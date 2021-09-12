TikTok vs Instagram: какая платформа для вас лучше?

За последний год TikTok превратился из приложения для милых танцевальных видео в глобальную видеоплатформу; согласно недавней статистике TikTok, TikTok сейчас занимает седьмое место по популярности в мире.
И он все еще находится в зачаточном состоянии.
Поскольку TikTok продолжает расти и предлагать больше продуктов для бизнеса, люди начали задаваться вопросом, следует ли им сосредоточить свое внимание на TikTok или им следует придерживаться Instagram.
Сегодня мы анализируем TikTok и Instagram, чтобы вы могли понять, какая платформа соответствует вашим потребностям как для частных лиц, так и для компаний.
Обзор
Tik Tok
TikTok — это видеоплатформа, на которой пользователи могут записывать видео продолжительностью до 60 секунд. На китайском рынке TikTok известен как Douyin и был запущен в сентябре 2016 года его владельцем ByteDance. В 2018 году ByteDance объединился с Musical.ly и родился TikTok. У TikTok около 800 миллионов активных пользователей в месяц.
Instagram начинался как приложение для обмена фотографиями, но с тех пор расширился и теперь включает видео, рассказы, ролики и многое другое. Instagram, в настоящее время принадлежащий Facebook, был запущен в октябре 2010 года. У Instagram 1 миллиард активных пользователей в месяц, и по сей день было опубликовано более 50 миллиардов фотографий.
Ключевые моменты
В настоящее время в Instagram больше активных пользователей в месяц, чем в TikTok:
- У Instagram 1 миллиард активных пользователей в месяц
- У TikTok 800 миллионов активных пользователей в месяц.
Демография
Tik Tok
Многие думают, что TikTok — это приложение для молодого поколения, и удивляются, узнав, что им нравится пользоваться и молодым, и старым.
В США 62% пользователей моложе 30 лет. Однако у TikTok по-прежнему довольно большой сегмент пользователей старше 40 лет. Если ваш бизнес нацелен на эту возрастную группу, доступ к ним через TikTok может быть менее конкурентоспособным.
А где живет большинство пользователей TikTok? Хотя TikTok имеет сильные позиции в Китае, а ранее в Индии, ежемесячно около 30 миллионов активных пользователей из США.
Что касается пола, то женщин на TikTok больше, чем мужчин (58,8% против 41,2%), и самый большой сегмент — это женщины в возрасте 18-24 лет.
Наконец, 30% пользователей TikTok сообщают, что семейный доход превышает 100 000 долларов. Большая база пользователей с высоким располагаемым доходом привлекает многих рекламодателей.
Instagram известен тем, что является предпочтительным приложением для миллениалов , но так ли это? Абсолютно верно — миллениалы немного превосходят другие поколения в Instagram.
В Instagram вы найдете меньше молодых пользователей, чем в TikTok. Но разве это хорошо? Судя по последним данным о расходах, возможно, нет.
Поколение Z тратит больше по сравнению с миллениалами, и в среднем имеет больше транзакций. Поколение Z, хотя и моложе, представляет собой мощный и прибыльный сегмент.
А как насчет того, где живут пользователи Instagram? Американцы — самая большая база пользователей Instagram, однако их не так много. 89% пользователей Instagram находятся за пределами США (за ними следуют Индия и Бразилия), и через Instagram можно охватить людей разных национальностей.
Как и в TikTok, женщин в Instagram больше, чем мужчин, но ненамного (52% против 48%).
Что касается распределения доходов, 42% пользователей Instagram зарабатывают более 75000 долларов в год.
Ключевые моменты
Однако в целом пользователи TikTok немного моложе пользователей Instagram:
- И Instagram, и TikTok разделены поровну на мужчин и женщин.
- И в TikTok, и в Instagram есть большие сегменты состоятельных пользователей.
- TikTok наиболее популярен в Китае, а Instagram — в США.
- Пользователи TikTok состоятельны и любят делать покупки
Функции
Tik Tok
Вот некоторые ключевые особенности TikTok:
- Короткие видеоролики (максимум 60 секунд)
- Звуковая библиотека
- Дуэт
- Отвечайте на комментарии через видео в TikTok
- Редактирование видео в приложении
- Социальный обмен
- Прямая трансляция
- Библиотека эффектов
- Библиотека фильтров
- Интерактивная ссылка в биографии
- Монеты
- Создательский фонд
- Платная реклама
- Аналитика
- Покупки в приложении
- Для вас страница при открытии
- График содержания
Многие функции TikTok ориентированы на сообщество и создателей. Возможность создавать дуэты, отвечать на комментарии и использовать звуки людей — невероятно полезные функции для брендов, которые хотят создать сообщество со своими подписчиками.
Вот почему это важно.
Создание сообщества с вашей аудиторией увеличит вашу рентабельность инвестиций; 70% людей, которые чувствуют связь с брендом, тратят вдвое больше, чем те, кто этого не делает.
Фонд создателей TikTok в размере 1 миллиарда долларов также показывает, как TikTok ценит своих создателей и хочет вознаградить их усилия. Как частному лицу, так и малому бизнесу зарабатывать на TikTok может быть проще, чем на Instagram.
В TikTok также есть невероятные возможности редактирования в приложении. Хотите крутые ролики? Нет необходимости во внешнем программном обеспечении или специальных навыках; вы можете редактировать свои видео прямо в приложении TikTok.
Наконец, TikTok — это граф контента, что означает, что качественный контент имеет приоритет над подпиской в социальных сетях. Как создатель меньшего размера, вам не нужно сосредотачиваться на игровом алгоритме. Если вы хотите получить больше лайков — все, что вам нужно сделать, это создать отличный контент (и вы потенциально можете стать известным в TikTok в процесс).
Instagram также предлагает массу полезных функций для бизнеса, таких как:
- Посты (фото и видео)
- IGTV для длинных видео
- Instagram Live
- Истории из Instagram
- Reels (максимум 15 секунд)
- Покупка
- Интерактивная ссылка в биографии
- Перелистывающая ссылка в Instagram Stories (для авторов с более чем 10 000 подписчиков)
- Платная реклама
- Аналитика
- Социальный обмен
- Ограниченное редактирование в приложении
- Звуковая библиотека
- Следить за лентой при открытии
- Социальный граф
Имея на выбор различные варианты, вы можете адаптировать опыт вашего бренда через свою учетную запись Instagram. Если вы предпочитаете фотографию, а не видеосъемку, есть функции, которые вы можете использовать для развития своего бизнеса. Существует также множество приложений Instagram, которые помогут вам редактировать, планировать и планировать свой контент по сравнению с TikTok, где пока не так много специализированных приложений.
Instagram также предлагает больше возможностей для внешних ссылок, но только если у вас не менее 10 000 подписчиков; более мелкие авторы могут включать в свою биографию только внешние ссылки.
По сравнению с TikTok, Instagram — это скорее социальный граф с упором на подписчиков. Стать вирусным в Instagram по сравнению с TikTok гораздо сложнее, потому что вам нужен доступ к большому количеству подписчиков в Instagram, чтобы ваш контент стал популярным. Однако, если у вас много поклонников по сравнению с вашими конкурентами, вы можете быть уверены, что они не смогут вас обогнать в ближайшее время.
Однако с добавлением Reels рост вашего аккаунта в Instagram стал проще.
Ключевые моменты
- Instagram предлагает более надежные функции покупок и продвижения по сравнению с TikTok.
- TikTok интегрирован с Shopify и работает над интеграцией Teespring
- TikTok — это граф контента — платформа награждает за хороший контент
- Instagram — это социальный граф: платформа вознаграждает крупные аккаунты или тех, кто тратит кучу времени на «общение» в приложении (но, похоже, это меняется с Reels).
- Обгоняет ли TikTok Instagram? В сентябре 2017 года, через семь лет после запуска в США, Instagram набрал 800 миллионов активных пользователей в месяц . Для сравнения, TikTok достиг такого же количества активных пользователей только через год после запуска.
И, видя, как Instagram недавно представил Reels, продукт-конкурент TikTok, Instagram знает, что TikTok является основным источником конкуренции.
Но стоит ли отказаться от усилий в Instagram ради TikTok?
Начнете ли вы сосредотачивать свои усилия на маркетинге в социальных сетях или нет, во многом будет зависеть от ваших целей!
Например, в Instagram есть больше полезных функций, особенно для предприятий электронной коммерции. Однако TikTok тестирует функции электронной коммерции, и я подозреваю, что в будущем мы увидим больше возможностей для розничных продавцов.
Instagram требует тонны планового редактирования. Не говоря уже о том, что редактирование в Instagram ограничено, и большинству пользователей требуются дополнительные инструменты для полировки своего контента (например, профессиональные камеры и программное обеспечение для редактирования). TikTok предлагает невероятные возможности редактирования в приложении, поэтому создателям не нужно иметь никаких специальных навыков или оборудования, чтобы создавать запоминающиеся видеоролики.
TikTok привлекает многих пользователей, потому что стремление казаться идеальным не существует в том смысле, в каком оно существует в Instagram.
Итак, кто же выиграет нашу битву между Instagram и TikTok?
К сожалению, однозначного ответа нет, и это полностью зависит от вашего бизнеса! Лично для меня? Мне по-прежнему нравится Instagram (особенно теперь с Reels), потому что там тусуется моя аудитория, и с ними намного проще общаться. Но мне все еще нравится прыгать на TikTok.
Вы всегда можете использовать как Instagram, так и TikTok, чтобы узнать, какой из них обеспечивает лучшую рентабельность инвестиций для вашего бизнеса и вашего бренда.