Как написать безупречную биографию в Instagram для бизнес-аккаунта

Если вы продаете товары через интернет, вы действительно не можете игнорировать Instagram.

Помимо очевидного огромного количества пользователей, визуальный характер Instagram делает его идеальной платформой для продвижения физических товаров. Вот почему многие магазины электронной коммерции продают через Instagram и даже используют его в качестве основного канала продаж .

Одна из наиболее важных характеристик успешной стратегии электронной коммерции в Instagram — биография профиля. Обычно это первое, что видят пользователи, когда заходят в ваш аккаунт. Сильная биография может улучшить восприятие бренда и его узнаваемость, одновременно увеличивая количество кликов по вашему призыву к действию.

Чтобы понять, как написать отличную биографию в Instagram, мы проанализировали 100 магазинов Instagram, выбранных случайным образом. Мы изучили, какие призывы к действию, язык и информацию они использовали в своих биографиях. Следуя примеру этих магазинов, вы можете изменить профиль своего магазина для повышения производительности.

Мы начали с выбора 100 магазинов наугад с помощью хэштега #onlinestore в Instagram. Для лучшего анализа мы проигнорировали партнерские магазины и лиц, продвигающих товары других магазинов.

В конце фазы сбора данных наша электронная таблица выглядела так:

Наш список был очень широким по своему охвату. У нас были большие магазины с более чем 1,6 млн подписчиков (@saboskirt) и новые маленькие магазины с немногим более 1800 подписчиков (@xanasboutique).

Вот некоторые вещи, которые мы узнали о биографиях Instagram из этого анализа:

Начните с того, что вы делаете

Звучит как звучит как «это шутка?», но сколько раз вы были в Instagram, и ваше внимание привлекло потрясающее изображение? Вы прокручиваете сетку и даже читаете биографию… прежде чем думать про себя: «Интересно, что они делают».

Выложите свой бизнес впереди всего остального, чтобы не было путаницы.

Если вы позиционируетесь как эксперт, то первый шаг к созданию хорошей биографии в Instagram — убедиться, что ваше имя на самом деле является вашим именем! Под этим мы подразумеваем поле «имя» в вашем профиле, а не ваше имя пользователя в Instagram. Люди, которые ищут вас в Instagram, скорее всего, будут использовать ваше имя или название вашей компании, а последовательность позволяет людям знать, что профиль Instagram, который они просматривают, на самом деле принадлежит вам, а не самозванцу.

Это может показаться довольно очевидным, но на самом деле для этого есть более серьезная причина: ваше имя и имя пользователя — единственные поля, которые Instagram учитывает в поисковых запросах. Поэтому очень важно убедиться, что имя, которое вы используете в своей биографии в Instagram, — это то, что ищут ваши подписчики и клиенты!

Например, если вы работаете в сфере здравоохранения, вы можете указать свое полное имя вместе с должностью. Таким образом, когда люди будут искать вас в Instagram, они смогут легко найти нужную учетную запись.

Instagram также учитывает поля имени и имени пользователя в поисковых запросах, поэтому было бы неплохо убедиться, что они оптимизированы. Имея это в виду, вы можете использовать ключевые слова, которые могут искать потенциальные подписчики. Вы предлагаете конкретную услугу? Вы известны чем-то особенным?

Используйте CTA

CTA — призыв к действию — возможно, самая важная часть любой биографии в Instagram . Это то, на что вы хотите, чтобы пользователи нажимали, когда они попадают на вашу страницу.

Призывы к действию обычно можно разделить на три категории:

Домашняя страница : ссылка на главную страницу магазина. Это далеко не идеально, так как он не очень целевой. Пользователь, щелкнувший для просмотра продукта, может запутаться из-за большого объема домашней страницы.

: ссылка на главную страницу магазина. Это далеко не идеально, так как он не очень целевой. Пользователь, щелкнувший для просмотра продукта, может запутаться из-за большого объема домашней страницы. Целевая страница : это может быть либо специальная целевая страница для пользователей, работающих только с Instagram, либо внутренняя страница, направляющая пользователей к продукту или категории (например, «новые поступления»). Они отлично подходят для большинства магазинов .

: это может быть либо специальная целевая страница для пользователей, работающих только с Instagram, либо внутренняя страница, направляющая пользователей к продукту или категории (например, «новые поступления»). Они . Страница социальных покупок: обычно это тщательно отобранная страница с товарами, представленными на вашей странице в Instagram. Пользователи могут покупать товары прямо с этой страницы социальных сетей.

Наш анализ показал, что большинство магазинов по-прежнему не используют CTA должным образом. Большинство магазинов (70%) направляли пользователей на свои нецелевые домашние страницы. Очень немногие направляли пользователей на страницы социальных сетей.

Если возможно, направьте пользователей на настраиваемые целевые страницы для пользователей Instagram. Вот отличный пример от @georginasasha. Биография магазина направляет пользователей в «инсташоп»

Целевая страница называется «Instashop» и показывает последние элементы, представленные на странице Instagram:

Нажав на любой из продуктов (обратите внимание, как URL-адрес изменится на единорога — забавное прикосновение!), Вы увидите форму оформления заказа:

В качестве альтернативы вы можете создать страницу покупок в социальных сетях с помощью таких инструментов, как Like2Buy. Вот пример из SwimsuitsForAll:

Если вы не хотите идти по этому пути (или если это слишком дорого / требует много времени), по крайней мере, сделайте ссылку на свои новые поступления, самые продаваемые или рекомендуемые продукты. Dissh, например, направляет пользователей на свои новые поступления:

Если вы ссылаетесь на свою домашнюю страницу, по крайней мере, убедитесь, что у вас есть специальный раздел для новых поступлений и рекомендуемых продуктов. Сделайте этот раздел самым верхним на странице, чтобы пользователи могли легко находить ваши востребованные товары.

Длина биографии около 140–160 символов

В ходе нашего анализа мы обнаружили, что средняя длина профиля составляла около 143 символов . Среднее значение составляло 150 символов.

Имейте в виду, что эта длина включает и ваш CTA.

Магазины с очень длинными биографиями (более 200 символов) обычно содержат тонны информации. Например, биография магазина @barbiesonly насчитывает 208 символов. Он включает в себя адрес магазина, электронную почту, номер телефона и веб-сайт в биографии:

На другом конце спектра находятся такие магазины, как @sorellaboutique, которые включают только CTA и хэштег.

Длина профиля должна составлять 140–160 символов. Это дает вам достаточно места для включения CTA, информации о телефоне, почте и т. д.

Используйте смайлы

Стоит ли использовать смайлы в своей биографии в Instagram?

Наш анализ показал, что большинство магазинов предпочитают ими пользоваться:

Однако вместо того, чтобы выделять эмоции, большинство магазинов используют смайлики для разделения и пометки ключевой информации . Например, @thealphabetpress использует простой значок смайлика в виде блока, чтобы перечислить все свои возможности и услуги:

Точно так же @moorepiecesboutique использует смайлики для определения своего местоположения, политики доставки, номера телефона и электронной почты:

Означает ли это, что смайликам нет места для веселья?

Конечно, нет! Вот пример из @thyrahshoppe. Обратите внимание на брызги воды, бикини и смайлики на ладони рядом с копией — «бесконечное лето».

Наша рекомендация

У вас ограниченное пространство в биографии вашего профиля; использовать его наилучшим образом. Экономно используйте смайлики . Они работают лучше всего, когда вы используете их для определения ключевой информации о магазине — его местонахождение, часы работы, адрес электронной почты и контактный номер.

@suelasonline — хороший формат для подражания:

Используйте хэштеги только при необходимости

Обычный совет, который вы увидите в Интернете, — использовать хэштеги в своей биографии. Это могут быть:

Общие: хэштеги, связанные с ключевым словом (например, #shoes), событием (например, #coachella) или тенденцией Instagram (например, #picoftheday).

Брендированные: хэштеги, связанные с брендом, например #ASOS, #cocacola и т. д.

Общие хэштеги обычно хороши для повышения вашей видимости. Например, если вы включите хэштег #picoftheday в свою биографию, ваш профиль будет виден, когда кто-то будет искать этот хэштег.

Фирменные хэштеги полезны для кураторства постов. Вы также можете использовать их для запроса пользовательского контента (UGC). Например, компания Coke недавно провела конкурс, на котором пользователи должны были отправлять изображения с хэштегом #CokeEssenceFestContest.

Стоит ли включать такие хэштеги в свою биографию?

Вот что показали наши данные:

Ясно, что хэштеги не особо популярны, по крайней мере, в биографии профилей.

Интересно, что из 14 магазинов, которые использовали хэштеги, только один использовал общий тег. Остальные использовали фирменные хэштеги.

Наиболее распространенный способ использования фирменных хэштегов — это сбор пользовательского контента, как в этом примере @threadless:

Наша рекомендация

Хештеги не нужны для сильной биографии в Instagram. Но если вы их используете, вам следует использовать только фирменные хэштеги и объединять их с кампанией пользовательского контента .

Вы также можете использовать фирменные хэштеги как способ брендировать свой магазин. Например, @shoploveyourz использует хэштег #loveyourzcurves, чтобы способствовать принятию тела.

Если у вас еще нет кампании пользовательского контента, добавление хэштега будет бессмысленной тратой места.

Включите ключевую информацию

Какую информацию вы должны включить в биографию своего магазина — адрес электронной почты, номер телефона, адрес или часы работы магазина? На этот вопрос есть простой ответ: все, что нужно .

В наших данных мы увидели явный уклон в сторону электронной почты и телефонных номеров.

Это имеет смысл для интернет-магазинов. У них обычно нет физического местоположения и, следовательно, часов работы магазинов. Электронная почта — гораздо лучший способ общаться и собирать заказы.

Интересно, что многие магазины упоминали свой WhatsApp, когда указывали свои номера телефонов. Особенно это касалось магазинов, расположенных за пределами США и ЕС.

Когда мы посмотрели на более крупные магазины (> 300 000 подписчиков), мы увидели явное предпочтение электронной почты по телефону. Более крупные магазины получают больше заказов. Отследить их по телефону может быть сложно.

Наша рекомендация

Нет единственного совета, который подходил бы всем, когда речь идет о ключевой информации магазина. Включите все, что, по вашему мнению, необходимо, чтобы предоставить вашим клиентам лучший сервис.

Включение электронной почты — хорошая идея. Добавляйте номер телефона только в том случае, если вы действительно можете отвечать на запросы клиентов (это может быть сложно для розничных продавцов, укомплектованных неукомплектованными кадрами). И, конечно же, физическое местонахождение / часы работы магазина необходимы только в том случае, если у вас есть физические магазины.

Хороший способ сделать эту информацию более заметной — добавить смайлики, например:

Вы также можете указать свою учетную запись Facebook, если это важный для вас маркетинговый канал. Если позволяет место, добавьте также информацию о правилах доставки. Это особенно полезно, если вы ориентируетесь на клиентов за рубежом.

Объединяем все вместе: создание отличной биографии в Instagram

Основываясь на уроках, которые мы усвоили, вот что вы должны иметь в своей биографии в Instagram:

Название вашего магазина

Длина от 140 до 160 символов.

CTA-ссылка на целевую страницу Instagram или страницу покупок в социальных сетях. Или ссылка на ваши последние / самые продаваемые продукты.

Смайлы для выделения ключевой информации (номер телефона, адрес электронной почты и т. Д.)

Фирменный хэштег для хранения изображений и видео (если вы проводите кампанию пользовательского контента).

Краткое описание бренда

Включение всей этой информации выделит ваш магазин среди других магазинов в Instagram. После внесения этих изменений вы должны увидеть рост вовлеченности и количества кликов.

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Photo by Maddi Bazzocco on Unsplash.