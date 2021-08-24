TikTok, насчитывающий более 800 миллионов активных пользователей, стал настоящей интернет-сенсацией.

Если вы новичок в приложении или у вас есть дети, которые в нем живут, это руководство покажет вам, как использовать TikTok, и предложит общий обзор того, что там происходит.

TikTok является ведущим местом для коротких видеороликов, и благодаря всем интересным функциям, доступным в приложении, его легко увлечь. Пользователи могут создавать видео с песнями, танцами, комедиями и синхронизацией губ, а также применять множество забавных фильтров, чтобы добавить им жизни и красок. Он начался как часть приложения Music.ly с видео с синхронизацией губ. В нем также есть элементы Snapchat с его фильтрами и чатом. Направленная непосредственно на подростков, это социальная сеть, полная коротких видеороликов, которые, казалось бы, возникли из ниоткуда, чтобы захватить телефоны любого человека определенного возраста.

Настройка TikTok

Самая популярная форма TikTok — мобильное приложение. Вы также можете использовать сайт TikTok для некоторых вещей, но он не имеет всех тех же функций. По этой причине вам следует загрузить приложение на свой телефон из соответствующего магазина приложений и установить его. Затем вам нужно будет создать учетную запись, и тогда вы сможете приступить к работе.

Загрузите TikTok из App Store или Google Play Store и установите его. Настройте свою учетную запись, следуя указаниям на экране. Затем TikTok попросит вас предоставить рабочий номер телефона. Хотя это не то, что вы должны предоставлять, вы не можете отправлять сообщения другим пользователям без этого. Предоставление номера телефона — также хороший способ обезопасить свою учетную запись и убедиться, что вы можете вернуть свою учетную запись. После настройки учетной записи вы можете начать смотреть и создавать свои собственные видео. Но сначала давайте поговорим о странице вашего профиля.

Как настроить страницу своего профиля

Страницы профиля TikTok довольно просты по своей природе. Как и в других социальных сетях, вы можете добавить имя пользователя, изображение профиля и короткую биографию.

Вот основные моменты на странице вашего профиля:

Вы можете получить доступ к странице своего профиля, щелкнув значок профиля в правом нижнем углу.

Вверху вы увидите свое изображение профиля и свое имя пользователя. Другие пользователи могут найти ваш профиль, выполнив поиск по имени с символом «@» перед ним.

Под изображением вашего профиля и именем пользователя вы увидите количество людей, на которых вы подписаны, количество людей, которые следят за вами, и сколько лайков у ваших видео (в совокупности).

Теперь вы увидите три значка. Нажав на первый значок, вы увидите все опубликованные вами видео (а также те, что находятся в черновиках). Нажатие на второй покажет видео других авторов, которые вам понравились, а последний значок покажет вам любые личные видео.

Если вам нужно получить доступ к настройкам TikTok, нажмите значок трехстрочного меню в правом верхнем углу. Здесь вы можете изменить настройки конфиденциальности и многое другое.

В этом меню вы найдете несколько вариантов настройки конфиденциальности, учетной записи и даже уведомлений.

Вот и все. Вы в игре и можете начать пользоваться социальной сетью.

Использование TikTok

После входа в систему вы должны увидеть фид «Для вас», в котором перечислены самые популярные на данный момент видео. Выберите фильм, который хотите посмотреть, и поставьте лайк, если хотите, чтобы выразить свою признательность. Если вы воспроизводите видео, оно будет зацикливаться, пока вы не остановите его или не выберете другое.

Если вы хотите осмотреться, нажмите значок увеличительного стекла в нижней части экрана для поиска. Вы можете искать по трендовым хэштегам, самым популярным пользователям, популярным песням или видео. Выберите видео, чтобы начать его воспроизведение.

Если вам нравится видео, вы можете понравиться, нажав на значок сердца справа или добавив комментарий с речевым пузырем. Если у пользователя есть несколько видео, которые вам нравятся, вы можете подписаться на них, выбрав их имя и добавив в свой канал.

TikTok использует ваши лайки и подписки, чтобы создать профиль того, что вам нравится смотреть, а что нет, и соответствующим образом настроит вашу ленту для вас. После того как вы немного поработали в TikTok и вам понравились несколько видео, вы увидите вкладку «Следующие» в верхней части главного экрана, на которой будут представлены видео от людей, которые сделали понравившиеся вам видео. Это ярлык для контента, который вы можете или не хотите использовать.

Загрузка собственного видео в TikTok

Просмотр и использование медиа — это лишь малая часть Tik Tok. Его реальная сила заключается в том, чтобы помочь вам создать собственное видео, выполнить базовое редактирование и затем загрузить его на сайт. Конечно, это не обязательно, но вы упускаете из виду, если не вносите свой вклад.

TikTok создан для коротких видеороликов. Изначально TikTok позволял создателям снимать 15-секундные видеоролики. Сегодня вы можете публиковать видео длительностью от 15 до 3 минут. Как и следовало ожидать, TikTok упрощает создание собственного контента для добавления в сеть. Если вы использовали Snapchat или Instagram, процесс не сильно отличается.

Как загрузить собственное видео

Вот основы добавления собственного видео в TikTok.

Подготовьте себя, обстановку, песню или скетч и подготовьте все заранее. Репетируйте то, что вы собираетесь делать, пока не станет идеальным. Откройте Tik Tok на своем телефоне и нажмите «+» в нижней части экрана. Выберите любой звук, который вы хотите добавить, выбрав «Звуки» вверху. Когда будете готовы, нажмите «Запись». Нажмите кнопку записи еще раз, чтобы остановить, если она не останавливается автоматически. Добавьте эффекты, текст или правки к вашему видео на следующем экране и нажмите « Далее», когда закончите. Выберите друзей, которых хотите отметить, и нажмите «Далее». Выберите Опубликовать, когда будете готовы к публикации.

Как создать дуэт в TikTok

Вы и ваш друг можете выступить дуэтом в TikTok, даже если находитесь в двух разных местах. Duet работает только с общедоступными видео продолжительностью не более 15 секунд.

Откройте видео от друга и щелкните значок «Поделиться». Затем коснитесь значка Duet.

Как создать стежковое видео

Видео Stitch похоже на Duet, потому что вы взаимодействуете с контентом другого человека. Но вместо того, чтобы реагировать на их содержание, вы его добавляете. Стежки можно использовать для многих вещей, но, по сути, вы показываете своим зрителям небольшой отрывок исходного контента создателя, а затем добавляете свой собственный контент в его конец.

Выполните те же действия, что и выше, нажав значок «Поделиться» и вместо этого нажмите «Сшить». Затем сделайте это, чтобы загрузить его:

Используйте ползунок внизу, чтобы выбрать, какую часть исходного видео вы хотите использовать. Затем нажмите Далее в правом верхнем углу. Выберите продолжительность видео, затем удерживайте кнопку записи, чтобы записать контент. Когда вы закончите запись, нажмите на красную галочку в правом нижнем углу. Просмотрите свое видео и добавьте завершающие штрихи. Затем нажмите «Далее». Теперь вы на странице публикации. Сделайте необходимый выбор и нажмите Опубликовать.

Если вы не видите возможность сшить чье-то видео, это либо потому, что у них отключена функция, либо у них есть личный профиль.

Как сохранить черновик

TikTok позволяет сохранить видео как черновик и опубликовать его позже. Сделать это:

Коснитесь значка «Создать видео». Когда вы закончите запись видео, нажмите «Далее». Коснитесь Черновики.

Главное, что нужно помнить при съемке видео для TikTok, — это то, что больше времени тратится на то, чего вы не видите, чем на то, что вы делаете. Подготовка и репетиция — ключ к успеху. Чтобы добиться нужного результата за 15 секунд, может потребоваться час и несколько дублей, прежде чем вы будете довольны. Это нормально, и большинство людей в TikTok считают это нормальным.

Часто задаваемые вопросы

TikTok — относительно простая платформа, но есть чему поучиться. Мы включили дополнительную информацию в этот раздел.

Могу ли я заработать на TikTok?

Да! Но это потребует некоторой работы. К счастью, TikTok имеет довольно хороший послужной список поддержки безымянных авторов (в отличие от Instagram, где правят знаменитости). На самом деле у нас есть статья, которая научит вас, как получить больше подписчиков и, следовательно, зарабатывать деньги на TikTok.

TikTok безопасен?

TikTok безопасен настолько, насколько это безопасно для пользователя. Это означает, что только вы можете защитить себя. Несмотря на то, что у платформы есть рекомендации и функции безопасности, важно понимать, что то, что вы публикуете в Интернете и какую информацию вы предоставляете, может быть использовано в более гнусных целях.

В TikTok действуют строгие правила в отношении несовершеннолетних (нет владельцев учетных записей младше 13 лет, несовершеннолетние не могут отправлять подарки создателям и т. д.). Он также предлагает отличную функцию отчетности и функцию блокировки. Однако спамеры и извращенцы все еще находят способы обойти этот контроль.

Если вы хотите использовать TikTok, важно иметь надежный пароль, опасаться любых внешних ссылок и использовать встроенные функции безопасности для защиты себя и своей личности. Опять же, помните, что все, что вы разместите в сети, будет в сети навсегда.

Нужно ли мне создавать учетную запись TikTok, чтобы использовать платформу?

Нет. TikTok позволит вам просматривать общедоступные видео без учетной записи. Хотя это ограничивает вашу способность взаимодействовать с другими людьми, вы все равно можете смотреть видео, не предоставляя никакой личной информации.

Что такое «культура» TikTok?

Когда мы говорим «Культура», мы имеем в виду неписаные правила платформы. Что является социально приемлемым, а что нет для более заядлых пользователей?

Во-первых, TikTok, как и любая другая платформа для социальных сетей, может быть приятным местом, где пользователи могут найти забавный и интересный контент. Но есть и отрицательные моменты. Имейте в виду, что если вы разместите видео, у вас, скорее всего, будет несколько негативных комментариев. Лучше игнорировать эти комментарии, но вы можете сообщить или заблокировать пользователя, если они слишком изменчивы.

Затем, если вы найдете автора, который вам действительно нравится, нажмите кнопку «Подписаться», чтобы поддержать его и поставить лайк его видео. Вы также можете настроиться на их живые видео, чтобы отправлять подарки, которые они позже могут конвертировать в деньги. Просто имейте в виду, что у TikTok очень странный алгоритм рассылки спама, который может навредить их аккаунту. Так что смотрите видео целиком и не спамите их кнопкой лайка. Прокрутка их профиля и установка лайков для каждого видео может негативно повлиять на их учетную запись.

Когда вы ставите лайки, комментируете или подписываетесь, TikTok покажет вам больше похожего контента. В конце концов, вы можете заметить, что все, что вы видите на своей странице «Для вас», ограничено определенным содержанием. Это может стать довольно скучным, потому что ваша страница для вас становится эхо-камерой того же содержания. Чтобы этого избежать, используйте кнопку «Обнаружить», чтобы найти другие жанры видео, а затем взаимодействовать с ними.

Наконец, у TikTok есть строгие принципы сообщества. Прочтите их перед взаимодействием; в противном случае вы можете столкнуться с блокировкой аккаунта.

Надеюсь, теперь TikTok не так сбивает с толку, как раньше, и у вас есть основы того, как работает сеть и как внести свой вклад. Остальное зависит от экспериментов, проб и ошибок. Удачи с этим!