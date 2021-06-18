Apple ID: полное руководство

При использовании устройств Apple или сервисов Apple Apple требует «Apple ID», чтобы все работало. Apple ID — это в основном ваша учетная запись Apple, которая используется для всего: от входа в iCloud до совершения покупок и получения поддержки для отслеживания потерянных устройств с помощью Find My.

Apple ID подтверждает вашу личность и требуется всякий раз, когда вы входите в систему Apple, чтобы все было синхронизировано. Создание Apple ID совершенно бесплатно, и в этом руководстве есть все, что вам нужно знать о регистрации и использовании Apple ID.

Как создать Apple ID?

Создать Apple ID можно при настройке нового устройства, нажав «Забыли пароль» или «Нет Apple ID», а затем следуя инструкциям по настройке, но это также можно сделать в App Store на любом устройстве. Устройство iOS или Mac.

Создание Apple ID также возможно на ПК с Windows и в Интернете, поэтому в основном вы можете создать Apple ID на любом из своих устройств. У нас есть специальные руководства по созданию Apple ID на каждом устройстве ниже.

Как создать Apple ID на iPhone или iPad

Как создать Apple ID на Mac

Как создать Apple ID в Интернете

Как создать Apple ID на ПК с Windows

Мне действительно нужен Apple ID?

Да. Если вы используете устройство Apple или службу Apple, например Apple TV + или Apple Music, требуется Apple ID. На устройстве Apple наличие Apple ID позволяет получить доступ к iCloud, отслеживать и защищать свой iPhone с помощью Find My, синхронизировать настройки, если у вас более одного устройства Apple, делать покупки в App Store, синхронизировать фотографии с iCloud и т. д.

Apple ID, привязанный к устройству Apple, бесценен, если ваше устройство когда-либо было потеряно или украдено, потому что его можно отследить с помощью приложения «Find My». Функция под названием Activation Lock, которая связана с Apple ID, не позволяет тому, кто украл ваш iPhone, использовать его с новой учетной записью, что фактически делает его бесполезным.

Что делать, если я забыл свой пароль Apple ID?

Если вы забыли пароль Apple ID, вы можете использовать функцию забытого пароля на iPhone, iPad, Mac или в Интернете, чтобы сбросить пароль. Также существует вероятность того, что ваш Apple ID может быть заблокирован из-за слишком большого количества попыток входа в систему, и у Apple также есть процесс для его разблокировки.

Ниже приведены инструкции по сбросу пароля и разблокировке заблокированного Apple ID.

Как изменить или сбросить пароль Apple ID

Как восстановить доступ к заблокированному или отключенному Apple ID

Могу ли я иметь несколько идентификаторов Apple ID?

Вы можете создать несколько идентификаторов Apple ID, но лучше придерживаться одной учетной записи. Если вы хотите, чтобы все ваши службы Apple работали должным образом, а ваши устройства синхронизировались, вам необходимо использовать один и тот же Apple ID везде, где вы входите в систему.

Для чего используется Apple ID?

Ваш Apple ID — это ваш шлюз к вашему устройству Apple, и эта учетная запись используется для всех служб и устройств Apple. Мы перечислили некоторые способы использования Apple ID ниже.

Синхронизация контента, например контактов, фотографий, файлов, сообщений, резервных копий и т. д., когда включены службы iCloud.

Поиск потерянного или украденного устройства с помощью Find My.

Совершение покупок в App Store.

Совершение покупок в Apple Store.

С помощью таких сервисов, как Apple Music, Apple Arcade и Apple TV +.

Блокировка активации, поэтому украденное устройство нельзя использовать.

Сколько вам должно быть лет, чтобы получить Apple ID?

Минимальный возраст Apple для получения автономного Apple ID составляет 13 лет. Дети младше могут иметь Apple ID для устройств Apple, но Apple ID необходимо настроить с помощью Family Sharing, чтобы родители могли контролировать ребенка. Дети должны оставаться частью группы Family Sharing, пока им не исполнится 13 лет, и у ребенка нет возможности получить отдельный Apple ID.

Как включить семейный доступ в iOS и macOS

Как мне защитить свою учетную запись Apple ID?

Ваш Apple ID — это шлюз к большому количеству личной информации о вас, поскольку это логин, используемый для доступа ко всему, что хранится в облаке, от информации о покупке до фотографий. Хорошая идея — добавить дополнительный уровень безопасности к вашей учетной записи с помощью двухэтапной системы проверки Apple.

При двухэтапной проверке используется одно из ваших устройств Apple или номер телефона для подтверждения вашей личности, прежде чем вам будет разрешено вносить изменения в свою учетную запись, входить в iCloud или делать покупки в App Store iTunes или iTunes с нового устройства.

Он также включает в себя ключ восстановления для безопасного хранения, который позволит вам получить доступ к своей учетной записи Apple ID, если ваш пароль или ваше устройство Apple когда-либо будут потеряны. Рекомендуется поместить этот код в безопасное место, потому что часто невозможно восстановить учетную запись Apple ID без доступного ключа восстановления и известного пароля.

Узнайте, как включить двухэтапную проверку, с помощью шагов, описанных в нашем специальном руководстве.

При настройке Apple ID также рекомендуется использовать надежный и безопасный пароль, в котором используется сочетание букв, цифр и символов и который не используется на других сайтах, и выбирать ответы на секретные вопросы, которые трудно подобрать или угадать.

Apple не запрашивает информацию Apple ID, поэтому никогда не предоставляйте данные Apple ID никому, включая друзей и членов семьи. Apple также никогда не будет запрашивать пароли, ответы на секретные вопросы, коды подтверждения или ключи восстановления, о чем стоит помнить, чтобы не попасться на фишинговые атаки.

Какие данные собирает Apple?

Когда вы используете Apple ID, особенно при использовании Apple ID с «iCloud», Apple собирает определенные данные о вас.

Сюда входят ваше имя, адрес, номер телефона, а также история покупок устройства и приложения (с серийными номерами и другой информацией для всех ваших устройств), а также журналы доступа к ‌iCloud‌, метаданные телефонных звонков и сообщений, транзакции восстановления и многое другое.

У Apple есть особенности данных, которые она собирает на своем веб-сайте, а также есть функция для запроса и загрузки копии всех данных, которые Apple собрала о вас.

Apple собирает меньше данных, чем другие компании, но определенно есть личные данные, связанные с вашим Apple ID, и стоит знать, какая информация есть у Apple. Используйте приведенное ниже руководство, если вы хотите получить копию своих данных от Apple.

Как запросить копию данных вашей учетной записи Apple ID

Как удалить мою учетную запись Apple ID и данные?

Если вы больше не используете свой Apple ID и перешли на другую компанию, производящую устройства, вы можете удалить свой Apple ID. Точно так же, если вы не хотите, чтобы у Apple были данные о вас, вы можете удалить их. Инструкции ниже.

Как удалить или деактивировать учетную запись и данные Apple ID

Удаление учетной записи Apple ID и связанных с ней данных — большое дело, и этого не следует делать, если вы собираетесь продолжать использовать устройства Apple. Учетные записи, которые были удалены, не могут быть повторно открыты или повторно активированы каким-либо образом, а удаление учетной записи удаляет доступ к фотографиям, учетным записям iMessage, всем службам Apple, включая iCloud, App Store и т. д., а также удаляется весь контент iCloud.