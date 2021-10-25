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Как отвязать Facebook от Instagram

Как отвязать Facebook от Instagram
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Содержание
  1. Как отвязать Facebook от Instagram
  2. С вашего Mac или ПК
  3. С вашего iOS или Android
  4. Как удалить сообщения Instagram из Facebook
  5. Использование приложения для Android / iOS
  6. Использование ПК / Mac
  7. FAQ
  8. Отключение Facebook от Instagram

Facebook приобрел Instagram еще в 2012 году. Однако сообщение «From Facebook» появилось на вашем экране загрузки Instagram только недавно. Задолго до этого пользователи Facebook могли связывать свои учетные записи со своими страницами в Instagram. Это упрощает одновременный обмен и упрощает ряд других задач. Yj как отвязать Facebook от Instagram?

Тем не менее, получение двойных уведомлений о сообщениях Instagram от Instagram и Facebook может раздражать. Если вас не слишком заботят связанные учетные записи, лучшим вариантом может быть отключение Facebook от Instagram. Вот как это сделать.

Как отвязать Facebook от Instagram

Большинство людей заходят в социальные сети с помощью смартфонов или планшетов. Действительно, настольная веб-версия приложения Instagram более или менее избыточна. И хотя люди также склонны использовать Facebook на своих мобильных устройствах, некоторые из них получают доступ к своим страницам в Facebook с Mac или ПК.

Вот как отсоединить вашу учетную запись Facebook от Instagram.

С вашего Mac или ПК

Пользователи Instagram могут легко отсоединить свои две учетные записи, выполнив несколько шагов в веб-браузере. Сначала вам нужно посетить сайт Instagram. Вот как отсоединить две ваши учетные записи с помощью веб-сайта Instagram:

  1. Войдите в Instagram и щелкните значок своего профиля в правом верхнем углу. Затем нажмите «Настройки».Как отвязать Facebook от Instagram
  2. Прокрутите страницу вниз и нажмите синюю гиперссылку « Центр учетных записей» в левом нижнем углу.Как отвязать Facebook от Instagram
  3. Найдите свою учетную запись и нажмите на три горизонтальные точки справа.Как отвязать Facebook от Instagram
  4. Во всплывающем окне нажмите «Удалить из центра учетных записей» . Затем подтвердите.Как отвязать Facebook от Instagram

Теперь ваши учетные записи отключены. Но что, если у вас нет доступа к компьютеру? К счастью, вы также можете отключить свои аккаунты в приложении Instagram.

С вашего iOS или Android

Давайте проясним одну вещь. Не пытайтесь делать это через приложение Facebook. Нет возможности отключить вашу учетную запись Facebook и страницу Instagram на Facebook.

Фактически, единственный способ разорвать связь между ними — это использовать приложение Instagram, причем на мобильных или планшетных платформах. Конечно, вы можете сделать это через iPhone или Android-устройство. И это работает практически так же.

  1. Перейдите в приложение Instagram и коснитесь изображения своего профиля, чтобы перейти в свою учетную запись.Как отвязать Facebook от Instagram
  2. Перейдите в меню гамбургеров (три горизонтальные линии) и коснитесь значка.Как отвязать Facebook от Instagram
  3. Нажмите на «Настройки».Как отвязать Facebook от Instagram
  4. Найдите «Центр учетных записей» и нажмите, чтобы войти в него.Как отвязать Facebook от Instagram
  5. Нажмите на выбор «Учетные записи и профили» .Как отвязать Facebook от Instagram
  6. На следующей странице вы увидите список ваших учетных записей. Нажмите на свою учетную запись.Как отвязать Facebook от Instagram
  7. Нажмите «Удалить из центра учетных записей».Как отвязать Facebook от Instagram
  8. Для подтверждения выберите « Да, отменить связь» .Как отвязать Facebook от Instagram
  9. Вуаля! Вы успешно отключили свои учетные записи Facebook и Instagram.

Как удалить сообщения Instagram из Facebook

Даже если вы отключили их, вы заметите, что в вашем профиле Facebook будут представлены некоторые сообщения из Instagram. Это потому, что вы выбрали вариант, который позволяет вам делиться каждым постом, которым вы делитесь в Instagram, также на Facebook.

Чтобы удалить сообщения Instagram из Facebook, вам придется удалить их вручную. Понятно, что это делается из вашей учетной записи Facebook, а не из Instagram.

Использование приложения для Android / iOS

Запустите приложение Facebook на своем смартфоне или планшете.

Перейдите к своему профилю, нажав значок профиля в меню в верхней / нижней части экрана (в зависимости от того, используете ли вы устройство Android или iOS, соответственно).

Либо перейдите на главный экран Facebook и коснитесь изображения своего профиля рядом со строкой публикации статуса в
верхней части страницы.

Как отвязать Facebook от Instagram

Затем выполните следующие действия:

  1. Зайдя в свой профиль, вам нужно будет перейти в альбом Instagram Photos . Для этого прокрутите страницу своего профиля вниз, пока не увидите запись « Фотографии» .Как отвязать Facebook от Instagram
  2. Нажмите на нее, и вы увидите список ваших фотографий.
    Как отвязать Facebook от Instagram
  3. В верхней части этой страницы вы сможете выбирать между разными папками. Перейдите в папку « Альбомы ».Как отвязать Facebook от Instagram
  4. В этом представлении перейдите в папку с названием Instagram Photos. Вы увидите список ваших публикаций из Instagram.Как отвязать Facebook от Instagram
  5. Чтобы удалить эти сообщения, нажмите на каждую фотографию отдельно, перейдите в трехточечное меню.Как отвязать Facebook от Instagram
  6. Нажмите на опцию «Удалить фото».
    Как отвязать Facebook от Instagram

Это может немного раздражать, особенно если у вас много фотографий в альбоме. К счастью, есть другой способ сделать это.

Использование ПК / Mac

Используя настольный веб-браузер, вы сможете быстро удалить всю папку Instagram Photos без необходимости повторять шаблоны удаления.

Зайдите на Facebook.com в своем любимом браузере. Неважно, получаете ли вы к нему доступ с ПК или устройства Mac. Независимо от того, используете ли вы классический или новый режим Facebook, все работает практически одинаково.

  1. Перейдите в свой профиль, выбрав его из списка слева или щелкнув фотографию своего профиля рядом со строкой ввода статуса.Как отвязать Facebook от Instagram
  2. На странице своего профиля вы увидите краткий список сведений о вас. Если меню «Фотографии» отображается, выберите « Просмотреть все» справа. В противном случае перейдите на вкладку « Еще » и выберите « Фотографии».Как отвязать Facebook от Instagram
  3. Перейдите на вкладку » Альбомы» . Здесь вы также найдете папку Instagram Photos .Как отвязать Facebook от Instagram
  4. Нажмите на фото в Instagram .Как отвязать Facebook от Instagram
  5. Чтобы удалить его полностью, перейдите к трехточечному значку справа и выберите « Удалить альбом».Как отвязать Facebook от Instagram
  6. Подтвердите, нажав Удалить альбом.Как отвязать Facebook от Instagram

Вот и все! Все сообщения в Instagram — удаляются из вашего профиля в Facebook!

FAQ

Мы включили этот раздел, чтобы ответить на ваши наиболее часто задаваемые вопросы.

Часто задаваемые вопросы
Как я могу изменить привязанную учетную запись Instagram?
Отключение Instagram от Facebook приведет к удалению сообщений из Facebook?
Отключить все?

Отключение Facebook от Instagram

Несмотря на то, что Instagram теперь находится под зонтиком Facebook, все же может быть причина, по которой вы бы предпочли разорвать связь между ними. Возможно, вы не хотите, чтобы ваша страница в Facebook была загромождена. Возможно, вы размещаете на них разные типы контента. Независимо от причины, если вы используете правильную платформу, отсоединить Facebook от Instagram можно быстро и легко. Просто придерживайтесь приложения Instagram, и у вас все в порядке.

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