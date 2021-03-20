Мессенджер Telegram запустил голосовые чаты в каналах и публичных группах

Telegram получил полноценный голосовой чат для групп и каналов.

Ранее их добавляли в экспериментальном порядке, а сейчас количество слушателей может быть неограниченным.

Голосовой чат можно будет записывать и сохранять как подкаст, делиться с помощью ссылок и приглашать в него новых пользователей. Переход будет происходить сразу в чат, минуя группу или канал.

Запись стрима будет помечаться красной точкой рядом с названием. Поле этого, сообщения можно будет прослушать, а их сохранение назначено на вкладку «Избранные».

Кроме этого, количество участников будет неограниченным, а контроль производят администраторы канала или группы, а также спикер. Последний будет вещать от имени сообщества.