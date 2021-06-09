macOS Monterey: все, что известно на данный момент

Операционная система MacOS нового поколения от Apple, выпуск которой состоится осенью.

macOS 12 Monterey, представленная в июне 2021 года на WWDC, представляет собой новую версию macOS, которая должна быть выпущена осенью. По сравнению с macOS Big Sur, macOS Monterey представляет собой меньшее обновление, но есть еще много заметных новых функций, улучшающих работу с Mac.

Universal Control — это, пожалуй, одно из самых больших обновлений, позволяющее использовать одну мышь, трекпад и клавиатуру на нескольких компьютерах Mac, а также на iPad для перемещения контента между устройствами. Также есть новая опция AirPlay для Mac для AirPlaying фильмов, игр, фотографий и многого другого с iPhone или iPad на Mac, плюс Mac можно использовать в качестве динамика для мультирумного звука.

Safari имеет обновленную панель вкладок, которая лучше сочетается с фоном, и группы вкладок для группирования открытых вкладок вместе, чтобы упростить переключение между различными задачами без потери открытых вкладок. Группы вкладок синхронизируются на всех ваших устройствах и могут использоваться совместно.

FaceTime поддерживает пространственный звук, поэтому голоса звучат так, как будто они исходят от того места, где находится человек на экране, а функция Voice Isolation устраняет фоновый шум. Также есть режим звука Wide Spectrum, когда в одной комнате находятся несколько участников вызова. В портретном режиме фон позади вас размывается, как и в случае с фотографиями на iPhone.

С новой функцией SharePlay пользователи могут смотреть фильмы и телешоу, слушать музыку и делиться своим экраном с друзьями и семьей в реальном времени с помощью FaceTime, причем поддержка также доступна для сторонних приложений. «Доступно вам в сообщениях» отслеживает контент, который люди отправляют вам, сохраняя его в фотографиях, Safari, подкастах, новостях и Apple TV.

Приложение iOS Shortcuts расширяется до Mac с macOS Monterey, поэтому все ваши ярлыки iPhone (и многое другое) будут доступны на Mac. Apple разработала галерею предварительно созданных параметров ярлыков, а приложение «Ярлыки» интегрировано в macOS для запуска ярлыков из строки меню, Finder, Spotlight, Siri и т. Д.

Focus, также доступный на iOS, разработан, чтобы помочь вам оставаться на задаче с помощью режимов работы, личной жизни и т. Д., А также настраиваемых параметров. Focus в основном отфильтровывает уведомления, не связанные с вашей текущей деятельностью, и позволяет людям узнать, что вы недоступны. Фокус, установленный на одном устройстве, синхронизируется на всех устройствах.

В приложении Notes есть опция Quick Note для записи заметок в любом приложении или при посещении любого веб-сайта, а Quick Note поддерживает ссылки из различных приложений. В Notes есть новые функции совместной работы с упоминаниями, представление действий с историей редактирования и теги для организации. В приложении «Карты» есть интерактивный глобус, который можно использовать для исследования различных мест на Земле.

С Live Text компьютеры Mac используют машинное обучение на устройстве для обнаружения текста на фотографиях, который можно скопировать, вставить или иным образом взаимодействовать с таким же набранным текстом. Visual Lookup использует машинное обучение для предоставления подробных сведений о животных, произведениях искусства, достопримечательностях, растениях и многом другом на фотографиях, причем эти две функции доступны в macOS.

Apple обновила свои платные планы iCloud до iCloud +, добавив iCloud Private Relay, чтобы скрыть ваши привычки просмотра и IP-адрес от третьих лиц. iCloud + также включает функцию Hide My Email для сохранения конфиденциальности вашего адреса электронной почты и расширенную поддержку HomeKit Secure Video.

Существуют и другие важные новые функции конфиденциальности, такие как Защита конфиденциальности почты для предотвращения использования пикселей отслеживания в электронной почте, а индикатор записи Mac теперь позволяет узнать, использует ли приложение Mac микрофон.

На компьютерах Mac M1 AirPods Pro и AirPods Max предлагают пространственный звук, а также есть новые возможности специальных возможностей. Обратите внимание, что существует несколько функций macOS Monterey, ограниченных Mac M1, таких, как Live Text, портретный режим для FaceTime, подробные карты, диктовка с клавиатуры на устройстве и неограниченная диктовка с клавиатуры.

macOS Monterey в настоящее время доступен только разработчикам, но Apple планирует предоставить публичную бета-версию в июле.

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