей части обновления Windows происходят незаметно в фоновом режиме и устанавливаются только после запроса или после выключения компьютера.

Однако бывают случаи, когда системе обновлений требуется рука помощи. Если при обновлении Windows возникает ошибка, вы не одиноки. Эта неудача стала широко распространенной проблемой для ОС с тех пор, как Microsoft отказалась от своей группы контроля качества и полагалась на пользователей посредством предварительных сборок, отзывов и т. д.

Возможно, ваша Windows 10 загрузила половину обновления, прежде чем решила, что не хочет оставаться подключенной к серверу. В других случаях ОС пытается какое-то время заниматься своими делами, замедляя ваше долгожданное обновление до сканирования. Помимо этих двух ситуаций, ОС может столкнуться с ошибкой установки или проблемой данных, которая остановит ее на своем пути.

Если Центр обновления Windows зависает или зависает, попробуйте выполнить несколько шагов. Вот процесс — в порядке важности.

Запустите средство устранения неполадок Центра обновления Windows

Первый шаг — самый безопасный способ решить проблемы с обновлением Windows 10. Процесс автоматически просканирует и обнаружит проблемы в вашей системе, что может занять несколько минут.

Откройте меню «Пуск» и нажмите «Настройки». Затем нажмите «Обновление и безопасность». Затем нажмите «Устранение неполадок», а затем «Дополнительные средства устранения неполадок». Оттуда выберите Центр обновления Windows, а затем Запустите средство устранения неполадок.

Мы надеемся, что средство устранения неполадок устранит проблемы, из-за которых Центр обновления Windows зависает.

Удалите файлы из распространения программного обеспечения

Если средство устранения неполадок не решает проблему с обновлением, самое время изменить системные настройки вашего компьютера. Это не должно причинить вред вашему компьютеру. Вы удаляете только временные файлы Центра обновления Windows, но рекомендуется настроить точку восстановления системы, прежде чем продолжать.

Откройте меню «Пуск», введите «cmd» в поле поиска, затем «Командная строка» и выберите «Запуск от имени администратора». Затем остановите службу обновления Windows и фоновую интеллектуальную службу передачи. Вам нужно будет ввести две команды в командной строке:

net stop wuauserv net stop bits

После ввода каждого из них нажимайте Enter. Это отключит службу обновления Windows и фоновую интеллектуальную службу передачи. Затем вам нужно удалить файлы в папке C: WindowsSoftwareDistribution. Выберите все файлы, затем нажмите «Удалить». Если файлы не могут быть удалены, потому что они используются, вам необходимо перезагрузить компьютер. Выключите две службы Центра обновления Windows и попробуйте снова удалить файлы. После очистки папки перезагрузите компьютер или вручную включите службы Центра обновления Windows. Для этого откройте командную строку (admin) и введите: net start wuauserv net start bits Теперь запустите Центр обновления Windows, и вы обнаружите, что на ваш компьютер необходимо загрузить ряд обновлений, что может занять до нескольких часов, в зависимости от вашей системы и подключения.

После того, как все обновления будут установлены, Windows назначит время перезапуска, хотя вы всегда можете перезапустить его немедленно.

Создайте пакетный файл быстрого исправления

Следующее исправление — удобный способ выполнить несколько команд одним махом. Уровень успешности сценария зависит от изменений Windows в результате предыдущих обновлений и текущего состояния вашей ОС. Это может сработать, а может и не сработать. Используйте его на свой страх и риск!

Пакетный файл (показанный ниже) выполняет следующие действия в точном порядке:

Измените атрибуты папки «system 32catroot» и файлов в ней. Останавливает службу обновления Windows (wuauserv), криптографические службы (CryptServ) и фоновую интеллектуальную службу передачи (BITS). Переименуйте папку «system 32catroot» в «system32catroot.old» Переименуйте папку временных файлов Центра обновления Windows «WindowsSoftwareDistribution» в «WindowsSoftwareDistribution.old». Переименуйте папку «All UsersApplication DataMicrosoftNetworkDownloader» в «All UsersApplication DataMicrosoftNetworkDownloader.old». Перезагрузите BITS. Перезапустите CryptSvc. Перезапустите wuauserv.

Чтобы запустить пакетный файл, скопируйте следующий сценарий в блокнот и сохраните его на рабочем столе как «UpdateFix.bat», чтобы его было легко найти и удалить после завершения. Щелкните пакетный файл правой кнопкой мыши и выберите «Запуск от имени администратора». Перезагрузите Windows после успешного завершения сценария.

@ECHO OFF echo This script is intended to stop Windows Update being COMPLETELY and UTTERLY rubbish echo. PAUSE echo. attrib -h -r -s %windir%system32catroot2 attrib -h -r -s %windir%system32catroot2*.* net stop wuauserv net stop CryptSvc net stop BITS ren %windir%system32catroot2 catroot2.old ren %windir%SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old ren «%ALLUSERSPROFILE%application dataMicrosoftNetworkdownloader» downloader.old net Start BITS net start CryptSvc net start wuauserv echo. echo Windows Update should now work properly. Thanks Microsoft. echo. PAUSE

Приведенный выше сценарий позволяет Windows создавать свежие папки обновлений и данные в них, чтобы исключить любые повреждения или несовместимости файлов.

Определите коды ошибок обновления Windows 10 и устраните обнаруженные проблемы

Если ни один из вышеперечисленных вариантов не устранил проблему с Центром обновления Windows, пора расшифровать коды, чтобы обнаружить причину сбоя. Большинство проблем с обновлением возвращают код ошибки, который определяет причину сбоя обновления. В следующей таблице приведены наиболее распространенные коды ошибок Центра обновления Windows 10 и возможные решения по их устранению.

Ошибка 0x80073712. Поврежден или отсутствует файл, который требуется для обновления Windows 10. Введите «DISM.exe / Online / Cleanup-image / Restorehealth» без кавычек, чтобы восстановить системные файлы, затем попробуйте обновить ОС еще раз.

Ошибка 0x800F0923. Драйвер или программа несовместимы с обновлением (НЕ обновлением) до Windows 10 с Windows 7, 8 или 8.1. Сделайте резервную копию драйверов и программ, чтобы сохранить их, затем удалите текущий графический драйвер и позвольте Windows переключиться на драйвер по умолчанию. Если это не сработает, попробуйте удалить другие драйверы. Также убедитесь, что у вас достаточно места на диске для обновления.

Ошибка 0x80200056. Процесс обновления был прерван из-за ручного перезапуска, случайного отключения или выхода пользователя из системы. Просто попробуйте обновить еще раз.

Ошибка 0x800F0922. Сценарий №1: ПК не может подключиться к серверам Центра обновления Windows. Отключите VPN (если применимо) и попробуйте переустановить. В противном случае попробуйте выполнить обновление еще раз, когда ваше интернет-соединение станет стабильным и надежным. Сценарий № 2: Недостаточно свободного места в разделе, зарезервированном системой. Увеличьте размер раздела и попробуйте обновить Windows еще раз.

Ошибка: не удалось завершить обновления. Отмена изменений. Не выключайте компьютер.

Ошибка: сбой при настройке обновлений Windows. Отмена изменений.

ПК не удалось обновить из-за неклассифицированных или неизвестных проблем. Любые причины, не указанные в конкретных категориях ошибок, приведут к появлению одного из этих общих сообщений об ошибке. Просмотрите журнал обновлений, чтобы найти неудачное обновление и конкретный код ошибки, вызвавшей проблему. Устраните проблему, затем повторите попытку обновления.

Ошибка: обновление не применимо к вашему компьютеру. В системе Windows не установлены все необходимые обновления для обновления ОС. Запустите Центр обновления Windows, чтобы убедиться, что установлены все применимые обновления, затем повторите попытку обновления.

Ошибка 0xC1900208 — 0x4000C. Несовместимое приложение заблокировало или помешало процессу обновления. Удалите приложение или программу и попробуйте снова обновить Windows 10.

Ошибка 0xC1900200 — 0x20008, 0xC1900202 — 0x20008. ПК не соответствует минимальным требованиям для обновления до Windows 10. Обновите оборудование ПК (если возможно) или замените его.

Ошибка 0x80070070 — 0x50011, 0x80070070 — 0x50012, 0x80070070 — 0x60000. На ПК не хватает места для установки обновления Windows 10. Освободите место в разделе ОС и повторите попытку.

Ошибка 0xc1900223. В обновлении есть проблема с файлами загрузки или установки. Не требуется никаких действий; система повторит попытку позже.

Ошибка 0xC1900107. Предыдущее обновление все еще находится в процессе очистки, обычно ожидая перезапуска. Попробуйте перезапустить Windows, а затем попробуйте снова установить новое обновление. Если это не удается, попробуйте использовать утилиту очистки диска, перезапустите, а затем попробуйте выполнить обновление.

Ошибка 0x80300024. Определенная дисковая операция не поддерживается текущим диском. Ознакомьтесь с подробными требованиями Windows 10, чтобы убедиться, что диск (раздел или том) соответствует любым применимым требованиям. Если нет, замените привод.

Ошибка 0x80070002 0x20009. Центр обновления Windows 10 не может найти конкретный файл из-за прав доступа, конфликтующих приложений или других подключенных дисков. Отключите все брандмауэры и закройте работающие приложения. Если это не сработает, попробуйте отключить все диски, не относящиеся к ОС, перезагрузить устройство и повторить попытку обновления.

Ошибка 0xC1900101 0x20017, 0xC1900101 0x30017. Проблема с драйвером вызвала проблему во время установки обновления. Отключите все ненужные устройства, такие как USB-накопители, камеры и т. д., И отключите все службы защиты от вредоносных программ и вирусов.

Ошибка 0x8007042B 0x4000D. Центр обновления Windows неожиданно завершил работу из-за существующего запущенного процесса, который мешал работе. Выполните «чистую» загрузку, чтобы исключить все сомнительные процессы, и повторите попытку обновления.

Ошибка 0x800700B7 0x2000a. Служба безопасности, приложение или процесс вызвали неожиданное завершение работы Центра обновления Windows. Отключите все приложения и службы безопасности, а затем повторите попытку обновления.

Ошибка 0xC1900101 — 0x20004. При обновлении с Windows 7 или 8 / 8.1 возникла проблема с сообщением «Ошибка установки на этапе safe_OS с ошибкой во время операции INSTALL_RECOVERY_ENVIRONMENT». Ошибка обычно вызвана несовместимостью BIOS или конфигурацией SATA. Попробуйте обновить свою BIOS, удалить все ненужные диски SATA, отсоединить все внешние USB-накопители и отключить сетевые устройства в диспетчере устройств Windows 10 (НЕ щелкнув правой кнопкой мыши в другом месте).

Используйте восстановление системы

Если ваш компьютер по-прежнему не отвечает при установке обновлений, вы можете запустить восстановление системы. Это вернет ваш компьютер к более раннему моменту времени.

Чтобы получить доступ к функции восстановления системы, введите «Восстановление системы» в строку поиска и выберите « Создать точку восстановления».

В разделе «Восстановление системы» вы можете выбрать подходящую точку для возврата.

Вернувшись к более ранней точке восстановления, попробуйте снова установить обновления в обычном режиме.

Используйте средство восстановления Windows 10

Если ваше устройство с Windows 10 по-прежнему не обновляется или все еще зависает при обновлении, вам нужно загрузить Windows 10 Recovery Tool и исправить диск или вернуться к предыдущей точке восстановления. Если ваше устройство не отвечает, вам необходимо загрузить его с помощью другого.

Если вы еще этого не сделали, начните с загрузки Windows Media Creation Tool, он также используется для восстановления / исправления вашей существующей ОС Windows. Затем подключите USB-накопитель с установленным на нем инструментом восстановления. Теперь перезагрузите устройство и нажмите F8 , F10 , F12 или Del, чтобы войти в BIOS / UEFI, это зависит от производителя. Затем найдите Boot или Boot Order и щелкните по нему. Некоторые BIOS хранят его в разделе » Система» . Затем измените порядок загрузки, чтобы сначала загрузился Windows Media Creation Tool. Обычно вы можете просто использовать клавиши со стрелками, чтобы изменить порядок загрузки. Когда инструмент загрузится, выберите свой язык / настройки и нажмите Далее . Теперь выберите Восстановить компьютер из вариантов. Затем начните с попытки восстановить диск с помощью команды sfc, введите « sfc / scannow » без кавычек и нажмите Enter в командной строке. Если это не сработает, вы захотите использовать предыдущую точку восстановления и вернуться к ней. Windows создает их по умолчанию при загрузке новых программ, поэтому у вас должно быть несколько на выбор. Иногда Windows 10 может столкнуться с проблемами при обновлении, к счастью, вы знаете, что теперь делать, если это произойдет. Начните с наименее сложной и постоянной проблемы, прежде чем прибегать к предыдущим точкам восстановления и более радикальным решениям.

