Оптимизация Windows 10: как ускорить работу компьютера

Каждый компьютер с Windows требует обслуживания, как и любой другой компьютер. Разница, однако, в том, что машинам необходимо техническое обслуживание оборудования, например смазка, а компьютерам — обслуживание программного обеспечения. Без обслуживания или оптимизации ПК замедляется и требует времени для ответа. Во многих случаях он начинает вести себя забавно и не реагирует на ваши команды. Это когда вам нужно выбрать программное обеспечение для оптимизации, чтобы ускорить ПК с Windows 10 и сделать оптимизация Windows 10.

Не существует ручных методов, которые полностью оптимизируют ваш компьютер, и нет встроенного приложения по умолчанию, предоставленного Microsoft для ускорения работы компьютера с помощью Windows 10. Следовательно, для автоматизации задач и упрощения работы рекомендуется использовать стороннее программное обеспечение для оптимизации, такое как Advanced PC Tuneup, для настройки Windows 10 и повышения производительности Windows 10.

Как настроить компьютер с Windows 10

Оптимизация Windows 10: все модули встроены в единый интерфейс

Advanced PC Cleanup от Systweak — одно из лучших приложений для оптимизации ПК с Windows для очистки ненужных файлов, ошибочных записей в реестре, освобождения дискового пространства и повышения производительности ОЗУ и ЦП. Онj также очищает кеш, файлы cookie и доказательства кражи личных данных. Кроме того, он также выполняет сканирование вредоносных программ, шпионского ПО и других угроз в вашей операционной системе Windows. В дополнение ко всему, это также помогает ускорить запуск, удалить программное обеспечение и очистить старые загрузки. Вот список задач, которые следует выполнять при оптимизации вашего компьютера.

Скачать с официального сайта

Возможности программы

Удаление ненужных файлов . Нежелательные файлы — это избыточные и неиспользуемые файлы, которые можно удалить, чтобы освободить место для хранения и ускорить работу ПК с Windows 10. Advanced PC Cleanup имеет специальный модуль для удаления ненужных файлов из скрытых глубин жесткого диска вашего компьютера.

. Нежелательные файлы — это избыточные и неиспользуемые файлы, которые можно удалить, чтобы освободить место для хранения и ускорить работу ПК с Windows 10. Advanced PC Cleanup имеет специальный модуль для удаления ненужных файлов из скрытых глубин жесткого диска вашего компьютера. Удаление временных файлов: ОС Windows и другие приложения создают временные файлы, которые используются для ускорения определенного процесса или задачи. Однако после завершения этих задач многие временные файлы не удаляются и остаются на вашем компьютере. Это приложение сканирует ваш жесткий диск и отображает список всех временных файлов, которые можно удалить несколькими щелчками мыши.

ОС Windows и другие приложения создают временные файлы, которые используются для ускорения определенного процесса или задачи. Однако после завершения этих задач многие временные файлы не удаляются и остаются на вашем компьютере. Это приложение сканирует ваш жесткий диск и отображает список всех временных файлов, которые можно удалить несколькими щелчками мыши. Очистите реестр: реестр Windows — это иерархическая база данных, которая включает в себя все настройки и информацию о вашем ПК с Windows. Большинство сохраненных настроек важны, но реестр Windows действительно содержит много устаревших и поврежденных записей, которые следует удалить. Это невозможно вручную, так как вмешательство в реестр Windows может быть рискованным занятием. Однако Advanced PC Cleanup помогает выявить поврежденные и нежелательные записи реестра и легко их удалить.

— это иерархическая база данных, которая включает в себя все настройки и информацию о вашем ПК с Windows. Большинство сохраненных настроек важны, но реестр Windows действительно содержит много устаревших и поврежденных записей, которые следует удалить. Это невозможно вручную, так как вмешательство в реестр Windows может быть рискованным занятием. Однако Advanced PC Cleanup помогает выявить поврежденные и нежелательные записи реестра и легко их удалить. Поддерживайте свои запускаемые приложения : некоторые приложения, как правило, запускаются при загрузке вашего ПК, делая их доступными для использования, когда ваш компьютер включен и работает. Однако эти приложения также замедляют процесс загрузки и запускают службы приложений, которые могут вам понадобиться, а могут и не понадобиться. Следовательно, рекомендуется сократить количество элементов автозагрузки до минимума, чтобы ваш компьютер нормально загружался, а позже вы могли запустить приложение, которое хотите использовать. Advanced PC Cleanup — это рекомендуемое приложение, которое позволяет пользователям управлять элементами автозагрузки на вашем ПК и является лучшим ответом на как сделать ваш компьютер быстрее в Windows 10.

: некоторые приложения, как правило, запускаются при загрузке вашего ПК, делая их доступными для использования, когда ваш компьютер включен и работает. Однако эти приложения также замедляют процесс загрузки и запускают службы приложений, которые могут вам понадобиться, а могут и не понадобиться. Следовательно, рекомендуется сократить количество элементов автозагрузки до минимума, чтобы ваш компьютер нормально загружался, а позже вы могли запустить приложение, которое хотите использовать. Advanced PC Cleanup — это рекомендуемое приложение, которое позволяет пользователям управлять элементами автозагрузки на вашем ПК и является лучшим ответом на как сделать ваш компьютер быстрее в Windows 10. Удаление избыточных приложений : многие приложения, установленные на вашем ПК, со временем становятся избыточными и не используются. Эти приложения занимаютпространство для храненияи потребляют ресурсы ЦП в фоновом режиме. Следовательно, лучше удалить эти приложения и удалить их, чтобы улучшить производительность Windows 10. В Advanced PC Cleanup есть отдельный модуль, который помогает пользователям с легкостью полностью удалить ненужные приложения.

: многие приложения, установленные на вашем ПК, со временем становятся избыточными и не используются. Эти приложения занимаютпространство для храненияи потребляют ресурсы ЦП в фоновом режиме. Следовательно, лучше удалить эти приложения и удалить их, чтобы улучшить производительность Windows 10. В Advanced PC Cleanup есть отдельный модуль, который помогает пользователям с легкостью полностью удалить ненужные приложения. Удалить старые файлы . Старые, неиспользуемые и ненужные файлы не занимают дискового пространства, но увеличивают время поиска в вашей операционной системе Windows. Было бы сложно найти эти файлы вручную, переходя в каждую папку. Вместо этого вы можете использовать Advanced PC Tuneup для поиска и удаления старых файлов, чтобы ускорить работу ПК с Windows 10.

. Старые, неиспользуемые и ненужные файлы не занимают дискового пространства, но увеличивают время поиска в вашей операционной системе Windows. Было бы сложно найти эти файлы вручную, переходя в каждую папку. Вместо этого вы можете использовать Advanced PC Tuneup для поиска и удаления старых файлов, чтобы ускорить работу ПК с Windows 10. Поиск и уничтожение вредоносных программ: не существует очевидного метода сканирования, обнаружения и удаления вредоносных программ из вашей системы вручную. Это можно сделать только с помощью антивирусной программы, обновившей описания вирусов. Advanced PC Cleanup удаляет вредоносные программы с вашего ПК и экономит время, силы и деньги на приобретение отдельной антивирусной программы для вашего ПК.

Оптимизация Windows 10: как настроить ПК с Windows 10 для повышения производительности

Advanced PC Cleanup — замечательное приложение, которое может выполнять все задачи оптимизации на вашем ПК с Windows несколькими щелчками мыши. Он имеет множество модулей, встроенных в один интерфейс, а также волшебную кнопку «одним щелчком», позволяющую выполнять все сканированные изображения, перечисленные выше, одним щелчком мыши. После отображения результатов вы можете проверить каждый модуль и выбрать, что сохранить или удалить, а также с легкостью ускорить работу ПК с Windows 10 и повысить производительность Windows 10.

Читайте также:

Мне нравится 1 Не нравится

Photo by Daniel Eliashevskyi on Unsplash