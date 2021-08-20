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Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция

Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция Руководства
На чтение 3 мин Просмотров 76 Опубликовано
Содержание
  1. Как скачать видеоролики из Instagram Reels на iPhone
  2. Как скачать видеоролики из Instagram Reels на Android
  3. Как скачать видео с Instagram Reels на ПК
  4. Сохранение роликов ваших роликов в Instagram

Instagram Reels — это отличная функция, которая позволяет создавать видеоклипы длительностью от 3 до 15 секунд, чтобы делиться ими со своими подписчиками и друзьями. Как и TikTok, Instagram Reels может включать фильтры, подписи, интерактивные фоны и многое другое. Если вы хотите узнать, как загружать видеоролики Reel, в этой статье мы расскажем вам о некоторых из самых простых способов.

Хотя нет возможности напрямую загружать видеоролики Reel в Instagram, вы можете сохранить их на свое устройство — мы покажем вам, как это сделать. Кроме того, в наших часто задаваемых вопросах есть несколько советов по созданию видеороликов Instagram Reels.

Как скачать видеоролики из Instagram Reels на iPhone

Чтобы сохранить видео из Instagram Reel в Instagram через свой iPhone:

  1. Запустите Instagram.
  2. Коснитесь «Поиск». Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция
  3. Найдите и откройте видео, которое хотите загрузить. Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция
  4. После загрузки видео щелкните значок меню с тремя точками. Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция
  5. Нажмите «Сохранить». Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция

Чтобы получить доступ к сохраненному видеоролику Reel:

  1. Перейдите на главный экран Instagram. Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция
  2. Коснитесь значка «Профиль». Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция
  3. Коснитесь значка гамбургера. Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция
  4. Коснитесь «Настройки». Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция
  5. Перейдите в «Аккаунт», затем «Сохранено».Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция

Ваши недавно сохраненные видео будут внутри папки «Все сообщения».

Как скачать видеоролики из Instagram Reels на Android

Чтобы сохранить видео из Instagram Reel в Instagram через устройство Android:

  1. Откройте Instagram.
  2. Нажмите «Поиск». Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция
  3. Найдите и откройте видео, которое хотите загрузить. Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция
  4. Когда видео загрузится, щелкните значок меню с тремя точками. Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция
  5. Нажмите «Сохранить». Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция

Чтобы получить доступ к сохраненному видео:

  1. Перейдите на главный экран Instagram.
  2. Выберите значок «Профиль». Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция
  3. Коснитесь значка гамбургера. Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция
  4. Коснитесь «Настройки». Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция
  5. Перейдите в «Аккаунт», затем «Сохранено». Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция

Ваши недавно сохраненные видео будут внутри папки всех сообщений.

Как скачать видео с Instagram Reels на ПК

Чтобы сохранить видео из Instagram Reel в Instagram через свой компьютер:

  1. Зайдите на Instagram.com и авторизуйтесь.
  2. Щелкните «Поиск».
  3. Найдите и откройте барабан, который хотите загрузить.
  4. После загрузки видео выберите в меню «Сохранить».

Чтобы получить доступ к сохраненному видеоролику Reel:

  1. Перейдите на главный экран Instagram.
  2. Выберите значок «Профиль».
  3. В меню выберите «Настройки».
  4. Выберите «Учетная запись», затем «Сохранено».

Сохранение роликов ваших роликов в Instagram

С помощью видеороликов Instagram Reel вы можете создавать и загружать 15-секундные видеоклипы. Инструменты редактирования помогут вам сделать их интересными и интересными, включая фоновую музыку, подписи, фильтры и многое другое.

Если вы хотите сохранить свои видеоролики Reel для просмотра в автономном режиме, Instagram позволяет сохранить копию на вашем устройстве.

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