В последнее время Telegram подвергался критике со стороны экспертов по безопасности со всего мира. Главный аргумент, который используют эксперты, чтобы отвратить от этого внимание потребителей, — это открытие того, что Telegram по умолчанию не использует сквозное шифрование. Отсюда вывод — как удалить учетную запись Telegram?

Как удалить аккаунт Telegram навсегда с ПК

Обычный процесс удаления для пользователей Telegram, который требует периода бездействия приложения, может длиться несколько месяцев. Однако для тех, кто спешит, разработчики оставили запасной выход. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы удалить свою учетную запись Telegram через ПК и без долгого ожидания.

Откройте страницу деактивации аккаунта .

Заполните обязательное поле своим номером телефона (включая код страны) и нажмите «Далее».

Вернитесь в свое приложение Telegram, вы должны получить сообщение, содержащее код.

Введите код в обязательное поле на сайте.

Перейдите к «Удалить учетную запись» в разделе «Ядро Telegram».

При желании вы можете оставить комментарий о том, почему вы покидаете приложение, но это не обязательно. Нажмите «Удалить мою учетную запись».

Приложение спросит, уверены ли вы, что хотите продолжить. Нажмите «Да», и процесс будет завершен.



После завершения этого шага вся ваша информация, разговоры и контакты будут безвозвратно удалены с серверов Telegram.

Как удалить аккаунт Telegram навсегда с iPhone

У пользователей мобильных устройств нет возможности быстро удалить свою учетную запись Telegram. Необходимо выполнить процесс деактивации. Это означает, что вам нужно будет установить период удаления, в течение которого приложение не будет использоваться на вашем телефоне. После этого ваша учетная запись будет окончательно удалена вместе с любыми данными, историей разговоров и контактами, когда истечет период.

Вот шаги, чтобы удалить свою учетную запись Telegram с iPhone:

Откройте приложение Telegram и перейдите в «Настройки».

Откройте «Конфиденциальность и безопасность».

Найдите вариант «Если нет…».

Выберите время в раскрывающемся меню.



Оставьте свою учетную запись неактивной на указанное время, и она будет автоматически удалена.

Как удалить учетную запись Telegram с устройства Android

Для пользователей Android процесс почти такой же, и состоит из следующих конкретных шагов:

Откройте «Настройки», войдя в приложение.

Откройте «Конфиденциальность и безопасность».

Выберите вариант «Если нет на…».

Выберите подходящее количество времени.

Сохраните изменения.

Учетная запись будет удалена, если она не будет использоваться в течение указанного времени.

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