Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция

Instagram Reels — это отличная функция, которая позволяет создавать видеоклипы длительностью от 3 до 15 секунд, чтобы делиться ими со своими подписчиками и друзьями. Как и TikTok, Instagram Reels может включать фильтры, подписи, интерактивные фоны и многое другое. Если вы хотите узнать, как загружать видеоролики Reel, в этой статье мы расскажем вам о некоторых из самых простых способов.
Хотя нет возможности напрямую загружать видеоролики Reel в Instagram, вы можете сохранить их на свое устройство — мы покажем вам, как это сделать. Кроме того, в наших часто задаваемых вопросах есть несколько советов по созданию видеороликов Instagram Reels.
Как скачать видеоролики из Instagram Reels на iPhone
Чтобы сохранить видео из Instagram Reel в Instagram через свой iPhone:
- Запустите Instagram.
- Коснитесь «Поиск».
- Найдите и откройте видео, которое хотите загрузить.
- После загрузки видео щелкните значок меню с тремя точками.
- Нажмите «Сохранить».
Чтобы получить доступ к сохраненному видеоролику Reel:
- Перейдите на главный экран Instagram.
- Коснитесь значка «Профиль».
- Коснитесь значка гамбургера.
- Коснитесь «Настройки».
- Перейдите в «Аккаунт», затем «Сохранено».
Ваши недавно сохраненные видео будут внутри папки «Все сообщения».
Как скачать видеоролики из Instagram Reels на Android
Чтобы сохранить видео из Instagram Reel в Instagram через устройство Android:
- Откройте Instagram.
- Нажмите «Поиск».
- Найдите и откройте видео, которое хотите загрузить.
- Когда видео загрузится, щелкните значок меню с тремя точками.
- Нажмите «Сохранить».
Чтобы получить доступ к сохраненному видео:
- Перейдите на главный экран Instagram.
- Выберите значок «Профиль».
- Коснитесь значка гамбургера.
- Коснитесь «Настройки».
- Перейдите в «Аккаунт», затем «Сохранено».
Ваши недавно сохраненные видео будут внутри папки всех сообщений.
Как скачать видео с Instagram Reels на ПК
Чтобы сохранить видео из Instagram Reel в Instagram через свой компьютер:
- Зайдите на Instagram.com и авторизуйтесь.
- Щелкните «Поиск».
- Найдите и откройте барабан, который хотите загрузить.
- После загрузки видео выберите в меню «Сохранить».
Чтобы получить доступ к сохраненному видеоролику Reel:
- Перейдите на главный экран Instagram.
- Выберите значок «Профиль».
- В меню выберите «Настройки».
- Выберите «Учетная запись», затем «Сохранено».
Сохранение роликов ваших роликов в Instagram
С помощью видеороликов Instagram Reel вы можете создавать и загружать 15-секундные видеоклипы. Инструменты редактирования помогут вам сделать их интересными и интересными, включая фоновую музыку, подписи, фильтры и многое другое.
Если вы хотите сохранить свои видеоролики Reel для просмотра в автономном режиме, Instagram позволяет сохранить копию на вашем устройстве.