11 лучших программ для очистки и оптимизации ПК для Windows 10 (2021)

Если ваш компьютер с Windows страдает от медленной загрузки, частых сбоев системы или других распространенных ошибок ПК, сразу загрузите инструмент очистки и оптимизации ПК. Используя эти программы повышения производительности, вы можете значительно повысить скорость и общую производительность.
Все эти утилиты для очистки и настройки компьютера выполняют различные задачи, такие как очистка ненужных файлов, кешей, файлов cookie, истории просмотров, временных файлов, исправление недействительных записей реестра, удаление дублированного контента и ограничение нежелательных процессов, использующих память в фоновом режиме, и многое другое. В этом руководстве рассматриваются лучшие платные и бесплатные приложения для очистки ПК, доступные сегодня в мире программного обеспечения.
Рынок наполнен большим количеством программ-оптимизаторов для ПК, все утверждают, что они обеспечивают более высокую производительность, чем когда-либо, но не все соответствуют шумихе. Вот почему мы протестировали более 30 программ, оптимизирующих ПК, и собрали лучшие инструменты, которые, несомненно, ускорят работу вашей системы и поддержат ее в течение более длительного времени.
На что обращать внимание в лучшем программном обеспечении для очистки и оптимизации компьютера?
Сегодня большая часть программного обеспечения для оптимизации ПК для Windows 10 и других версий поставляется с широким набором функций для тщательной очистки и защиты. К идеальным относятся такие инструменты, как:
- Исправление в один клик: чтобы быстро очистить ПК и оптимизировать общую производительность:
- Очиститель системы: для сканирования и удаления бесполезного мусора, ненужных файлов, кешей, файлов cookie и многого другого.
- Оптимизатор памяти: для управления фоновыми процессами, которые используют ненужную оперативную память.
- Программа удаления приложений: для поиска больших, неиспользуемых, нежелательных приложений и их массового удаления.
- Registry Cleaner: для поиска и исправления недействительных записей реестра.
- Driver Updater: для установки последних и совместимых драйверов для каждого устройства.
- Duplicate Cleaner: для удаления похожих и идентичных фотографий, видео, аудио и других файлов.
- Game Booster: чтобы насладиться самой быстрой игрой без задержек.
- Контроль конфиденциальности: для обеспечения 360-градусной защиты вашего ПК.
И многое другое! Наличие каждой из этих функций в одном инструменте действительно делает программу лучшим оптимизатором ПК для Windows.
1. Advanced System Optimizer
Стоимость: 49,95 $.
- Обслуживание в один клик
- Удалить мусор и дубликаты
- Управляет элементами автозагрузки
- Очиститель реестра и оптимизатор памяти
- Оптимизация игры
Advanced System Optimizer от Systweak Software — отличная утилита настройки для очистки, оптимизации и защиты ПК с Windows 10 . Он может похвастаться мощным набором функций, которые обеспечивают бесперебойную работу вашей системы без каких-либо задержек.
Используя многоцелевой инструмент, вы можете поддерживать работоспособность своей системы и заставлять ее работать как новая в течение более длительного времени.
Отличная поддержка клиентов
Резервное копирование реестра Windows
Удаляет ненужные файлы.
Обновления драйверов.
Оптимизатор регистрации.
Для геймеров недостаточно функции оптимизатора игры.
2. Advanced PC Cleanup
Бесплатная версия: пожизненная (ограниченные возможности).
Полная версия: $ 39.95.
- Удаляет ненужные файлы, старые загрузки и устаревшие файлы.
- Удаляет следы идентичности
- Менеджер автозагрузки программ.
- Сканирует недействительные записи реестра.
- Защищает от вредоносных элементов.
Advanced PC Cleanup — это полный пакет для очистки устаревших и избыточных файлов и восстановления дискового пространства. Это также опытный менеджер запуска для настройки приложений, запускаемых при запуске вашей системы. Он может легко удалять программы и старые загрузки с вашего компьютера.
С его версией Pro вы можете сканировать реестр, очищать ненужные файлы вместе со следами идентичности из истории браузера. Он обеспечит вам защиту от вирусов, троянов, рекламного и шпионского ПО, что делает его одним из лучших программ-оптимизаторов для Windows 10.
Обнаруживает вредоносные, нежелательные, временные и другие нежелательные файлы на вашем компьютере.
Менеджер программы запуска для ускорения времени
Доступна бесплатная версия.
Гарантия возврата денег в течение 60 дней.
На момент тестирования не выявлено.
3. Iolo System Mechanic
Бесплатная версия: 30 дней.
Полная версия: $ 49.95.
- Широкий выбор инструментов для очистки ПК
- Оптимизировать конфигурацию запуска
- Оптимизирует скрытые настройки Интернета
- Восстановить сломанные ярлыки и подключения к Интернету
- Автоматически увеличивает скорость процессора, жесткого диска и оперативной памяти
System Mechanic от Iolo — еще один отличный оптимизатор ПК для Windows 10, который помогает убирать мусор и утверждает, что устраняет более 30 000 проблем, которые могут привести к медленной работе компьютера. В нем перечислены различные проблемы в классифицированном формате и рекомендованы лучшие решения для их устранения.
Простой в использовании компьютерный оптимизатор
Интеллектуальный сканер файлов cookie
Бесплатная версия включает в себя множество функций
Устанавливает дополнения во время установки, например, браузер Ccleaner.
Некоторые отображаемые утилиты не требуются, например, App Uninstaller, поскольку в Windows есть для этого встроенный инструмент.
4. Piriform CCleaner
Бесплатная версия: 14 дней.
Полная версия: $ 24.95.
- Расширенная очистка
- Инструменты для восстановления реестра
- Дубликат Finder для освобождения места
- Менеджер автозагрузки
- Удалить массовые приложения
CCleaner от Piriform — одно из самых популярных программ для очистки ПК для Windows 10 среди всех перечисленных здесь. Очиститель компьютера полностью совместим со всеми последними и самыми старыми версиями Windows и macOS. Он имеет отличный набор инструментов для очистки и оптимизации для очистки жестких дисков и решения нескольких типов проблем с ПК.
Мощное глубокое сканирование системы
Оптимизатор игры
Бесплатный
На данный момент для этого приложения за $ 0 нет ограничений.
5. IObit Advanced SystemCare Pro
Бесплатная версия: 15 дней.
Полная версия: $ 19,99
- Оптимизация запуска и очистка ненужных файлов
- Восстановление реестра
- Конфиденциальность
- Оптимизация диска
- Средство обновления драйверов
Следующим в нашем списке лучших программ для оптимизации ПК для Windows 10 идет Advanced SystemCare Pro от IObit technologies. Программное обеспечение поставляется с несколькими инструментами повышения производительности ПК, которые позволяют решать самые разные задачи по оптимизации.
Используя эту утилиту настройки, вам не нужно беспокоиться об очистке временных файлов, кешей, нежелательных файлов, поврежденных реестров и т. д.
Элегантный дизайн интерфейса
Инструменты контроля конфиденциальности
Инструменты для удаления рекламного и шпионского ПО
Функция исключения диска отсутствует
Устанавливает рекламное ПО
Реклама в бесплатной версии
6. CleanMyPC
Бесплатная версия: без ограничений
Полная версия: $ 39.95
- Очиститель мусора и кеша
- Исправление реестра
- Массовое удаление
- Управление автоматически запускаемыми приложениями
- Уничтожитель данных для постоянного удаления файлов
Наш список лучших утилит настройки ПК для Windows 10 и других версий, безусловно, был бы неполным без упоминания CleanMyPC. Он включает в себя приличный набор инструментов оптимизации, таких как очистка компьютера, деинсталлятор, оптимизатор реестра, менеджер запуска, измельчитель файлов, менеджер расширений браузера и многое другое. Установите CleanMyPC прямо сейчас, чтобы избежать частых сбоев и ошибок.
Многоязычное программное обеспечение для очистки компьютера
Пробная версия может очистить до 500 МБ мусора.
Оптимизация автозапуска
Навигация в интерфейсе приложения немного затруднена.
Уведомления и реклама могут вызывать проблемы при использовании бесплатной версии
7. Glary Utilities Pro 5
Бесплатная версия: без ограничений
Полная версия: $ 39.95
- Обслуживание в один клик
- Более 20 инструментов для оптимизации системы
- Разнообразие инструментов для защиты ПК
- Восстановление диска и очистка реестра
- Шифрование файлов для защиты файлов паролем
Glary Utilities предлагает одно из лучших бесплатных средств очистки ПК наряду с платными версиями, которые отлично работают для ускорения работы вашего компьютера и повышения общей производительности.
Он отображает время загрузки и предлагает советы о том, что нужно очистить, чтобы ваша система могла работать бесперебойно. Он предлагает хорошо организованный интерфейс и подходящий как для новичков, так и для опытных пользователей.
File Splitter для разделения файлов на небольшие файлы
Отображает полную информацию о системе
Сохраняет полную информацию о производительности ПК.
Нет специальных инструментов для повышения скорости просмотра.
Требуется .NET Framework
8. Ashampoo WinOptimizer
Бесплатная версия: 40 дней
Полная версия: $ 49,99
- Оптимизатор в один клик
- Интернет-очиститель для удаления следов
- Очиститель диска
- Деинсталлятор и редактор контекстного меню
- Инструменты для управления службами и процессами Windows
Оснащенный всеми стандартными функциями Best PC Cleaner & Optimizer, Ashampoo заслуживает места в нашем списке. Он показывает загрузку ЦП и состояние ПК в секретной форме, чтобы принять необходимые меры для повышения общей скорости системы.
В нем есть вкладка «Автоматическая» для автоматической очистки, мониторинга в реальном времени и оптимизации игры, чтобы у вас была более плавная работа, чем когда-либо.
Получает частые обновления
Специальный планировщик для регулярной оптимизации
Полный набор инструментов для очистки, оптимизации и защиты
Это приложение выдавало ложные срабатывания во время тестирования.
Оно также выглядело немного медленнее, чем другие протестированные приложения.
9. AVG TuneUp
Бесплатная версия: 40 дней
Полная версия: $ 49,99
- Очистите компьютер и оперативную память одним щелчком мыши
- Спящий режим, в котором зависают ненужные приложения
- Встроенное средство обновления программного обеспечения
- Уборщик мусора
- Менеджер автозагрузки
Помимо регулярной очистки системы, AVG Tuneup предлагает уникальную функцию — спящий режим, которая повышает производительность вашего ПК, когда вы не используете систему.
Его автоматическое и плановое сканирование для планового обслуживания работает на удивление хорошо. Это гарантирует, что ваш компьютер будет работать в оптимальном состоянии в течение долгих часов без каких-либо задержек.
Поддерживает дефрагментацию жесткого диска
Удалите повторяющиеся файлы за несколько кликов.
Экономичный режим для баланса мощности и работы.
При цене 49,99 доллара это одно из самых дорогих приложений в этом списке.
10. Restoro
Бесплатная версия: 30 дней
Полная версия: $ 39.95
- Восстановить и восстановить ОС Windows
- Удаление и исправление обнаружения вирусов.
- Оптимизация реестра
- Восстановить отсутствующие файлы DLL
- Предотвращает сбои и зависания
Restoro — один из лучших доступных оптимизаторов Windows 10, поскольку он может восстанавливать и восстанавливать операционную систему Windows в дополнение к обычным задачам оптимизации. Он также исправляет сообщения об ошибках и легко очищает ваш реестр.
Если ваш компьютер начал зависать и давать сбой, Restoro — это то, что вам нужно, поскольку оно облегчает устранение повреждений, вызванных вредоносным ПО.
Восстановите ценное дисковое пространство.
Определяет веб-сайты, представляющие угрозу
Восстановить файлы DLL
Интерфейс требует доработки.
Не включает защиту от вредоносных программ.
11. Avira
Бесплатная версия: без ограничений
- Определить уязвимую сеть
- Обнаруживает вредоносное ПО и следы
- Выделяет устаревшие приложения
- Защищает следы конфиденциальности
- Бесплатные услуги VPN
Avira Free Security — замечательное бесплатное приложение, доступное на всех основных платформах, таких как Windows, Mac, Android и iOS.
Это помогает пользователям защитить свои данные, повысить скорость и производительность компьютера и сохранить историю просмотров вдали от анализаторов и соискателей данных.
Предлагает бесплатный VPN
Менеджер паролей
Мастер обновления программного обеспечения
Сканирование на наличие вирусов и вредоносных программ
У VPN есть ограничения на передачу данных
Приложение немного тормозит
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Какая самая лучшая программа для очистки и оптимизации компьютера windows 10?
Advanced PC Cleanup & CCleaner — лучшее программное обеспечение для очистки ПК и поддержания его в хорошем состоянии в течение длительного времени. Обе утилиты для очистки предлагают отличные модули для тщательной очистки системы, защиты на 360 градусов и увеличения памяти.
Как очистить компьютер от мусора ускорить его работу
Хотя лучше всего очистить ваш компьютер с помощью специального оптимизатора компьютера . В качестве альтернативы вы можете выполнить несколько шагов, таких как освобождение жесткого диска, закрытие неиспользуемых вкладок, очистка следов просмотра, временных файлов, удаление больших / ненужных файлов и т. Д., Чтобы поддерживать вашу систему в отличной форме.
Как оптимизировать windows 10 на ноутбуке
Чтобы оптимизировать свой компьютер вручную, вы должны сделать это — удалить неиспользуемые / большие / нежелательные приложения, ограничить автоматически запускаемые элементы, удалить ненужные файлы, кеши и многое другое, выполнить дефрагментацию диска, очистить повторяющиеся файлы, использовать облегченный браузер .
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