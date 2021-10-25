Facebook приобрел Instagram еще в 2012 году. Однако сообщение «From Facebook» появилось на вашем экране загрузки Instagram только недавно. Задолго до этого пользователи Facebook могли связывать свои учетные записи со своими страницами в Instagram. Это упрощает одновременный обмен и упрощает ряд других задач. Yj как отвязать Facebook от Instagram?

Тем не менее, получение двойных уведомлений о сообщениях Instagram от Instagram и Facebook может раздражать. Если вас не слишком заботят связанные учетные записи, лучшим вариантом может быть отключение Facebook от Instagram. Вот как это сделать.

Как отвязать Facebook от Instagram

Большинство людей заходят в социальные сети с помощью смартфонов или планшетов. Действительно, настольная веб-версия приложения Instagram более или менее избыточна. И хотя люди также склонны использовать Facebook на своих мобильных устройствах, некоторые из них получают доступ к своим страницам в Facebook с Mac или ПК.

Вот как отсоединить вашу учетную запись Facebook от Instagram.

С вашего Mac или ПК

Пользователи Instagram могут легко отсоединить свои две учетные записи, выполнив несколько шагов в веб-браузере. Сначала вам нужно посетить сайт Instagram. Вот как отсоединить две ваши учетные записи с помощью веб-сайта Instagram:

Войдите в Instagram и щелкните значок своего профиля в правом верхнем углу. Затем нажмите «Настройки». Прокрутите страницу вниз и нажмите синюю гиперссылку « Центр учетных записей» в левом нижнем углу. Найдите свою учетную запись и нажмите на три горизонтальные точки справа. Во всплывающем окне нажмите «Удалить из центра учетных записей» . Затем подтвердите.

Теперь ваши учетные записи отключены. Но что, если у вас нет доступа к компьютеру? К счастью, вы также можете отключить свои аккаунты в приложении Instagram.

С вашего iOS или Android

Давайте проясним одну вещь. Не пытайтесь делать это через приложение Facebook. Нет возможности отключить вашу учетную запись Facebook и страницу Instagram на Facebook.

Фактически, единственный способ разорвать связь между ними — это использовать приложение Instagram, причем на мобильных или планшетных платформах. Конечно, вы можете сделать это через iPhone или Android-устройство. И это работает практически так же.

Перейдите в приложение Instagram и коснитесь изображения своего профиля, чтобы перейти в свою учетную запись. Перейдите в меню гамбургеров (три горизонтальные линии) и коснитесь значка. Нажмите на «Настройки». Найдите «Центр учетных записей» и нажмите, чтобы войти в него. Нажмите на выбор «Учетные записи и профили» . На следующей странице вы увидите список ваших учетных записей. Нажмите на свою учетную запись. Нажмите «Удалить из центра учетных записей». Для подтверждения выберите « Да, отменить связь» . Вуаля! Вы успешно отключили свои учетные записи Facebook и Instagram.

Как удалить сообщения Instagram из Facebook

Даже если вы отключили их, вы заметите, что в вашем профиле Facebook будут представлены некоторые сообщения из Instagram. Это потому, что вы выбрали вариант, который позволяет вам делиться каждым постом, которым вы делитесь в Instagram, также на Facebook.

Чтобы удалить сообщения Instagram из Facebook, вам придется удалить их вручную. Понятно, что это делается из вашей учетной записи Facebook, а не из Instagram.

Использование приложения для Android / iOS

Запустите приложение Facebook на своем смартфоне или планшете.

Перейдите к своему профилю, нажав значок профиля в меню в верхней / нижней части экрана (в зависимости от того, используете ли вы устройство Android или iOS, соответственно).

Либо перейдите на главный экран Facebook и коснитесь изображения своего профиля рядом со строкой публикации статуса в

верхней части страницы.

Затем выполните следующие действия:

Зайдя в свой профиль, вам нужно будет перейти в альбом Instagram Photos . Для этого прокрутите страницу своего профиля вниз, пока не увидите запись « Фотографии» . Нажмите на нее, и вы увидите список ваших фотографий.

В верхней части этой страницы вы сможете выбирать между разными папками. Перейдите в папку « Альбомы ». В этом представлении перейдите в папку с названием Instagram Photos. Вы увидите список ваших публикаций из Instagram. Чтобы удалить эти сообщения, нажмите на каждую фотографию отдельно, перейдите в трехточечное меню. Нажмите на опцию «Удалить фото».



Это может немного раздражать, особенно если у вас много фотографий в альбоме. К счастью, есть другой способ сделать это.

Использование ПК / Mac

Используя настольный веб-браузер, вы сможете быстро удалить всю папку Instagram Photos без необходимости повторять шаблоны удаления.

Зайдите на Facebook.com в своем любимом браузере. Неважно, получаете ли вы к нему доступ с ПК или устройства Mac. Независимо от того, используете ли вы классический или новый режим Facebook, все работает практически одинаково.

Перейдите в свой профиль, выбрав его из списка слева или щелкнув фотографию своего профиля рядом со строкой ввода статуса. На странице своего профиля вы увидите краткий список сведений о вас. Если меню «Фотографии» отображается, выберите « Просмотреть все» справа. В противном случае перейдите на вкладку « Еще » и выберите « Фотографии». Перейдите на вкладку » Альбомы» . Здесь вы также найдете папку Instagram Photos . Нажмите на фото в Instagram . Чтобы удалить его полностью, перейдите к трехточечному значку справа и выберите « Удалить альбом». Подтвердите, нажав Удалить альбом.

Вот и все! Все сообщения в Instagram — удаляются из вашего профиля в Facebook!

FAQ

Мы включили этот раздел, чтобы ответить на ваши наиболее часто задаваемые вопросы.

Часто задаваемые вопросы Как я могу изменить привязанную учетную запись Instagram? Что ж, вы можете связать несколько страниц Facebook и профиль Facebook со своей учетной записью Instagram. Страницы Facebook связаны с учетными записями, поэтому какую бы учетную запись Facebook вы не связали с Instagram, соответствующие страницы также будут добавлены в таблицу.



Теперь, чтобы изменить связанную учетную запись Facebook в вашем Instagram, отмените связь с текущей и привяжите новую, внимательно следуя изложенным инструкциям.



Однако вы можете выбрать, где вы хотите, чтобы публикации Instagram, которыми вы делитесь, должны появляться. Перейдя к связанным учетным записям в приложении Instagram (как объяснялось ранее), в разделе Facebook перейдите в раздел «Поделиться».



Здесь вы сможете выбрать, хотите ли вы, чтобы одновременные публикации отображались в связанном профиле Facebook или на одной из страниц, связанных с соответствующим профилем Facebook. Выберите то, что соответствует вашим предпочтениям. Отключение Instagram от Facebook приведет к удалению сообщений из Facebook? Как упоминалось ранее, нет, не будет. Тот факт, что вы отключили свою учетную запись Instagram от Facebook, не означает, что сообщения Facebook будут удалены. Как объяснялось выше, это связано с тем, что в тот момент, когда ваш пост в Instagram автоматически публикуется в Facebook, он становится своего рода отдельным объектом. Другими словами, это становится публикацией в Facebook, которую можно вручную удалить только из самого Facebook. Отключить все? Использование социальных сетей стало самостоятельным навыком. Некоторые люди предпочитают, чтобы их посты в Instagram публиковались на Facebook, в то время как другие хотели бы, чтобы все было отдельно. Это также относится и к другим платформам с возможностью ссылки в Instagram. Используйте Instagram в своих интересах, и вы будете знать, нужно ли и что вам нужно отключать / связывать.

Отключение Facebook от Instagram

Несмотря на то, что Instagram теперь находится под зонтиком Facebook, все же может быть причина, по которой вы бы предпочли разорвать связь между ними. Возможно, вы не хотите, чтобы ваша страница в Facebook была загромождена. Возможно, вы размещаете на них разные типы контента. Независимо от причины, если вы используете правильную платформу, отсоединить Facebook от Instagram можно быстро и легко. Просто придерживайтесь приложения Instagram, и у вас все в порядке.

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