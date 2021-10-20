Новая функция iPhone Live Text в iOS 15 потрясла людей

Если вы пользователь iPhone, который недавно загрузил обновление iOS 15 , есть большая вероятность, что вы не полностью осведомлены обо всех потрясающих новых функциях, которые предлагает iOS 15. В конце концов, большинство пользователей iPhone просто не следят за WWDC. Live Text, скорее всего, тот, о существовании которого вы даже не подозреваете.

Большинство пользователей iPhone загрузят iOS 15 при появлении соответствующего запроса и будут небрежно изучать обновление в течение нескольких недель. С этой целью мы хотели представить вашему вниманию особенно интересную функцию iOS 15: Live Text.

Live Text позволяет пользователям навести свой iPhone на изображение, скопировать и вставить любой текст. Например, представьте, что вы находитесь в ресторане и хотите отправить другу список пунктов меню. Вместо того чтобы фотографировать меню, которое может содержать мелкий или трудночитаемый шрифт, Live Text может выделить текст и вставить его прямо в текстовое сообщение.

Еще круче то, что он так же хорошо работает с рукописными заметками.

Стоит отметить, что Live Text работает не только в приложении «Камера». Вы также можете воспользоваться этой функцией из приложения «Фото».

Когда iOS обнаруживает текст на фотографии, пользователям предоставляется несколько вариантов. Они могут скопировать его, найти определенное слово или даже позвонить по номеру, если оно есть на вывеске.

Однако, пожалуй, самой крутой функцией Live Text является то, что iOS может переводить текст на другие языки. Очевидно, это будет огромным преимуществом для людей, путешествующих за границу.

В настоящее время переводчик поддерживает семь языков, включая английский, китайский, французский, итальянский, немецкий, португальский и испанский. Само собой разумеется, что Apple добавит дополнительные языки в ближайшие несколько месяцев и лет.

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