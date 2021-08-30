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11 лучших программ для очистки и оптимизации ПК для Windows 10 (2021)

11 лучших программ для очистки и оптимизации ПК для Windows 10 (2021)
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Содержание
  1. 1. Advanced System Optimizer
  2. 2. Advanced PC Cleanup
  3. 3. Iolo System Mechanic
  4. 4. Piriform CCleaner
  5. 5. IObit Advanced SystemCare Pro
  6. 6. CleanMyPC
  7. 7. Glary Utilities Pro 5
  8. 8. Ashampoo WinOptimizer
  9. 9. AVG TuneUp
  10. 10. Restoro
  11. 11. Avira
  12. Люди также спрашивают

Если ваш компьютер с Windows страдает от медленной загрузки, частых сбоев системы или других распространенных ошибок ПК, сразу загрузите инструмент очистки и оптимизации ПК. Используя эти программы повышения производительности, вы можете значительно повысить скорость и общую производительность.

Все эти утилиты для очистки и настройки компьютера выполняют различные задачи, такие как очистка ненужных файлов, кешей, файлов cookie, истории просмотров, временных файлов, исправление недействительных записей реестра, удаление дублированного контента и ограничение нежелательных процессов, использующих память в фоновом режиме, и многое другое. В этом руководстве рассматриваются лучшие платные и бесплатные приложения для очистки ПК, доступные сегодня в мире программного обеспечения.

Рынок наполнен большим количеством программ-оптимизаторов для ПК, все утверждают, что они обеспечивают более высокую производительность, чем когда-либо, но не все соответствуют шумихе. Вот почему мы протестировали более 30 программ, оптимизирующих ПК, и собрали лучшие инструменты, которые, несомненно, ускорят работу вашей системы и поддержат ее в течение более длительного времени.

На что обращать внимание в лучшем программном обеспечении для очистки и оптимизации компьютера?

Сегодня большая часть программного обеспечения для оптимизации ПК для Windows 10 и других версий поставляется с широким набором функций для тщательной очистки и защиты. К идеальным относятся такие инструменты, как:

  • Исправление в один клик: чтобы быстро очистить ПК и оптимизировать общую производительность:
  • Очиститель системы: для сканирования и удаления бесполезного мусора, ненужных файлов, кешей, файлов cookie и многого другого.
  • Оптимизатор памяти: для управления фоновыми процессами, которые используют ненужную оперативную память.
  • Программа удаления приложений: для поиска больших, неиспользуемых, нежелательных приложений и их массового удаления.
  • Registry Cleaner: для поиска и исправления недействительных записей реестра.
  • Driver Updater: для установки последних и совместимых драйверов для каждого устройства.
  • Duplicate Cleaner: для удаления похожих и идентичных фотографий, видео, аудио и других файлов.
  • Game Booster: чтобы насладиться самой быстрой игрой без задержек.
  • Контроль конфиденциальности: для обеспечения 360-градусной защиты вашего ПК.

И многое другое! Наличие каждой из этих функций в одном инструменте действительно делает программу лучшим оптимизатором ПК для Windows.

1. Advanced System Optimizer

Стоимость: 49,95 $.

  • Обслуживание в один клик
  • Удалить мусор и дубликаты
  • Управляет элементами автозагрузки
  • Очиститель реестра и оптимизатор памяти
  • Оптимизация игры

Advanced System Optimizer от Systweak Software — отличная утилита настройки для очистки, оптимизации и защиты ПК с Windows 10 . Он может похвастаться мощным набором функций, которые обеспечивают бесперебойную работу вашей системы без каких-либо задержек.

Используя многоцелевой инструмент, вы можете поддерживать работоспособность своей системы и заставлять ее работать как новая в течение более длительного времени.

Отличная поддержка клиентов
Резервное копирование реестра Windows
Удаляет ненужные файлы.
Обновления драйверов.
Оптимизатор регистрации.

Для геймеров недостаточно функции оптимизатора игры.

2. Advanced PC Cleanup

Бесплатная версия: пожизненная (ограниченные возможности).
Полная версия: $ 39.95.

  • Удаляет ненужные файлы, старые загрузки и устаревшие файлы.
  • Удаляет следы идентичности
  • Менеджер автозагрузки программ.
  • Сканирует недействительные записи реестра.
  • Защищает от вредоносных элементов.

Advanced PC Cleanup — это полный пакет для очистки устаревших и избыточных файлов и восстановления дискового пространства. Это также опытный менеджер запуска для настройки приложений, запускаемых при запуске вашей системы. Он может легко удалять программы и старые загрузки с вашего компьютера.

С его версией Pro вы можете сканировать реестр, очищать ненужные файлы вместе со следами идентичности из истории браузера. Он обеспечит вам защиту от вирусов, троянов, рекламного и шпионского ПО, что делает его одним из лучших программ-оптимизаторов для Windows 10.

Обнаруживает вредоносные, нежелательные, временные и другие нежелательные файлы на вашем компьютере.
Менеджер программы запуска для ускорения времени
Доступна бесплатная версия.
Гарантия возврата денег в течение 60 дней.

На момент тестирования не выявлено.

3. Iolo System Mechanic

Бесплатная версия: 30 дней.
Полная версия: $ 49.95.

  • Широкий выбор инструментов для очистки ПК
  • Оптимизировать конфигурацию запуска
  • Оптимизирует скрытые настройки Интернета
  • Восстановить сломанные ярлыки и подключения к Интернету
  • Автоматически увеличивает скорость процессора, жесткого диска и оперативной памяти

System Mechanic от Iolo — еще один отличный оптимизатор ПК для Windows 10, который помогает убирать мусор и утверждает, что устраняет более 30 000 проблем, которые могут привести к медленной работе компьютера. В нем перечислены различные проблемы в классифицированном формате и рекомендованы лучшие решения для их устранения.

Простой в использовании компьютерный оптимизатор
Интеллектуальный сканер файлов cookie
Бесплатная версия включает в себя множество функций

Устанавливает дополнения во время установки, например, браузер Ccleaner.
Некоторые отображаемые утилиты не требуются, например, App Uninstaller, поскольку в Windows есть для этого встроенный инструмент.

4. Piriform CCleaner

Бесплатная версия: 14 дней.
Полная версия: $ 24.95.

  • Расширенная очистка
  • Инструменты для восстановления реестра
  • Дубликат Finder для освобождения места
  • Менеджер автозагрузки
  • Удалить массовые приложения

CCleaner от Piriform — одно из самых популярных программ для очистки ПК для Windows 10 среди всех перечисленных здесь. Очиститель компьютера полностью совместим со всеми последними и самыми старыми версиями Windows и macOS. Он имеет отличный набор инструментов для очистки и оптимизации для очистки жестких дисков и решения нескольких типов проблем с ПК.

Мощное глубокое сканирование системы
Оптимизатор игры
Бесплатный

На данный момент для этого приложения за $ 0 нет ограничений.

5. IObit Advanced SystemCare Pro

Бесплатная версия: 15 дней.
Полная версия: $ 19,99

  • Оптимизация запуска и очистка ненужных файлов
  • Восстановление реестра
  • Конфиденциальность
  • Оптимизация диска
  • Средство обновления драйверов

Следующим в нашем списке лучших программ для оптимизации ПК для Windows 10 идет Advanced SystemCare Pro от IObit technologies. Программное обеспечение поставляется с несколькими инструментами повышения производительности ПК, которые позволяют решать самые разные задачи по оптимизации.

Используя эту утилиту настройки, вам не нужно беспокоиться об очистке временных файлов, кешей, нежелательных файлов, поврежденных реестров и т. д.

Элегантный дизайн интерфейса
Инструменты контроля конфиденциальности
Инструменты для удаления рекламного и шпионского ПО

Функция исключения диска отсутствует
Устанавливает рекламное ПО
Реклама в бесплатной версии

6. CleanMyPC

Бесплатная версия: без ограничений
Полная версия: $ 39.95

  • Очиститель мусора и кеша
  • Исправление реестра
  • Массовое удаление
  • Управление автоматически запускаемыми приложениями
  • Уничтожитель данных для постоянного удаления файлов

Наш список лучших утилит настройки ПК для Windows 10 и других версий, безусловно, был бы неполным без упоминания CleanMyPC. Он включает в себя приличный набор инструментов оптимизации, таких как очистка компьютера, деинсталлятор, оптимизатор реестра, менеджер запуска, измельчитель файлов, менеджер расширений браузера и многое другое. Установите CleanMyPC прямо сейчас, чтобы избежать частых сбоев и ошибок.

Многоязычное программное обеспечение для очистки компьютера
Пробная версия может очистить до 500 МБ мусора.
Оптимизация автозапуска

Навигация в интерфейсе приложения немного затруднена.
Уведомления и реклама могут вызывать проблемы при использовании бесплатной версии

7. Glary Utilities Pro 5

Бесплатная версия: без ограничений
Полная версия: $ 39.95

  • Обслуживание в один клик
  • Более 20 инструментов для оптимизации системы
  • Разнообразие инструментов для защиты ПК
  • Восстановление диска и очистка реестра
  • Шифрование файлов для защиты файлов паролем

Glary Utilities предлагает одно из лучших бесплатных средств очистки ПК наряду с платными версиями, которые отлично работают для ускорения работы вашего компьютера и повышения общей производительности.

Он отображает время загрузки и предлагает советы о том, что нужно очистить, чтобы ваша система могла работать бесперебойно. Он предлагает хорошо организованный интерфейс и подходящий как для новичков, так и для опытных пользователей.

File Splitter для разделения файлов на небольшие файлы
Отображает полную информацию о системе
Сохраняет полную информацию о производительности ПК.

Нет специальных инструментов для повышения скорости просмотра.
Требуется .NET Framework

8. Ashampoo WinOptimizer

Бесплатная версия: 40 дней
Полная версия: $ 49,99

  • Оптимизатор в один клик
  • Интернет-очиститель для удаления следов
  • Очиститель диска
  • Деинсталлятор и редактор контекстного меню
  • Инструменты для управления службами и процессами Windows

Оснащенный всеми стандартными функциями Best PC Cleaner & Optimizer, Ashampoo заслуживает места в нашем списке. Он показывает загрузку ЦП и состояние ПК в секретной форме, чтобы принять необходимые меры для повышения общей скорости системы.

В нем есть вкладка «Автоматическая» для автоматической очистки, мониторинга в реальном времени и оптимизации игры, чтобы у вас была более плавная работа, чем когда-либо.

Получает частые обновления
Специальный планировщик для регулярной оптимизации
Полный набор инструментов для очистки, оптимизации и защиты

Это приложение выдавало ложные срабатывания во время тестирования.
Оно также выглядело немного медленнее, чем другие протестированные приложения.

9. AVG TuneUp

Бесплатная версия: 40 дней
Полная версия: $ 49,99

  • Очистите компьютер и оперативную память одним щелчком мыши
  • Спящий режим, в котором зависают ненужные приложения
  • Встроенное средство обновления программного обеспечения
  • Уборщик мусора
  • Менеджер автозагрузки

Помимо регулярной очистки системы, AVG Tuneup предлагает уникальную функцию — спящий режим, которая повышает производительность вашего ПК, когда вы не используете систему.

Его автоматическое и плановое сканирование для планового обслуживания работает на удивление хорошо. Это гарантирует, что ваш компьютер будет работать в оптимальном состоянии в течение долгих часов без каких-либо задержек.

Поддерживает дефрагментацию жесткого диска
Удалите повторяющиеся файлы за несколько кликов.
Экономичный режим для баланса мощности и работы.

При цене 49,99 доллара это одно из самых дорогих приложений в этом списке.

10. Restoro

Бесплатная версия: 30 дней
Полная версия: $ 39.95

  • Восстановить и восстановить ОС Windows
  • Удаление и исправление обнаружения вирусов.
  • Оптимизация реестра
  • Восстановить отсутствующие файлы DLL
  • Предотвращает сбои и зависания

Restoro — один из лучших доступных оптимизаторов Windows 10, поскольку он может восстанавливать и восстанавливать операционную систему Windows в дополнение к обычным задачам оптимизации. Он также исправляет сообщения об ошибках и легко очищает ваш реестр.

Если ваш компьютер начал зависать и давать сбой, Restoro — это то, что вам нужно, поскольку оно облегчает устранение повреждений, вызванных вредоносным ПО.

Восстановите ценное дисковое пространство.
Определяет веб-сайты, представляющие угрозу
Восстановить файлы DLL

Интерфейс требует доработки.
Не включает защиту от вредоносных программ.

11. Avira

Бесплатная версия: без ограничений

  • Определить уязвимую сеть
  • Обнаруживает вредоносное ПО и следы
  • Выделяет устаревшие приложения
  • Защищает следы конфиденциальности
  • Бесплатные услуги VPN

Avira Free Security — замечательное бесплатное приложение, доступное на всех основных платформах, таких как Windows, Mac, Android и iOS.

Это помогает пользователям защитить свои данные, повысить скорость и производительность компьютера и сохранить историю просмотров вдали от анализаторов и соискателей данных.

Предлагает бесплатный VPN
Менеджер паролей
Мастер обновления программного обеспечения
Сканирование на наличие вирусов и вредоносных программ

У VPN есть ограничения на передачу данных
Приложение немного тормозит

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Какая самая лучшая программа для очистки и оптимизации компьютера windows 10?

Advanced PC Cleanup & CCleaner — лучшее программное обеспечение для очистки ПК и поддержания его в хорошем состоянии в течение длительного времени. Обе утилиты для очистки предлагают отличные модули для тщательной очистки системы, защиты на 360 градусов и увеличения памяти.

Как очистить компьютер от мусора ускорить его работу

Хотя лучше всего очистить ваш компьютер с помощью специального оптимизатора компьютера . В качестве альтернативы вы можете выполнить несколько шагов, таких как освобождение жесткого диска, закрытие неиспользуемых вкладок, очистка следов просмотра, временных файлов, удаление больших / ненужных файлов и т. Д., Чтобы поддерживать вашу систему в отличной форме.

Как оптимизировать windows 10 на ноутбуке

Чтобы оптимизировать свой компьютер вручную, вы должны сделать это — удалить неиспользуемые / большие / нежелательные приложения, ограничить автоматически запускаемые элементы, удалить ненужные файлы, кеши и многое другое, выполнить дефрагментацию диска, очистить повторяющиеся файлы, использовать облегченный браузер .

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