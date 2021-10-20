Telegram превысил 1 миллиард загрузок в Play Store

Сторонний клиент обмена сообщениями Telegram теперь присоединился к эксклюзивному и ограниченному клубу после того, как количество загрузок в Google Play Store превысило 1 миллиард.

Вероятно, из-за недавнего сбоя в работе принадлежащих Facebook сервисов, таких как WhatsApp, Messenger и Instagram, кроссплатформенное приложение для обмена сообщениями Telegram теперь перевалило за отметку в 1 миллиард загрузок в Play Store (через Android Police ).

Это не учитывает многие причины, по которым Telegram является достойной загрузкой для тех, кто хочет большего контроля над своими индивидуальными и групповыми разговорами. Приложение включает в себя ряд функций, которых не хватает многим конкурирующим сервисам, в том числе возможность использовать его на нескольких устройствах одновременно.

Это большое дело, учитывая, что реализация WhatsApp гораздо более строгая и позволяет одновременно входить в учетную запись только на одном смартфоне. Легко понять, почему загрузки Telegram выросли в последние годы, поскольку регулярные улучшения и функции помогают ему превзойти многих других конкурентов.

По словам генерального директора Telegram Павла Дурова, в начале 2021 года у приложения для обмена сообщениями было более 500 миллионов активных пользователей в месяц. В то время как WhatsApp испытывал проблемы, а Face Messenger также пострадал от основного отключения Facebook, Дуров поделился через свой общедоступный канал Telegram, к которому присоединились более 70 миллионов. сервис в результате.

Для Telegram достичь 1 миллиарда загрузок в Play Store — непростая задача. Однако важно отметить, что это не означает, что около 1 миллиарда человек используют приложение на регулярной основе. Этот показатель загрузки также не включает тех, кто загружает APK с официального сайта. Тем не менее, приятно видеть, что еще одна альтернатива обмена сообщениями вызывает волну.