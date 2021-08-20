Как скачать видеоролики Instagram Reels: пошаговая инструкция

Instagram Reels — это отличная функция, которая позволяет создавать видеоклипы длительностью от 3 до 15 секунд, чтобы делиться ими со своими подписчиками и друзьями. Как и TikTok, Instagram Reels может включать фильтры, подписи, интерактивные фоны и многое другое. Если вы хотите узнать, как загружать видеоролики Reel, в этой статье мы расскажем вам о некоторых из самых простых способов.

Хотя нет возможности напрямую загружать видеоролики Reel в Instagram, вы можете сохранить их на свое устройство — мы покажем вам, как это сделать. Кроме того, в наших часто задаваемых вопросах есть несколько советов по созданию видеороликов Instagram Reels.

Как скачать видеоролики из Instagram Reels на iPhone

Чтобы сохранить видео из Instagram Reel в Instagram через свой iPhone:

Запустите Instagram. Коснитесь «Поиск». Найдите и откройте видео, которое хотите загрузить. После загрузки видео щелкните значок меню с тремя точками. Нажмите «Сохранить».

Чтобы получить доступ к сохраненному видеоролику Reel:

Перейдите на главный экран Instagram. Коснитесь значка «Профиль». Коснитесь значка гамбургера. Коснитесь «Настройки». Перейдите в «Аккаунт», затем «Сохранено».

Ваши недавно сохраненные видео будут внутри папки «Все сообщения».

Как скачать видеоролики из Instagram Reels на Android

Чтобы сохранить видео из Instagram Reel в Instagram через устройство Android:

Откройте Instagram. Нажмите «Поиск». Найдите и откройте видео, которое хотите загрузить. Когда видео загрузится, щелкните значок меню с тремя точками. Нажмите «Сохранить».

Чтобы получить доступ к сохраненному видео:

Перейдите на главный экран Instagram. Выберите значок «Профиль». Коснитесь значка гамбургера. Коснитесь «Настройки». Перейдите в «Аккаунт», затем «Сохранено».

Ваши недавно сохраненные видео будут внутри папки всех сообщений.

Как скачать видео с Instagram Reels на ПК

Чтобы сохранить видео из Instagram Reel в Instagram через свой компьютер:

Зайдите на Instagram.com и авторизуйтесь. Щелкните «Поиск». Найдите и откройте барабан, который хотите загрузить. После загрузки видео выберите в меню «Сохранить».

Чтобы получить доступ к сохраненному видеоролику Reel:

Перейдите на главный экран Instagram. Выберите значок «Профиль». В меню выберите «Настройки». Выберите «Учетная запись», затем «Сохранено».

Сохранение роликов ваших роликов в Instagram

С помощью видеороликов Instagram Reel вы можете создавать и загружать 15-секундные видеоклипы. Инструменты редактирования помогут вам сделать их интересными и интересными, включая фоновую музыку, подписи, фильтры и многое другое.

Если вы хотите сохранить свои видеоролики Reel для просмотра в автономном режиме, Instagram позволяет сохранить копию на вашем устройстве.