TikTok vs Instagram: какая платформа для вас лучше?

За последний год TikTok превратился из приложения для милых танцевальных видео в глобальную видеоплатформу; согласно недавней статистике TikTok, TikTok сейчас занимает седьмое место по популярности в мире.

И он все еще находится в зачаточном состоянии.

Поскольку TikTok продолжает расти и предлагать больше продуктов для бизнеса, люди начали задаваться вопросом, следует ли им сосредоточить свое внимание на TikTok или им следует придерживаться Instagram.

Сегодня мы анализируем TikTok и Instagram, чтобы вы могли понять, какая платформа соответствует вашим потребностям как для частных лиц, так и для компаний.

Обзор

Tik Tok

TikTok — это видеоплатформа, на которой пользователи могут записывать видео продолжительностью до 60 секунд. На китайском рынке TikTok известен как Douyin и был запущен в сентябре 2016 года его владельцем ByteDance. В 2018 году ByteDance объединился с Musical.ly и родился TikTok. У TikTok около 800 миллионов активных пользователей в месяц .

Instagram

Instagram начинался как приложение для обмена фотографиями, но с тех пор расширился и теперь включает видео, рассказы, ролики и многое другое. Instagram, в настоящее время принадлежащий Facebook, был запущен в октябре 2010 года. У Instagram 1 миллиард активных пользователей в месяц , и по сей день было опубликовано более 50 миллиардов фотографий.

Ключевые моменты

В настоящее время в Instagram больше активных пользователей в месяц, чем в TikTok:

У Instagram 1 миллиард активных пользователей в месяц

У TikTok 800 миллионов активных пользователей в месяц.

Демография

Tik Tok

Многие думают, что TikTok — это приложение для молодого поколения, и удивляются, узнав, что им нравится пользоваться и молодым, и старым.

В США 62% пользователей моложе 30 лет. Однако у TikTok по-прежнему довольно большой сегмент пользователей старше 40 лет . Если ваш бизнес нацелен на эту возрастную группу, доступ к ним через TikTok может быть менее конкурентоспособным.

А где живет большинство пользователей TikTok? Хотя TikTok имеет сильные позиции в Китае, а ранее в Индии, ежемесячно около 30 миллионов активных пользователей из США.

Что касается пола, то женщин на TikTok больше, чем мужчин (58,8% против 41,2%), и самый большой сегмент — это женщины в возрасте 18-24 лет.

Наконец, 30% пользователей TikTok сообщают, что семейный доход превышает 100 000 долларов. Большая база пользователей с высоким располагаемым доходом привлекает многих рекламодателей.

Instagram

Instagram известен тем, что является предпочтительным приложением для миллениалов , но так ли это? Абсолютно верно — миллениалы немного превосходят другие поколения в Instagram.

В Instagram вы найдете меньше молодых пользователей, чем в TikTok. Но разве это хорошо? Судя по последним данным о расходах, возможно, нет.

Поколение Z тратит больше по сравнению с миллениалами, и в среднем имеет больше транзакций. Поколение Z, хотя и моложе, представляет собой мощный и прибыльный сегмент.

А как насчет того, где живут пользователи Instagram? Американцы — самая большая база пользователей Instagram, однако их не так много. 89% пользователей Instagram находятся за пределами США (за ними следуют Индия и Бразилия), и через Instagram можно охватить людей разных национальностей.

Как и в TikTok, женщин в Instagram больше, чем мужчин, но ненамного (52% против 48%).

Что касается распределения доходов, 42% пользователей Instagram зарабатывают более 75000 долларов в год.

Ключевые моменты

Однако в целом пользователи TikTok немного моложе пользователей Instagram:

И Instagram, и TikTok разделены поровну на мужчин и женщин.

И в TikTok, и в Instagram есть большие сегменты состоятельных пользователей.

TikTok наиболее популярен в Китае, а Instagram — в США.

Пользователи TikTok состоятельны и любят делать покупки

Функции

Tik Tok

Вот некоторые ключевые особенности TikTok:

Короткие видеоролики (максимум 60 секунд)

Звуковая библиотека

Дуэт

Отвечайте на комментарии через видео в TikTok

Редактирование видео в приложении

Социальный обмен

Прямая трансляция

Библиотека эффектов

Библиотека фильтров

Интерактивная ссылка в биографии

Монеты

Создательский фонд

Платная реклама

Аналитика

Покупки в приложении

Для вас страница при открытии

График содержания

Многие функции TikTok ориентированы на сообщество и создателей. Возможность создавать дуэты, отвечать на комментарии и использовать звуки людей — невероятно полезные функции для брендов, которые хотят создать сообщество со своими подписчиками.

Вот почему это важно.

Создание сообщества с вашей аудиторией увеличит вашу рентабельность инвестиций; 70% людей, которые чувствуют связь с брендом, тратят вдвое больше, чем те, кто этого не делает.

Фонд создателей TikTok в размере 1 миллиарда долларов также показывает, как TikTok ценит своих создателей и хочет вознаградить их усилия. Как частному лицу, так и малому бизнесу зарабатывать на TikTok может быть проще, чем на Instagram.

В TikTok также есть невероятные возможности редактирования в приложении. Хотите крутые ролики? Нет необходимости во внешнем программном обеспечении или специальных навыках; вы можете редактировать свои видео прямо в приложении TikTok.

Наконец, TikTok — это граф контента, что означает, что качественный контент имеет приоритет над подпиской в ​​социальных сетях. Как создатель меньшего размера, вам не нужно сосредотачиваться на игровом алгоритме. Если вы хотите получить больше лайков — все, что вам нужно сделать, это создать отличный контент (и вы потенциально можете стать известным в TikTok в процесс).

Instagram

Instagram также предлагает массу полезных функций для бизнеса, таких как:

Посты (фото и видео)

IGTV для длинных видео

Instagram Live

Истории из Instagram

Reels (максимум 15 секунд)

Покупка

Интерактивная ссылка в биографии

Перелистывающая ссылка в Instagram Stories (для авторов с более чем 10 000 подписчиков)

Платная реклама

Аналитика

Социальный обмен

Ограниченное редактирование в приложении

Звуковая библиотека

Следить за лентой при открытии

Социальный граф

Имея на выбор различные варианты, вы можете адаптировать опыт вашего бренда через свою учетную запись Instagram. Если вы предпочитаете фотографию, а не видеосъемку, есть функции, которые вы можете использовать для развития своего бизнеса. Существует также множество приложений Instagram, которые помогут вам редактировать, планировать и планировать свой контент по сравнению с TikTok, где пока не так много специализированных приложений.

Instagram также предлагает больше возможностей для внешних ссылок, но только если у вас не менее 10 000 подписчиков; более мелкие авторы могут включать в свою биографию только внешние ссылки.

По сравнению с TikTok, Instagram — это скорее социальный граф с упором на подписчиков. Стать вирусным в Instagram по сравнению с TikTok гораздо сложнее, потому что вам нужен доступ к большому количеству подписчиков в Instagram, чтобы ваш контент стал популярным. Однако, если у вас много поклонников по сравнению с вашими конкурентами, вы можете быть уверены, что они не смогут вас обогнать в ближайшее время.

Однако с добавлением Reels рост вашего аккаунта в Instagram стал проще.

Ключевые моменты

Instagram предлагает более надежные функции покупок и продвижения по сравнению с TikTok.

TikTok интегрирован с Shopify и работает над интеграцией Teespring

TikTok — это граф контента — платформа награждает за хороший контент

Instagram — это социальный граф: платформа вознаграждает крупные аккаунты или тех, кто тратит кучу времени на «общение» в приложении (но, похоже, это меняется с Reels).

Обгоняет ли TikTok Instagram? В сентябре 2017 года, через семь лет после запуска в США, Instagram набрал 800 миллионов активных пользователей в месяц . Для сравнения, TikTok достиг такого же количества активных пользователей только через год после запуска.

И, видя, как Instagram недавно представил Reels, продукт-конкурент TikTok, Instagram знает, что TikTok является основным источником конкуренции.

Но стоит ли отказаться от усилий в Instagram ради TikTok?

Начнете ли вы сосредотачивать свои усилия на маркетинге в социальных сетях или нет, во многом будет зависеть от ваших целей!

Например, в Instagram есть больше полезных функций, особенно для предприятий электронной коммерции. Однако TikTok тестирует функции электронной коммерции, и я подозреваю, что в будущем мы увидим больше возможностей для розничных продавцов.

Instagram требует тонны планового редактирования. Не говоря уже о том, что редактирование в Instagram ограничено, и большинству пользователей требуются дополнительные инструменты для полировки своего контента (например, профессиональные камеры и программное обеспечение для редактирования). TikTok предлагает невероятные возможности редактирования в приложении, поэтому создателям не нужно иметь никаких специальных навыков или оборудования, чтобы создавать запоминающиеся видеоролики.

TikTok привлекает многих пользователей, потому что стремление казаться идеальным не существует в том смысле, в каком оно существует в Instagram.

Итак, кто же выиграет нашу битву между Instagram и TikTok?

К сожалению, однозначного ответа нет, и это полностью зависит от вашего бизнеса! Лично для меня? Мне по-прежнему нравится Instagram (особенно теперь с Reels), потому что там тусуется моя аудитория, и с ними намного проще общаться. Но мне все еще нравится прыгать на TikTok.

Вы всегда можете использовать как Instagram, так и TikTok, чтобы узнать, какой из них обеспечивает лучшую рентабельность инвестиций для вашего бизнеса и вашего бренда.