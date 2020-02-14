В Telegram появилась функция для знакомств

В Telegram появилась функция для знакомств14.02.2020 19:56
В Telegram разработчики расширили функционал «Люди рядом», и теперь пользователи могут открыть свой профиль для знакомств.
Новая система позволяет знакомиться с людьми по близости и назначать им встречу.
Новая функция получила название «Люди рядом 2.0», а для ее использования в мессенджере нужно сделать свой профиль открытым, и найти пользователей по близости.
В Telegram функция «Люди рядом» появилась летом прошлого года. Через нее можно находить и добавлять людей находящихся рядом и вести переписку в геочатах.
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