В Telegram появилась функция для знакомств

В Telegram разработчики расширили функционал «Люди рядом», и теперь пользователи могут открыть свой профиль для знакомств.

Новая система позволяет знакомиться с людьми по близости и назначать им встречу.

Новая функция получила название «Люди рядом 2.0», а для ее использования в мессенджере нужно сделать свой профиль открытым, и найти пользователей по близости.

В Telegram функция «Люди рядом» появилась летом прошлого года. Через нее можно находить и добавлять людей находящихся рядом и вести переписку в геочатах.