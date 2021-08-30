Поскольку у нас есть взаимозависимые отношения с нашими устройствами, мы вряд ли сможем выжить без наших гаджетов, особенно в эту цифровую эпоху. Но будь то наш смартфон или ПК с Windows, с течением времени и при длительном использовании кеш-память продолжает накапливаться, занимая ненужное место на вашем устройстве. Следовательно, чтобы повысить производительность вашего ПК, технические эксперты всегда рекомендуют вам очистить кеш в Windows 10 и избавиться от ненужных данных.

И, как и любое другое устройство, ваша Windows 10 также хранит различные виды кеш-памяти. Различные типы кеш-памяти, которые продолжают храниться в вашей Windows, включают временный кеш, кеш DNS и кеш Магазина Windows.

В этом посте мы рассмотрели краткое руководство о том, как очистить кеш в Windows 10, подробно разбираясь со всеми видами кеш-памяти один за другим.

Как очистить кеш-память в Windows 10

Давайте начнем.

Кэш-память временных файлов

Это одни из наиболее часто сохраняемых кэшированных данных, которые тегируются вместе с временными / нежелательными файлами. Кэш-память, которая сохраняется вместе с временными файлами, может быть быстро очищена с помощью функции очистки диска. Очистка диска — это встроенная служебная функция Windows, которая позволяет избавиться от всех видов ненужных системных файлов, хранящихся на вашем устройстве.

Чтобы использовать инструмент очистки диска, выполните следующие действия:

Запустите строку поиска меню «Пуск» и введите «Очистка диска» в поле поиска. Нажмите Enter. Теперь выберите диск, который нужно очистить, и нажмите кнопку ОК.

В следующем окне установите или снимите отметки со всех файлов, которые вам нужно очистить или сохранить. Сделав свой выбор, нажмите кнопку ОК.

Кроме того, если вы не знаете, какой тип файла вам следует сохранить или удалить, просто нажмите на тип файла, чтобы прочитать описание ниже.

Подождите несколько минут, пока Windows не выполнит полное сканирование для поиска временных или ненужных системных файлов, хранящихся на вашем устройстве. Как только инструмент выполнит свою работу, вы избавитесь от кеша временных файлов, а также освободите место для хранения на вашем устройстве с Windows 10.

Кэш Магазина Windows

Другой тип кэш-памяти, который хранится на вашем устройстве, — это кеш Магазина Windows. После сброса кеша Магазина Windows вы сможете справиться с множеством ошибок файловой системы. Вот что вам нужно сделать:

Нажмите комбинацию клавиш Windows + R, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить».

Введите «WSreset.exe» в текстовое поле и нажмите Enter.

Вы увидите всплывающее окно командной строки на экране. Как только ваша система очистит кеш Магазина Windows, вы автоматически будете перенаправлены в Магазин Windows.

DNS-кеш

Кеш DNS — это кеш-память, которая хранится в веб-браузере или в самой вашей ОС. Кэш DNS (сервера доменных имен) действует как временная база данных, в которой хранится информация, относящаяся к недавно посещенным веб-сайтам, информация о домене и тому подобное.

Чтобы избавиться от кеша DNS, выполните следующие действия:

Запустите оболочку командной строки на вашем ПК с Windows 10. Кроме того, не забудьте щелкнуть правой кнопкой мыши параметр «Командная строка» и выбрать параметр «Запуск от имени администратора». Введите «ipconfig / flushDNS» и нажмите Enter. Как только кэш-память DNS очистится, вы получите следующее сообщение на экране: Успешно очищен кэш преобразователя DNS.

Это завершает наше руководство о том, как очистить кеш в Windows 10, чтобы повысить производительность вашего устройства и освободить значительный объем дискового пространства на вашем компьютере.

Читайте также:

Photo by Ehud Neuhaus on Unsplash.