Знаете ли вы, что вы можете поделиться ссылкой на видео в TikTok с кем-то, у кого нет учетной записи TikTok? Вы даже можете поделиться ссылками на свои любимые видео со своими подписчиками в других учетных записях социальных сетей. В этом руководстве мы покажем вам, как отправить ссылку на видео TikTok любому человеку из вашего списка контактов или другим каналам социальных сетей.

Давайте шаг за шагом рассмотрим, как вы можете отправить ссылку на видео TikTok, независимо от того, используете ли вы свой телефон или компьютер.

Как отправить ссылку на видео в TikTok на iPhone

Приложение TikTok для iPhone, доступное для бесплатной загрузки в магазине приложений, дает вам возможность записывать короткие видеоролики продолжительностью до 60 секунд, а затем делиться ими на платформе (как частными, так и общедоступными). Однако вы также можете поделиться видео с кем-то за пределами платформы. Для этого вам необходимо сгенерировать ссылку.

Во-первых, давайте посмотрим, как вы можете сгенерировать и отправить ссылку на свой собственный контент:

Отправка ссылки на видео из вашей учетной записи

Чтобы отправить ссылку на опубликованное вами видео своим подписчикам:

Войдите в свою учетную запись и откройте видео, которое хотите отправить. Нажмите на многоточие на видео (три горизонтальные точки) в правом нижнем углу, чтобы открыть страницу обмена контентом. Вам будут предложены различные способы поделиться своим видео.

Нажмите на значок «копировать ссылку» под подменю «Поделиться». TikTok автоматически получит ссылку на видео и отобразит подтверждающее сообщение «скопировано» вверху экрана.

Выберите режим, в котором вы хотите отправить видео, и вставьте ссылку. Например, чтобы отправить видео по SMS, откройте приложение сообщений, а затем нажмите и удерживайте текстовую область, чтобы вставить ссылку.

Отправка ссылки на видео из другой учетной записи

Если вы хотите отправить ссылку на видео, опубликованное кем-то другим, выполните следующие действия:

Откройте приложение TikTok и перейдите к видео, которым хотите поделиться. Откройте видео и нажмите на боковую стрелку в правом нижнем углу. Это отобразит все доступные варианты обмена.

Нажмите на значок «копировать ссылку» под подменю «Поделиться».

Теперь вы можете вставить ссылку где угодно.

Как отправить ссылку на видео в TikTok на Android

Приложение TikTok для Android разработано с учетом удобства. Он позволяет вам переключаться между разными авторами, давая вам возможность быть в курсе последних публикаций с наиболее важных каналов. Что наиболее важно, в нем есть инструменты, необходимые для отправки ссылок, если вы хотите поделиться своими любимыми видео с друзьями.

Отправка ссылки на видео из вашей учетной записи

Один из способов продвижения вашего контента и увеличения видимости вашего канала TikTok — как можно чаще делиться своими лучшими сборниками. TikTok позволяет легко создавать и отправлять ссылку на ваше видео любому из вашего списка контактов. Давайте посмотрим, как вы можете отправить кому-либо ссылку через свое устройство Android. Для иллюстрации предположим, что вы отправляете ссылку через Facebook Messenger.

Войдите в свою учетную запись TikTok и откройте видео, которым хотите поделиться. Нажмите на три горизонтальные точки в правом нижнем углу, чтобы открыть страницу обмена контентом. Здесь вы увидите все доступные инструменты для обмена видео.

Нажмите на значок «копировать ссылку» под подменю «Поделиться».

Откройте Messenger и перейдите к беседе, в которой вы хотите поделиться видео.

Нажмите и удерживайте область ввода текста, а затем выберите «вставить».

Нажмите «Отправить».



Отправка ссылки на видео из другой учетной записи

С такой обширной библиотекой видео от разных создателей TikTok вы, вероятно, найдете что-то интересное. Обмен этими видео может помочь вам укрепить социальные связи и создать воспоминания.

Давайте посмотрим, как можно отправить ссылку на видео из другого аккаунта TikTok на Android. Для иллюстрации мы снова предположим, что вы отправляете ссылку через Facebook Messenger.

Откройте приложение TikTok и введите видео, которым хотите поделиться. Нажмите на боковую стрелку в правом нижнем углу, чтобы отобразить доступные параметры обмена.

Нажмите на значок «копировать ссылку» под подменю «Поделиться».

Откройте Messenger и перейдите к чату, в котором вы хотите поделиться ссылкой.

Нажмите и удерживайте область ввода текста, а затем выберите «вставить».

Нажмите «Отправить».



Как отправить ссылку на видео в TikTok на ПК

В последние несколько лет ПК были оснащены для поддержки действий, ранее зарезервированных для смартфонов. Приложение TikTok для ПК было провозглашено динамичным и удобным инструментом, который дает TikTokers такие же удобные возможности, как и мобильная версия.

Во-первых, давайте посмотрим, как вы можете сгенерировать и отправить ссылку на свой собственный контент TikTok на ПК:

Отправка ссылки на видео из вашей учетной записи

Поделитесь своим контентом с семьей и друзьями или подписчиками в социальных сетях — это верный способ увеличить аудиторию и расширить свою базу поклонников, особенно если вы хотите монетизировать свою учетную запись.

Вот как вы можете отправить кому-либо ссылку на одно из своих видео, если вы используете TikTok на ПК:

Откройте приложение TikTok Desktop и войдите в систему.

Откройте видео, которым хотите поделиться.

Нажмите на три горизонтальные точки в правом нижнем углу. Вы должны увидеть все доступные инструменты для обмена видео. Нажмите на значок «копировать ссылку» под подменю «Поделиться».

Вставьте ссылку куда хотите.

Отправка ссылки на видео из другой учетной записи

Чтобы отправить ссылку на видео из другого аккаунта TikTok на ПК:

Откройте настольное приложение TikTok и запустите видео, которым хотите поделиться.

Нажмите на боковую стрелку в правом нижнем углу, чтобы открыть подменю обмена видео.

В разделе «Поделиться» нажмите значок «Копировать ссылку».



Теперь вы можете вставить ссылку где угодно.

Даже если у вас нет настольного приложения TikTok на вашем компьютере, вы все равно можете создавать ссылки и делиться ими где угодно, войдя в свою учетную запись на официальном сайте TikTok.

TikTok может быть очень интересным. Независимо от того, слушаете ли вы последние песни, придумываете подписи к веселым находкам в Snapchat или создаете GIF из ваших любимых фильмов, ничто не должно мешать вам создавать увлекательный и захватывающий контент, который будет возглавлять чарты.

Один из способов сделать свои видео в TikTok вирусными — это широко ими делиться. Это позволит большему количеству людей находить и лайкать ваш контент. Отправка ссылок вашей семье, друзьям и коллегам может стать хорошей отправной точкой. Если у вас есть большое присутствие в социальных сетях за пределами TikTok, ссылки представляют собой идеальный способ повысить вашу видимость и повысить общую вовлеченность пользователей.

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