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Как удалить учетную запись Telegram

Как удалить учетную запись Telegram
На чтение 3 мин Просмотров 2 Опубликовано
Содержание
  1. Как удалить аккаунт Telegram навсегда с ПК
  2. Как удалить аккаунт Telegram навсегда с iPhone
  3. Как удалить учетную запись Telegram с устройства Android

В последнее время Telegram подвергался критике со стороны экспертов по безопасности со всего мира. Главный аргумент, который используют эксперты, чтобы отвратить от этого внимание потребителей, — это открытие того, что Telegram по умолчанию не использует сквозное шифрование. Отсюда вывод — как удалить учетную запись Telegram?

Как удалить аккаунт Telegram навсегда с ПК

Обычный процесс удаления для пользователей Telegram, который требует периода бездействия приложения, может длиться несколько месяцев. Однако для тех, кто спешит, разработчики оставили запасной выход. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы удалить свою учетную запись Telegram через ПК и без долгого ожидания.

  1. Откройте страницу деактивации аккаунта.
    Как удалить учетную запись Telegram
  2. Заполните обязательное поле своим номером телефона (включая код страны) и нажмите «Далее».
    Как удалить учетную запись Telegram
  3. Вернитесь в свое приложение Telegram, вы должны получить сообщение, содержащее код.
    Как удалить учетную запись Telegram
  4. Введите код в обязательное поле на сайте.
    Как удалить учетную запись Telegram
  5. Перейдите к «Удалить учетную запись» в разделе «Ядро Telegram».
    Как удалить учетную запись Telegram
  6. При желании вы можете оставить комментарий о том, почему вы покидаете приложение, но это не обязательно. Нажмите «Удалить мою учетную запись».
    Приложение спросит, уверены ли вы, что хотите продолжить. Нажмите «Да», и процесс будет завершен.
    Как удалить учетную запись Telegram

После завершения этого шага вся ваша информация, разговоры и контакты будут безвозвратно удалены с серверов Telegram.

Как удалить аккаунт Telegram навсегда с iPhone

У пользователей мобильных устройств нет возможности быстро удалить свою учетную запись Telegram. Необходимо выполнить процесс деактивации. Это означает, что вам нужно будет установить период удаления, в течение которого приложение не будет использоваться на вашем телефоне. После этого ваша учетная запись будет окончательно удалена вместе с любыми данными, историей разговоров и контактами, когда истечет период.

Вот шаги, чтобы удалить свою учетную запись Telegram с iPhone:

  1. Откройте приложение Telegram и перейдите в «Настройки».
    Как удалить учетную запись Telegram
  2. Откройте «Конфиденциальность и безопасность».
    Как удалить учетную запись Telegram
  3. Найдите вариант «Если нет…».
    Как удалить учетную запись Telegram
  4. Выберите время в раскрывающемся меню.
    Как удалить учетную запись Telegram

Оставьте свою учетную запись неактивной на указанное время, и она будет автоматически удалена.

Как удалить учетную запись Telegram с устройства Android

Для пользователей Android процесс почти такой же, и состоит из следующих конкретных шагов:

  1. Откройте «Настройки», войдя в приложение.
    Как удалить учетную запись Telegram
  2. Откройте «Конфиденциальность и безопасность».
    Как удалить учетную запись Telegram
  3. Выберите вариант «Если нет на…».
    Как удалить учетную запись Telegram
  4. Выберите подходящее количество времени.
    Как удалить учетную запись Telegram
  5. Сохраните изменения.

Учетная запись будет удалена, если она не будет использоваться в течение указанного времени.

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