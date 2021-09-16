9 лучших VPN для iPhone и iPad в 2021 году

Мы протестировали десятки популярных VPN-приложений для iPhone и сократили их количество до 9, которые, по нашему мнению, достойны попробовать!

iPhone и iPad известны своей встроенной системой безопасности, но они не могут быть на 100% надежными. Если вы не используете приложение VPN, посещаемые вами сайты могут получать вашу личную информацию, отслеживать вашу активность и даже ваше местоположение. Вы по-прежнему уязвимы для хакеров и других третьих лиц, которые могут пытаться отслеживать ваши цифровые следы. Использование бесплатного VPN-приложения для iPhone может быть идеальным для временного использования или периодического просмотра веб-страниц, но вам нужно быть очень осторожным, так как они не всегда безопасны в использовании.

По моему личному опыту, большинство бесплатных VPN-приложений, которые я использовал, ограничены скоростью, данными и, безусловно, имеют меньшее покрытие сервера. Поэтому я всегда рекомендую пользователям выбирать поставщика услуг VPN премиум-класса, который не только предоставляет огромную глобальную серверную сеть, но также поддерживает обход географических ограничений с легкостью на молниеносной скорости. Кроме того, на эти приложения VPN для iPhone предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег, так что вы можете сначала полностью протестировать продукт и получить возмещение, если вы считаете, что не стоит тратить свое время, деньги и усилия.

Рейтинг 9 лучших VPN для iPhone и iPad

Имейте в виду, что следующий список лучших VPN-приложений для iOS продолжает развиваться. Мы активно работаем над тестированием и исследованием дополнительных возможностей, поэтому ожидайте, что этот список будет периодически меняться в течение года.

1. NordVPN

NordVPN — это простое, понятное, но мощное приложение VPN для iPhone с огромной сетью серверов (более 5 500) по всему миру. В техническом отношении служба VPN впечатляет, поскольку она шифрует ваше соединение с помощью 256-битного шифра AES военного уровня, а также протоколов туннелирования IKEv2, OpenVPN (UDP / TCP) и NordLynx.

Ссылка на приложение

Особенности NordVPN

Поставляется со встроенной функцией AD Blocker.

Легко разблокируйте потоковые сервисы, такие как Netflix, Amazon Prime, Hulu и т. Д.

Круглосуточная поддержка в чате.

30-дневная гарантия возврата денег.

2. Surfshark

Быстрый и надежный — вот что прекрасно описывает Surfshark VPN. Приложение известно тем, что обеспечивает сверхвысокую скорость по безопасному соединению. Он использует стандартные методы шифрования; следовательно, вы можете быть уверены, что ваша личная информация в полной безопасности.

Ссылка на приложение

Особенности Surfshark

Несколько серверов: 3200+ в 65 странах. Устанавливает неограниченное количество одновременных подключений. Можно разблокировать Netflix, iPlayer, YouTube, Amazon, Hulu. Отличный вариант для стриминга на хороших скоростях. Несколько полезных опций, таких как Double Hop и kill switch.

3. ExpressVPN

Благодаря отточенному пользовательскому интерфейсу и отличным функциям защиты ExpressVPN является одной из лучших VPN для iPhone, которая обеспечивает первоклассную цифровую конфиденциальность с помощью современного шифрования и помогает обойти географические ограничения.

Ссылка на приложение

Особенности ExpressVPN

Более 3000 серверов в 90 странах мира.

5 одновременных подключений на одной учетной записи.

Поддерживает разблокировку потоковых сервисов, таких как Netflix, HBO Max, Hulu, BBC iPlayer и т. Д.

30-дневная гарантия возврата денег без лишних вопросов.

Высокая совместимость с iOS, macOS, Apple TV, Windows, Android, Linux и т. Д.

4. CyberGhost

Следующим в нашем списке лучших VPN для iPhone является CyberGhost. Он обеспечивает лучшую в отрасли систему безопасности, которая защищает ваше устройство iOS от вредоносных программ, вирусов и другого вредоносного контента в сети / офлайн.

Ссылка на приложение

Особенности CyberGhost

Позволяет загружать файлы анонимно.

Позволяет получить доступ к сайтам с географическим ограничением.

Более 7 180 серверов в 91 стране.

7 одновременных подключений на одной учетной записи.

Автоматически шифрует ваше соединение при подключении к общедоступной / частной сети Wi-Fi.

Совместимость с iOS 13.0 и выше; работает с iPhone, iPad, iPod Touch и т. д.

5. Private Internet Access

Еще один отличный выбор для тех, кто хочет защитить свое Интернет-соединение при просмотре веб-страниц. Одно из основных преимуществ использования этого лучшего VPN-приложения для iPhone заключается в том, что даже ваш интернет-провайдер не может отслеживать, что вы делаете в Интернете.

Ссылка на приложение

Особенности Private Internet Access

Более 29 650+ серверов в 70 странах.

10 одновременных подключений на одной учетной записи.

Разблокирует потоковые сайты, такие как Netflix, Disney +, Hulu, Amazon Prime, Showtime и т. д.

Предоставляет 30-дневную гарантию возврата денег.

Поддерживает iOS, macOS, Apple TV, Windows, Android, Linux, Roku и т. д.

6. TunnelBear

TunnelBear, приобретенный гигантом кибербезопасности McAfee в 2018 году, является одним из самых известных поставщиков услуг VPN, который поставляется как с платными, так и с бесплатными версиями. Сервисы VPN доступны в более чем 23 странах (Великобритания, США, Канада, Япония и др.) И защищают ваше соединение с помощью надежного 256-битного шифрования AES.

Ссылка на приложение

Особенности TunnelBear

Предоставляет 500 МБ данных в месяц.

Поддерживает торрент.

Использует 256-битное шифрование AES.

Работает с HBO GO, YouTube и Kodi.

Простые в использовании приложения для Android, iOS, Windows и Mac.

7. Hotspot Shield

Hotspot Shield — одно из лучших бесплатных приложений VPN для iPhone / iPad, благодаря его высокоскоростной работе. Он включает в себя такие функции, как Kill Switch, широкий спектр протоколов VPN и шифрование военного уровня для обеспечения первоклассной защиты устройств iOS.

Ссылка на приложение

Особенности Hotspot Shield

Не позволяйте никому отслеживать ваш IP-адрес, местоположение и действия в Интернете.

Обеспечивает неограниченный просмотр и потоковую передачу с высокой степенью безопасности.

256-битное шифрование AES и встроенный блокировщик рекламы.

Предоставляет ежедневный лимит данных 500 МБ.

Доступно для использования на Android, iOS, Windows, Mac и Linux.

8. Windscribe (бесплатный)

Windscribe — одно из лучших бесплатных приложений VPN для iPhone / iPad, которые можно использовать в 2021 году. Эта услуга довольно уникальна среди других перечисленных здесь VPN-сервисов, поскольку предлагает ежемесячный объем данных 10 ГБ и неограниченное количество подключений для своих бесплатных пользователей.

Ссылка на приложение

Особенности Windscribe

Windscribe предлагает серверы в нескольких местах по всему миру.

Ограниченные серверы в 10 странах.

Предлагает пропускную способность 10 ГБ / мес.

Работает с YouTube, HBO и BBC iPlayer.

Поддерживает неограниченное количество входов в систему.

Приложение VPN доступно для Android, iOS, Windows, Mac и Linux.

9. ProtonVPN (бесплатный)

Самая быстрая скорость, поддержка P2P, политика отсутствия журнала — одни из самых важных функций, предлагаемых Proton VPN. Он поставляется как с бесплатными, так и с премиальными планами, предлагая пользователям неограниченную пропускную способность и данные.

Ссылка на приложение

Особенности ProtonVPN

Неограниченная пропускная способность и данные.

Поддерживает обход цифровой цензуры.

Соблюдает строгую политику отсутствия журналов.

Поставляется со встроенным блокировщиком рекламы.

Высокая совместимость с Android, iOS, macOS, Windows и Linux.

Итак, это были наши любимые лучшие платными и бесплатными приложения VPN для iPhone и iPad (2021 г.)

Часто задаваемые вопросы:

Есть ли совершенно бесплатный VPN для iPhone?

ProtonVPN — самое известное бесплатное приложение VPN, идеально подходящее для тех, кто ищет бесплатный VPN-сервис без каких-либо ограничений данных.

Есть ли в iPhone встроенный VPN?

Не совсем, но программное обеспечение iPhone поддерживает нечто, называемое Cisco IPSec VPN, которое обеспечивает безопасность, необходимую сетевым администраторам.

Есть ли 100% бесплатный VPN?

Hotspot Shield, Surfshark, TunnelBear, Windscribe — одни из лучших бесплатных приложений VPN для iPhone, которые вам стоит рассмотреть в 2021 году.

Является ли VPN незаконным?

Да, в соответствии с законодательством США использование виртуальной частной сети вполне допустимо. Тонны компаний особенно используют надежные VPN-сервисы, чтобы предоставить своим сотрудникам безопасную среду в корпоративной сети.

Безопасны ли бесплатные VPN?

Не обязательно, что бесплатные приложения VPN могут оказаться фатальными для вашей конфиденциальности и безопасности. Некоторые службы могут собирать вашу личную информацию и продавать ее третьим лицам. Некоторые даже ограничивают данные и могут затруднять просмотр веб-страниц из-за постоянных всплывающих окон и низкой скорости.

Безопасно ли использовать VPN на iPhone?

Да, использовать приложение VPN на вашем iPhone совершенно безопасно. Использование надежного сервиса VPN не только обеспечит безопасный и быстрый просмотр, но и замаскирует ваше исходное местоположение для анонимности.

Photo by Dan Nelson on Unsplash