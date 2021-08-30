11 лучших программ для очистки и оптимизации ПК для Windows 10 (2021)

Если ваш компьютер с Windows страдает от медленной загрузки, частых сбоев системы или других распространенных ошибок ПК, сразу загрузите инструмент очистки и оптимизации ПК. Используя эти программы повышения производительности, вы можете значительно повысить скорость и общую производительность.

Все эти утилиты для очистки и настройки компьютера выполняют различные задачи, такие как очистка ненужных файлов, кешей, файлов cookie, истории просмотров, временных файлов, исправление недействительных записей реестра, удаление дублированного контента и ограничение нежелательных процессов, использующих память в фоновом режиме, и многое другое. В этом руководстве рассматриваются лучшие платные и бесплатные приложения для очистки ПК, доступные сегодня в мире программного обеспечения.

Рынок наполнен большим количеством программ-оптимизаторов для ПК, все утверждают, что они обеспечивают более высокую производительность, чем когда-либо, но не все соответствуют шумихе. Вот почему мы протестировали более 30 программ, оптимизирующих ПК, и собрали лучшие инструменты, которые, несомненно, ускорят работу вашей системы и поддержат ее в течение более длительного времени.

На что обращать внимание в лучшем программном обеспечении для очистки и оптимизации компьютера?

Сегодня большая часть программного обеспечения для оптимизации ПК для Windows 10 и других версий поставляется с широким набором функций для тщательной очистки и защиты. К идеальным относятся такие инструменты, как:

Исправление в один клик: чтобы быстро очистить ПК и оптимизировать общую производительность:

Очиститель системы: для сканирования и удаления бесполезного мусора, ненужных файлов, кешей, файлов cookie и многого другого.

Оптимизатор памяти: для управления фоновыми процессами, которые используют ненужную оперативную память.

Программа удаления приложений: для поиска больших, неиспользуемых, нежелательных приложений и их массового удаления.

Registry Cleaner: для поиска и исправления недействительных записей реестра.

Driver Updater: для установки последних и совместимых драйверов для каждого устройства.

Duplicate Cleaner: для удаления похожих и идентичных фотографий, видео, аудио и других файлов.

Game Booster: чтобы насладиться самой быстрой игрой без задержек.

Контроль конфиденциальности: для обеспечения 360-градусной защиты вашего ПК.

И многое другое! Наличие каждой из этих функций в одном инструменте действительно делает программу лучшим оптимизатором ПК для Windows.

1. Advanced System Optimizer

Стоимость: 49,95 $.

Обслуживание в один клик

Удалить мусор и дубликаты

Управляет элементами автозагрузки

Очиститель реестра и оптимизатор памяти

Оптимизация игры

Advanced System Optimizer от Systweak Software — отличная утилита настройки для очистки, оптимизации и защиты ПК с Windows 10 . Он может похвастаться мощным набором функций, которые обеспечивают бесперебойную работу вашей системы без каких-либо задержек.

Используя многоцелевой инструмент, вы можете поддерживать работоспособность своей системы и заставлять ее работать как новая в течение более длительного времени.

Отличная поддержка клиентов

Резервное копирование реестра Windows

Удаляет ненужные файлы.

Обновления драйверов.

Оптимизатор регистрации.

Для геймеров недостаточно функции оптимизатора игры.

2. Advanced PC Cleanup

Бесплатная версия: пожизненная (ограниченные возможности).

Полная версия: $ 39.95.

Удаляет ненужные файлы, старые загрузки и устаревшие файлы.

Удаляет следы идентичности

Менеджер автозагрузки программ.

Сканирует недействительные записи реестра.

Защищает от вредоносных элементов.

Advanced PC Cleanup — это полный пакет для очистки устаревших и избыточных файлов и восстановления дискового пространства. Это также опытный менеджер запуска для настройки приложений, запускаемых при запуске вашей системы. Он может легко удалять программы и старые загрузки с вашего компьютера.

С его версией Pro вы можете сканировать реестр, очищать ненужные файлы вместе со следами идентичности из истории браузера. Он обеспечит вам защиту от вирусов, троянов, рекламного и шпионского ПО, что делает его одним из лучших программ-оптимизаторов для Windows 10.

Обнаруживает вредоносные, нежелательные, временные и другие нежелательные файлы на вашем компьютере.

Менеджер программы запуска для ускорения времени

Доступна бесплатная версия.

Гарантия возврата денег в течение 60 дней.

На момент тестирования не выявлено.

3. Iolo System Mechanic

Бесплатная версия: 30 дней.

Полная версия: $ 49.95.

Широкий выбор инструментов для очистки ПК

Оптимизировать конфигурацию запуска

Оптимизирует скрытые настройки Интернета

Восстановить сломанные ярлыки и подключения к Интернету

Автоматически увеличивает скорость процессора, жесткого диска и оперативной памяти

System Mechanic от Iolo — еще один отличный оптимизатор ПК для Windows 10, который помогает убирать мусор и утверждает, что устраняет более 30 000 проблем, которые могут привести к медленной работе компьютера. В нем перечислены различные проблемы в классифицированном формате и рекомендованы лучшие решения для их устранения.

Простой в использовании компьютерный оптимизатор

Интеллектуальный сканер файлов cookie

Бесплатная версия включает в себя множество функций

Устанавливает дополнения во время установки, например, браузер Ccleaner.

Некоторые отображаемые утилиты не требуются, например, App Uninstaller, поскольку в Windows есть для этого встроенный инструмент.

4. Piriform CCleaner

Бесплатная версия: 14 дней.

Полная версия: $ 24.95.

Расширенная очистка

Инструменты для восстановления реестра

Дубликат Finder для освобождения места

Менеджер автозагрузки

Удалить массовые приложения

CCleaner от Piriform — одно из самых популярных программ для очистки ПК для Windows 10 среди всех перечисленных здесь. Очиститель компьютера полностью совместим со всеми последними и самыми старыми версиями Windows и macOS. Он имеет отличный набор инструментов для очистки и оптимизации для очистки жестких дисков и решения нескольких типов проблем с ПК.

Мощное глубокое сканирование системы

Оптимизатор игры

Бесплатный

На данный момент для этого приложения за $ 0 нет ограничений.

5. IObit Advanced SystemCare Pro

Бесплатная версия: 15 дней.

Полная версия: $ 19,99

Оптимизация запуска и очистка ненужных файлов

Восстановление реестра

Конфиденциальность

Оптимизация диска

Средство обновления драйверов

Следующим в нашем списке лучших программ для оптимизации ПК для Windows 10 идет Advanced SystemCare Pro от IObit technologies. Программное обеспечение поставляется с несколькими инструментами повышения производительности ПК, которые позволяют решать самые разные задачи по оптимизации.

Используя эту утилиту настройки, вам не нужно беспокоиться об очистке временных файлов, кешей, нежелательных файлов, поврежденных реестров и т. д.

Элегантный дизайн интерфейса

Инструменты контроля конфиденциальности

Инструменты для удаления рекламного и шпионского ПО

Функция исключения диска отсутствует

Устанавливает рекламное ПО

Реклама в бесплатной версии

6. CleanMyPC

Бесплатная версия: без ограничений

Полная версия: $ 39.95

Очиститель мусора и кеша

Исправление реестра

Массовое удаление

Управление автоматически запускаемыми приложениями

Уничтожитель данных для постоянного удаления файлов

Наш список лучших утилит настройки ПК для Windows 10 и других версий, безусловно, был бы неполным без упоминания CleanMyPC. Он включает в себя приличный набор инструментов оптимизации, таких как очистка компьютера, деинсталлятор, оптимизатор реестра, менеджер запуска, измельчитель файлов, менеджер расширений браузера и многое другое. Установите CleanMyPC прямо сейчас, чтобы избежать частых сбоев и ошибок.

Многоязычное программное обеспечение для очистки компьютера

Пробная версия может очистить до 500 МБ мусора.

Оптимизация автозапуска

Навигация в интерфейсе приложения немного затруднена.

Уведомления и реклама могут вызывать проблемы при использовании бесплатной версии

7. Glary Utilities Pro 5

Бесплатная версия: без ограничений

Полная версия: $ 39.95

Обслуживание в один клик

Более 20 инструментов для оптимизации системы

Разнообразие инструментов для защиты ПК

Восстановление диска и очистка реестра

Шифрование файлов для защиты файлов паролем

Glary Utilities предлагает одно из лучших бесплатных средств очистки ПК наряду с платными версиями, которые отлично работают для ускорения работы вашего компьютера и повышения общей производительности.

Он отображает время загрузки и предлагает советы о том, что нужно очистить, чтобы ваша система могла работать бесперебойно. Он предлагает хорошо организованный интерфейс и подходящий как для новичков, так и для опытных пользователей.

File Splitter для разделения файлов на небольшие файлы

Отображает полную информацию о системе

Сохраняет полную информацию о производительности ПК.

Нет специальных инструментов для повышения скорости просмотра.

Требуется .NET Framework

8. Ashampoo WinOptimizer

Бесплатная версия: 40 дней

Полная версия: $ 49,99

Оптимизатор в один клик

Интернет-очиститель для удаления следов

Очиститель диска

Деинсталлятор и редактор контекстного меню

Инструменты для управления службами и процессами Windows

Оснащенный всеми стандартными функциями Best PC Cleaner & Optimizer, Ashampoo заслуживает места в нашем списке. Он показывает загрузку ЦП и состояние ПК в секретной форме, чтобы принять необходимые меры для повышения общей скорости системы.

В нем есть вкладка «Автоматическая» для автоматической очистки, мониторинга в реальном времени и оптимизации игры, чтобы у вас была более плавная работа, чем когда-либо.

Получает частые обновления

Специальный планировщик для регулярной оптимизации

Полный набор инструментов для очистки, оптимизации и защиты

Это приложение выдавало ложные срабатывания во время тестирования.

Оно также выглядело немного медленнее, чем другие протестированные приложения.

9. AVG TuneUp

Бесплатная версия: 40 дней

Полная версия: $ 49,99

Очистите компьютер и оперативную память одним щелчком мыши

Спящий режим, в котором зависают ненужные приложения

Встроенное средство обновления программного обеспечения

Уборщик мусора

Менеджер автозагрузки

Помимо регулярной очистки системы, AVG Tuneup предлагает уникальную функцию — спящий режим, которая повышает производительность вашего ПК, когда вы не используете систему.

Его автоматическое и плановое сканирование для планового обслуживания работает на удивление хорошо. Это гарантирует, что ваш компьютер будет работать в оптимальном состоянии в течение долгих часов без каких-либо задержек.

Поддерживает дефрагментацию жесткого диска

Удалите повторяющиеся файлы за несколько кликов.

Экономичный режим для баланса мощности и работы.

При цене 49,99 доллара это одно из самых дорогих приложений в этом списке.

10. Restoro

Бесплатная версия: 30 дней

Полная версия: $ 39.95

Восстановить и восстановить ОС Windows

Удаление и исправление обнаружения вирусов.

Оптимизация реестра

Восстановить отсутствующие файлы DLL

Предотвращает сбои и зависания

Restoro — один из лучших доступных оптимизаторов Windows 10, поскольку он может восстанавливать и восстанавливать операционную систему Windows в дополнение к обычным задачам оптимизации. Он также исправляет сообщения об ошибках и легко очищает ваш реестр.

Если ваш компьютер начал зависать и давать сбой, Restoro — это то, что вам нужно, поскольку оно облегчает устранение повреждений, вызванных вредоносным ПО.

Восстановите ценное дисковое пространство.

Определяет веб-сайты, представляющие угрозу

Восстановить файлы DLL

Интерфейс требует доработки.

Не включает защиту от вредоносных программ.

11. Avira

Бесплатная версия: без ограничений

Определить уязвимую сеть

Обнаруживает вредоносное ПО и следы

Выделяет устаревшие приложения

Защищает следы конфиденциальности

Бесплатные услуги VPN

Avira Free Security — замечательное бесплатное приложение, доступное на всех основных платформах, таких как Windows, Mac, Android и iOS.

Это помогает пользователям защитить свои данные, повысить скорость и производительность компьютера и сохранить историю просмотров вдали от анализаторов и соискателей данных.

Предлагает бесплатный VPN

Менеджер паролей

Мастер обновления программного обеспечения

Сканирование на наличие вирусов и вредоносных программ

У VPN есть ограничения на передачу данных

Приложение немного тормозит

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Какая самая лучшая программа для очистки и оптимизации компьютера windows 10?

Advanced PC Cleanup & CCleaner — лучшее программное обеспечение для очистки ПК и поддержания его в хорошем состоянии в течение длительного времени. Обе утилиты для очистки предлагают отличные модули для тщательной очистки системы, защиты на 360 градусов и увеличения памяти.

Как очистить компьютер от мусора ускорить его работу

Хотя лучше всего очистить ваш компьютер с помощью специального оптимизатора компьютера . В качестве альтернативы вы можете выполнить несколько шагов, таких как освобождение жесткого диска, закрытие неиспользуемых вкладок, очистка следов просмотра, временных файлов, удаление больших / ненужных файлов и т. Д., Чтобы поддерживать вашу систему в отличной форме.

Как оптимизировать windows 10 на ноутбуке

Чтобы оптимизировать свой компьютер вручную, вы должны сделать это — удалить неиспользуемые / большие / нежелательные приложения, ограничить автоматически запускаемые элементы, удалить ненужные файлы, кеши и многое другое, выполнить дефрагментацию диска, очистить повторяющиеся файлы, использовать облегченный браузер .

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