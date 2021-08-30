8 лучших программ для записи видео и аудио с экрана ноутбука (2021)

Лучшие устройства записи экрана ноутбука очень удобны, когда вы хотите записать и сохранить потоковое видео в реальном времени, учебное пособие или вебинар, которым вы хотите поделиться со своими друзьями позже. Хотя ОС Windows поставляется со встроенной утилитой записи экрана Xbox Game Bar, которая позволяет пользователям записывать на видео ваши действия, выполняемые на дисплее, у нее есть определенные ограничения, которые заставляют пользователей искать сторонние файлы.

Хотя различные программы для захвата экрана ноутбука отдают приоритет набору функций, вы должны выбрать инструмент, который имеет все функции в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями.

Что следует учитывать при выборе лучшего инструмента для записи экрана для ноутбука?

Имеет удобную и понятную панель управления.

Позволяет записывать весь экран и конкретную область.

Поддерживает захват звука вместе с экраном.

Должны быть возможности для редактирования и комментирования.

1. TweakShot

Стоимость: Бесплатная пробная версия / 29,95 долларов США.

TweakShot, безусловно, является одним из лучших инструментов записи экрана ноутбука на рынке прямо сейчас с обширным набором функций, подходящих для создания различных видов снимков экрана, захвата видео, редактирования и обмена файлами из одного места в другое. Изящный рекордер экрана легкий и имеет довольно простую консоль со всеми аккуратно размещенными инструментами.

Безупречный захват видео со звуком.

Режимы для создания снимков экрана.

Классический редактор изображений.

Поддерживает только ОС Windows.

2. Wondershare DemoCreator

Стоимость: Бесплатно / 32,99 доллара США.

DemoCreator от Wondershare — это мощное программное обеспечение для записи экрана ноутбука, оснащенное надежным набором инструментов для редактирования видео для получения профессиональных результатов. Он поддерживает одновременную запись закадрового голоса, отображения и веб-камеры. Мало того, после того, как вы закончите видеозахват, вы сможете уточнить их, добавив уникальные переходы и эффекты зеленого экрана.

Остановить / запустить, приостановить / возобновить запись в любое время.

Инструменты для добавления речевых пузырей и других забавных элементов.

Поддерживает широкий спектр форматов файлов.

Получает нечастые обновления.

Плохая техподдержка.

3. EaseUS RecExperts

Стоимость: 19,95 $.

EaseUS RecExperts — идеальное средство записи экрана со звуком для ноутбуков с Windows, если вы хотите выполнять задачи, связанные с вашей профессиональной работой, образовательными целями или просто записывать игровой процесс для публикации на YouTube. Программа захвата видео даже имеет расширенный набор модулей редактирования для добавления текста, линий, обрезки видео, добавления пользовательских водяных знаков и т. д.

Может также записывать определенные части экрана.

Великолепные инструменты редактирования для изменения записей.

Помогает извлекать звук из записанных клипов.

Бесплатная пробная версия позволяет записывать только 2 минуты видео.

4. Bandicam

Стоимость: Бесплатно / $ 39,95.

Bandicam — это простая программа для записи экрана для ноутбуков, в которой есть множество инструментов для создания высококачественного контента. Используя зарегистрированную версию, вы можете снимать видео продолжительностью более 24 часов вместе со звуком. В нем даже есть специальный модуль для записи игр, позволяющий захватывать геймплеи и делиться ими прямо в социальных сетях. В отличие от других устройств записи экрана ноутбуков, Bandicam предоставляет несколько параметров конфигурации видео / аудио для установки FPS, частоты, кодека и т. д. в соответствии с вашими потребностями.

Имеет специальный режим для записи игрового процесса.

Доступны настраиваемые параметры записи.

Назначьте горячие клавиши для лучшего контроля над захватом экрана.

Водяной знак на выходном файле (незарегистрированная версия).

Ограничение на запись 10 минут (незарегистрированная версия).

5. Snagit

Стоимость: Бесплатно / 59,51 $.

Snagit — прекрасный выбор, когда дело доходит до выбора лучшего программного обеспечения для записи экрана ноутбука. Он предлагает идеальное сочетание инструментов редактирования и нескольких режимов для создания снимков экрана. Считается одной из самых эффективных программ захвата экрана для создания презентаций и руководств для YouTube. Snagit также поддерживает импорт изображений со сканеров и камер для извлечения текста.

Возможность предварительного просмотра перед редактированием.

Базовый редактор для уточнения конечного результата.

Возможность поделиться окончательным результатом с друзьями, коллегами и т. д.

Дорогой инструмент для захвата экрана.

6. OBS Studio

Бесплатная запись экрана ноутбука.

OBS Studio — это бесплатный инструмент для захвата экрана для пользователей портативных компьютеров, который предлагает широкий спектр изящных инструментов, таких как — захват четкого аудио, видео, аудио, шумоподавление, высокопроизводительный захват видео / аудио, микширование и многое другое. В отличие от других популярных устройств записи экрана ноутбуков, OBS Studio широко известна своей поддержкой потоковой передачи в реальном времени. Вы можете легко загрузить этот инструмент в свою ОС Windows, Mac и Linux.

Инструменты для редактирования видео.

Позволяет пользователям устанавливать собственные плагины.

Позволяет транслировать ваш контент на разные платформы.

Нет функции «паузы» для остановки записи экрана посередине.

7. Screenrec

Бесплатная запись экрана ноутбука.

Screenrec — это первоклассное бесплатное средство записи экрана для Windows 10, позволяющее мгновенно делать снимки экрана и видео и делиться ими по частной ссылке. Используя это легкое программное обеспечение для записи видео, вы можете снимать изображение с экрана в качестве HD в течение неограниченного времени. В отличие от других бесплатных программ для захвата экрана, Screenrec не предлагает никаких ограничений и не добавляет водяных знаков к окончательному результату.

Поддерживает запись экрана HD с высокой частотой кадров.

Предоставляет частную ссылку для обмена.

Нет водяного знака на конечном результате.

Не хватает функций редактирования видео.

8. TinyTake

Стоимость: Бесплатно, 29,95 долларов США.

TinyTake — одно из самых быстрых приложений для записи экрана ноутбука, которое можно использовать в Windows 10, 8, 7. Отличный инструмент позволяет делать снимки экрана и видео, добавлять комментарии и мгновенно делиться ими с другими людьми за пару минут. Кроме того, вам предоставляется онлайн-галерея для хранения ваших записей и изображений, что позволяет с легкостью поделиться своей работой самым быстрым способом.

Поддерживает запись видео до 120 минут.

Предоставляет встроенное хранилище для сохранения вашей работы.

Без рекламы и рекламных акций.

Бесплатная версия имеет множество ограничений с точки зрения продолжительности записи, лимита хранилища и многого другого.

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