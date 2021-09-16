9 лучших VPN для iPhone и iPad в 2021 году

Мы протестировали десятки популярных VPN-приложений для iPhone и сократили их количество до 9, которые, по нашему мнению, достойны попробовать!
iPhone и iPad известны своей встроенной системой безопасности, но они не могут быть на 100% надежными. Если вы не используете приложение VPN, посещаемые вами сайты могут получать вашу личную информацию, отслеживать вашу активность и даже ваше местоположение. Вы по-прежнему уязвимы для хакеров и других третьих лиц, которые могут пытаться отслеживать ваши цифровые следы. Использование бесплатного VPN-приложения для iPhone может быть идеальным для временного использования или периодического просмотра веб-страниц, но вам нужно быть очень осторожным, так как они не всегда безопасны в использовании.
По моему личному опыту, большинство бесплатных VPN-приложений, которые я использовал, ограничены скоростью, данными и, безусловно, имеют меньшее покрытие сервера. Поэтому я всегда рекомендую пользователям выбирать поставщика услуг VPN премиум-класса, который не только предоставляет огромную глобальную серверную сеть, но также поддерживает обход географических ограничений с легкостью на молниеносной скорости. Кроме того, на эти приложения VPN для iPhone предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег, так что вы можете сначала полностью протестировать продукт и получить возмещение, если вы считаете, что не стоит тратить свое время, деньги и усилия.
Рейтинг 9 лучших VPN для iPhone и iPad
Имейте в виду, что следующий список лучших VPN-приложений для iOS продолжает развиваться. Мы активно работаем над тестированием и исследованием дополнительных возможностей, поэтому ожидайте, что этот список будет периодически меняться в течение года.
1. NordVPN
NordVPN — это простое, понятное, но мощное приложение VPN для iPhone с огромной сетью серверов (более 5 500) по всему миру. В техническом отношении служба VPN впечатляет, поскольку она шифрует ваше соединение с помощью 256-битного шифра AES военного уровня, а также протоколов туннелирования IKEv2, OpenVPN (UDP / TCP) и NordLynx.
Особенности NordVPN
- Поставляется со встроенной функцией AD Blocker.
- Легко разблокируйте потоковые сервисы, такие как Netflix, Amazon Prime, Hulu и т. Д.
- Круглосуточная поддержка в чате.
- 30-дневная гарантия возврата денег.
2. Surfshark
Быстрый и надежный — вот что прекрасно описывает Surfshark VPN. Приложение известно тем, что обеспечивает сверхвысокую скорость по безопасному соединению. Он использует стандартные методы шифрования; следовательно, вы можете быть уверены, что ваша личная информация в полной безопасности.
Особенности Surfshark
- Несколько серверов: 3200+ в 65 странах.
- Устанавливает неограниченное количество одновременных подключений.
- Можно разблокировать Netflix, iPlayer, YouTube, Amazon, Hulu.
- Отличный вариант для стриминга на хороших скоростях.
- Несколько полезных опций, таких как Double Hop и kill switch.
3. ExpressVPN
Благодаря отточенному пользовательскому интерфейсу и отличным функциям защиты ExpressVPN является одной из лучших VPN для iPhone, которая обеспечивает первоклассную цифровую конфиденциальность с помощью современного шифрования и помогает обойти географические ограничения.
Особенности ExpressVPN
- Более 3000 серверов в 90 странах мира.
- 5 одновременных подключений на одной учетной записи.
- Поддерживает разблокировку потоковых сервисов, таких как Netflix, HBO Max, Hulu, BBC iPlayer и т. Д.
- 30-дневная гарантия возврата денег без лишних вопросов.
- Высокая совместимость с iOS, macOS, Apple TV, Windows, Android, Linux и т. Д.
4. CyberGhost
Следующим в нашем списке лучших VPN для iPhone является CyberGhost. Он обеспечивает лучшую в отрасли систему безопасности, которая защищает ваше устройство iOS от вредоносных программ, вирусов и другого вредоносного контента в сети / офлайн.
Особенности CyberGhost
- Позволяет загружать файлы анонимно.
- Позволяет получить доступ к сайтам с географическим ограничением.
- Более 7 180 серверов в 91 стране.
- 7 одновременных подключений на одной учетной записи.
- Автоматически шифрует ваше соединение при подключении к общедоступной / частной сети Wi-Fi.
- Совместимость с iOS 13.0 и выше; работает с iPhone, iPad, iPod Touch и т. д.
5. Private Internet Access
Еще один отличный выбор для тех, кто хочет защитить свое Интернет-соединение при просмотре веб-страниц. Одно из основных преимуществ использования этого лучшего VPN-приложения для iPhone заключается в том, что даже ваш интернет-провайдер не может отслеживать, что вы делаете в Интернете.
Особенности Private Internet Access
- Более 29 650+ серверов в 70 странах.
- 10 одновременных подключений на одной учетной записи.
- Разблокирует потоковые сайты, такие как Netflix, Disney +, Hulu, Amazon Prime, Showtime и т. д.
- Предоставляет 30-дневную гарантию возврата денег.
- Поддерживает iOS, macOS, Apple TV, Windows, Android, Linux, Roku и т. д.
6. TunnelBear
TunnelBear, приобретенный гигантом кибербезопасности McAfee в 2018 году, является одним из самых известных поставщиков услуг VPN, который поставляется как с платными, так и с бесплатными версиями. Сервисы VPN доступны в более чем 23 странах (Великобритания, США, Канада, Япония и др.) И защищают ваше соединение с помощью надежного 256-битного шифрования AES.
Особенности TunnelBear
- Предоставляет 500 МБ данных в месяц.
- Поддерживает торрент.
- Использует 256-битное шифрование AES.
- Работает с HBO GO, YouTube и Kodi.
- Простые в использовании приложения для Android, iOS, Windows и Mac.
7. Hotspot Shield
Hotspot Shield — одно из лучших бесплатных приложений VPN для iPhone / iPad, благодаря его высокоскоростной работе. Он включает в себя такие функции, как Kill Switch, широкий спектр протоколов VPN и шифрование военного уровня для обеспечения первоклассной защиты устройств iOS.
Особенности Hotspot Shield
- Не позволяйте никому отслеживать ваш IP-адрес, местоположение и действия в Интернете.
- Обеспечивает неограниченный просмотр и потоковую передачу с высокой степенью безопасности.
- 256-битное шифрование AES и встроенный блокировщик рекламы.
- Предоставляет ежедневный лимит данных 500 МБ.
- Доступно для использования на Android, iOS, Windows, Mac и Linux.
8. Windscribe (бесплатный)
Windscribe — одно из лучших бесплатных приложений VPN для iPhone / iPad, которые можно использовать в 2021 году. Эта услуга довольно уникальна среди других перечисленных здесь VPN-сервисов, поскольку предлагает ежемесячный объем данных 10 ГБ и неограниченное количество подключений для своих бесплатных пользователей.
Особенности Windscribe
- Windscribe предлагает серверы в нескольких местах по всему миру.
- Ограниченные серверы в 10 странах.
- Предлагает пропускную способность 10 ГБ / мес.
- Работает с YouTube, HBO и BBC iPlayer.
- Поддерживает неограниченное количество входов в систему.
- Приложение VPN доступно для Android, iOS, Windows, Mac и Linux.
9. ProtonVPN (бесплатный)
Самая быстрая скорость, поддержка P2P, политика отсутствия журнала — одни из самых важных функций, предлагаемых Proton VPN. Он поставляется как с бесплатными, так и с премиальными планами, предлагая пользователям неограниченную пропускную способность и данные.
Особенности ProtonVPN
- Неограниченная пропускная способность и данные.
- Поддерживает обход цифровой цензуры.
- Соблюдает строгую политику отсутствия журналов.
- Поставляется со встроенным блокировщиком рекламы.
- Высокая совместимость с Android, iOS, macOS, Windows и Linux.
Итак, это были наши любимые лучшие платными и бесплатными приложения VPN для iPhone и iPad (2021 г.)
Часто задаваемые вопросы:
Есть ли совершенно бесплатный VPN для iPhone?
ProtonVPN — самое известное бесплатное приложение VPN, идеально подходящее для тех, кто ищет бесплатный VPN-сервис без каких-либо ограничений данных.
Есть ли в iPhone встроенный VPN?
Не совсем, но программное обеспечение iPhone поддерживает нечто, называемое Cisco IPSec VPN, которое обеспечивает безопасность, необходимую сетевым администраторам.
Есть ли 100% бесплатный VPN?
Hotspot Shield, Surfshark, TunnelBear, Windscribe — одни из лучших бесплатных приложений VPN для iPhone, которые вам стоит рассмотреть в 2021 году.
Является ли VPN незаконным?
Да, в соответствии с законодательством США использование виртуальной частной сети вполне допустимо. Тонны компаний особенно используют надежные VPN-сервисы, чтобы предоставить своим сотрудникам безопасную среду в корпоративной сети.
Безопасны ли бесплатные VPN?
Не обязательно, что бесплатные приложения VPN могут оказаться фатальными для вашей конфиденциальности и безопасности. Некоторые службы могут собирать вашу личную информацию и продавать ее третьим лицам. Некоторые даже ограничивают данные и могут затруднять просмотр веб-страниц из-за постоянных всплывающих окон и низкой скорости.
Безопасно ли использовать VPN на iPhone?
Да, использовать приложение VPN на вашем iPhone совершенно безопасно. Использование надежного сервиса VPN не только обеспечит безопасный и быстрый просмотр, но и замаскирует ваше исходное местоположение для анонимности.
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