Как скачать видео с Тик Тока без водяного знака?

Вы только что посмотрели смешное видео в TikTok и хотите поделиться им с друзьями? Возможно, вы хотите использовать это видео как часть смешной подборки видеороликов, которую планируете отредактировать, или, может быть, вы хотите поделиться им в своей учетной записи Twitter.

Но вам не нужен водяной знак TikTok. Так как же его удалить? Есть ли способ скачать видео с TikTok без водяного знака? Хорошей новостью является то, что можно загрузить видео TikTok без водяного знака приложения. Посмотрим как.

Загрузчик видео iTube

Это приложение является одним из самых популярных сторонних ресурсов, которые вы можете использовать для загрузки видео с TikTok без водяного знака. Вы можете использовать его как в macOS, так и в Windows. Итак, как это работает?

Что ж, нет ничего проще. Просто скопируйте URL-адрес видео TikTok, которое вы хотите скачать без водяного знака, в iTube Studio. Если вы не знаете, как скопировать URL-адрес, нажмите на опцию «Поделиться» на видео TikTok, и тогда вы увидите опцию «Копировать ссылку». Нажмите на него, и URL будет скопирован.

После этого шага появится ссылка для загрузки на видео, и загрузка начнется сразу же. Если по какой-то причине он не запускается, щелкните правой кнопкой мыши Windows или двумя пальцами на macOS, а затем сохраните ссылку как загружаемое видео.

Причина, по которой мы хотим рекомендовать iTube Studio, заключается не только в том, что она помогает загружать видео с TikTok без водяных знаков, но и в том, что скорость ее работы просто захватывает дух. Это быстро и эффективно, есть бесплатная пробная версия.

Однако, если вы хотите регулярно загружать видео с TikTok без водяного знака, вам придется использовать платную версию приложения.

SSSTikTok

Вы также можете скачать видео TikTok без водяного знака через веб-сайт SSSTiktok. Следуйте инструкциям ниже, чтобы загрузить видео без водяного знака.

Большим преимуществом использования этого веб-сайта является то, что, в отличие от iTube Studio, нет необходимости загружать дополнительное программное обеспечение на свой ноутбук или ПК. Кроме того, вы можете получить к нему доступ на мобильных устройствах с помощью любого интернет-браузера.

Зайдите на сайт SSSTikTok. Скопируйте URL-адрес видео TikTok, которое вы хотите скачать без водяного знака, а затем вставьте ссылку на главную страницу. Щелкните или коснитесь кнопки загрузки.

iOS

Однако, если вы планируете загрузить видео без водяного знака на iPhone или iPad, вам необходимо установить для этого приложение.

Перейдите в App Store и загрузите приложение под названием Documents by Readle. Скопировав ссылку на видео в TikTok, запустите Documents by Readle . В правом нижнем углу приложения вы найдете значок веб-браузера. Нажмите здесь.

Когда браузер откроется, перейдите на сайт SSSTikTok и вставьте ссылку на видео TikTok. Загрузите видео, и все готово.

TikTok для веб-загрузчика видео

Вот еще одно веб-приложение, которое вы можете использовать для загрузки видео с TikTok без водяного знака. Вот как скачать видео с помощью этого приложения.

Откройте TikTok для веб-загрузчика видео. Скопируйте ссылку на видео из TikTok, которое хотите скачать, и вставьте его в веб-приложение. Нажмите «Загрузить видео», чтобы загрузить видео в формате mp4, и нажмите «Загрузить песню», чтобы загрузить только mp3-версию видео (будет загружен только звук). Загрузите и сохраните видео на свое устройство.

Это одни из самых популярных и эффективных инструментов, которые вы можете использовать для загрузки видео с TikTok без водяного знака. Однако, если вы хотите регулярно загружать видео с TikTok, мы рекомендуем вам подумать об оплате iTube Studio или другого приложения.